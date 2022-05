De aller fleste fullførte den lengste distansen over hele den langstrakte øyen utenfor Bergen, i alt 37 kilometer fra Kleppestø til Herdla. Her fullførte rundt 300 deltakere, mens de resterende 200 nøyde seg med å starte fra Træet, som ga dem en tur på 16 km ut til Herdla.

Og gjennom den varierte løypen fikk deltagerne prøve seg på alt slags underlag, fra asfalt til terreng og rullesteiner langs strendene på Herdla.

Arrangementet var et samarbeid mellom Askøy Turlag samt Askøy O-lag og Ask Friidrett, så her var målgruppen både turgåere og løpere.

Og det var noen som gjorde turen ganske raskt, aller raskest var Espen Kristiansen fra Gular som vant den lengste distansen fra Kleppestø. Vinnertiden ble 3:03:20, som er et stykke bak løyperekorden som Anders Kjærevik satte i fjor på 2:46. Etter ham fulgte Kristian Ellertsen og Brynjel Furnes Berland.

Espen Kristiansen sa etter løpet at det hadde gått greit:

– Jeg følte jeg åpnet veldig kontrollert og rolig. Jeg prøvde å kjøre på der det var litt fast underlag, det passer meg best, kunne han fortelle.

Beste kvinne på den fulle distansen ble Målfrid Hermansen, foran Leni Økland, begge fra BFG Bergen Løpeklubb. På tredjeplass ble Gro Johnson fra Ask Friidrett premiert, men resultatlisten har i ettertid fått opp et annet navn her, Andrea Nistad. Kondis har sendt et spørsmål til arrangøren om dette.

På den korteste distansen fra Træet til Herdla var både beste mann og kvinne fra sunnmøre viste det seg. Nikolai Handle Jensen og Anette Jokstad representerer Velledalen IL. Begge to var her klare vinnere.

Det var i tillegg en distanse som gikk fra Træet til Herdla skole, som var et løp for skoleelever.

Alle deltagerne fikk en dag i det varierte kystlandskapet på Askøy, i mye sol og litt vind. Terrenget var noe bløtt etter regnværet dagen før.



Premiepallen med de tre beste menn på distansen Kleppestø - Herdla: Kristian Ellertsen, Espen Kristiansen og Brynjel Furnes Berland.

15 beste menn, lengste distanse:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 804 Espen Kristiansen Gular M40-49 3:03:20 2 736 Kristian Ellertsen Dragefjellet Løpeklubb M40-49 3:06:31 3 635 Brynjel Furnes Berland Ask Friidrett M20-29 3:09:06 4 680 Eivind Svellingen Salomon Norge M30-39 3:13:14 5 750 Robert Sigvaldsen Askøy Fotball M40-49 3:19:05 6 836 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb M20-29 3:19:51 7 805 Thierry Matthey Gular M50-59 3:24:07 8 766 Kenneth Westerheim Stord IL (Allianseidrettslag) M50-59 3:26:50 9 827 Bård Fyhn BFG Bergen Løpeklubb M30-39 3:27:50 10 701 Tim Peter Edstrøm BFG Bergen Løpeklubb / Tim Peter Edstrøm M40-49 3:32:48 11 670 Ørjan Hannisdal FOLLESE M30-39 3:33:04 12 676 Ronny Børsheim BFG Bergen Løpeklubb M30-39 3:34:24 13 740 Tom Georg Bu Varegg Fleridrett M40-49 3:38:48 14 823 Asbjørn Klakeg Forland Sogn ck M30-39 3:39:30 15 711 Eirik Drange KLEPPESTØ M40-49 3:40:44 16 671 Harald Eidsheim Mjøsdalen IL M30-39 3:41:47



Eivind Svellingen var en av de tre som deltok på det laget som i fjor vant ultraløpet Oslo Bergen Trail. Han hadde et eget foredrag om dette på et kveldstreff i forkant av Askøy på langs. Eivind bor også på Askøy. I dag ble det en fjerdeplass.



Målfrid Hermansen ble denne gangen beste kvinne. Hun har etablert seg blant de beste løperne i distriktet, kanskje spesielt i terreng.

15 beste kvinner, lengste distanse:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 571 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K40-49 3:43:30 2 565 Leni Økland BFG Bergen Løpeklubb K30-39 3:55:13 3 561 Andrea Nistad BODØ K20-29 4:14:03 4 591 Gro Johnson Ask Friidrett K40-49 4:15:10 5 596 Hanne Liland Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K50-59 4:19:00 6 559 Johanne De Presno NTNUI K20-29 4:32:19 7 588 Karyn Reynolds STRAUME K40-49 4:37:32 8 558 Petronille Sørlie Onsdagsklubben K20-29 4:41:18 9 564 Tonje Lunden Gjeitrem KLEPPESTØ K30-39 4:43:25 10 817 Sarah Osvik BERGEN K30-39 4:46:07 11 593 Elisabeth Kristoffersen HAUGLANDSHELLA K40-49 4:48:33 12 578 Kari-Anne Simonsen ISDALSTØ K40-49 4:48:40 13 587 Hildegunn Baravelli ULSET K40-49 4:48:41 14 602 Mariann Schei Viking K50-59 4:51:22 15 582 Sonja Kløften ASK K40-49 4:53:27



Premiepallen kvinner: Leni Økland, Målfrid Hermansen og Gro Johnson.



