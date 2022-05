Lillehammer-løperen Petter Johansen var i en klasse for seg på 10 000 meteren. Med 29.46,18 hadde han nesten minuttet i margin ned til Trym Tønnessen og Tord Franke Ulset på andre- og tredjeplass. Petter var 15 sekunder bak persen som han satte under