Førstemann med gult startnummer ankommer langs strendene på Herdla. Nikolai Handle Jensen blir beste mann på den korteste distansen, fra Træet skole.

15 beste menn Træet - Herdla:

Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1117 Nikolai Handle Jensen Velledalen IL - Friidrett / Velledalen IL M30-39 1:24:07 1146 Martin Tvedt BØNES M30-39 1:32:03 1115 Sakarias Breivik Ask Friidrett M14-17 1:41:56 1119 Roald Berland Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy M30-39 1:47:07 1145 Bjarne Otto Lyngbø Ask Friidrett M50-59 1:47:14 1116 Hector Breivik Ask Friidrett M14-17 1:48:36 1131 Morten Rønhovde MJØLKERÅEN M20-29 1:56:14 1130 Eirik Jakobsen IL Apollo M30-39 1:56:28 1122 Marius Nyhammer Marius Nyhammer M40-49 2:02:40 1124 Trond Erik Nilsen ERDAL M50-59 2:06:15 1121 Eirik Espelid Løp Sammen Askøy M40-49 2:11:04 1128 Stian Sjursen KLEPPESTØ M30-39 2:15:40 1163 Håvard Stien KJERRGARDEN M40-49 2:18:12 1136 Tobias Stien KJERRGARDEN M14-17 2:18:13 437 Oddvar Berntsen FLORVÅG M70-79 2:26:13



Anette Jokstad blir raskeste kvinne på distansen Træet - Herdla.

De beste kvinner Træet - Herdla:

Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1098 Anette Jokstad Velledalen IL - Friidrett / Velledalen IL K30-39 1:31:31 1102 Monika Zsak STRAUME K40-49 1:54:00 1109 Line Karlsen Sotra Løpeklubb K50-59 2:08:13 1137 Elisabeth Straume Haugland SOGNDAL K30-39 2:15:54 1097 Tonje Hernar Stenersen KLEPPESTØ K30-39 2:17:58 1106 Tale Berntsen FOLLESE K40-49 2:19:55 1093 Camilla Ludvigsen STRUSSHAMN K20-29 2:21:01 1099 Annette Falch ERDAL K30-39 2:26:52 1107 Therese Abbedissen KJERRGARDEN K40-49 2:31:35 1101 Synnøve Haugland Bjorøy ERDAL K40-49 2:39:38 1096 Birthe Breivik Ask Friidrett K30-39 2:44:36 1103 Kristine Lyngbø Erdal K40-49 3:03:07 1141 Nina Follesøy FOLLESE K50-59 3:06:47 1110 Åse Nodland Skansen pil K50-59 3:13:15 1111 Kristin Miskov Nodland NESTTUN K50-59 3:13:15 1113 Anne-Kristin Heggøy Løp Sammen Askøy/Ask Friidrett K60-69 3:15:20 1157 Julie Andersen ASK K30-39 3:18:27 1152 Ingvil K Austbø HAUGLANDSHELLA K40-49 3:36:09



Brynjel Furnes Berland er den første som kommer ned fra fjellet Kolbeidsvarden i den første delen av løypen, forspranget skaffet han seg ved en kraftfull utforløping fra fjellet.



Kenneth Westerheim. Det er lagt mye arbeid i å tilrettelegge løypen. Det er mange slike gangbroer over de verste myrpartiene. Men det gjelder å holde balansen.



Benjamin Knutsen.



Målfrid Hermansen har ledelsen blant kvinnene.



Leni Økland kommer som andre kvinne ned fra Kolbeinsvarden.



Første drikkestasjon. Her ser vi Trond Pedersen fylle opp flasken sin. Trond er initiativtager til den lokale løpegruppen "Løp Sammen Askøy" som har fått stor oppslutning på øyen.



Petronille Sørlie løper seg inn blant de ti beste, 8. plass.



Askøy på langs går gjennom variert landskap og natur, her er det skogsveier.



Her kommer Jakob Miskov Nodland (bakerst) og Trym Nodland.



Løpere passerer Træet Skole. Her startet også den korteste distansen.



Kenneth Christensen får i seg noen nødvendige kalorier.



Løpet ble avsluttet på øyen Herdla. Her er det et spesielt landskap med både rullesteinsstrender og naturreservat. Men muligens er ikke rullesten et favorittunderlag når man har løpt langt. Her kommer Martin Tvedt som tar en andreplass på den korteste distansen.



Herdla er populært blant kitere og surfere. Her er det mye vind, men ikke store bølger.



Løypen er godt merket også utenom løpsdagen. Dette er en turløype som er ment å bli brukt. I år har traseen også fått sitt eget stolpejaktkart.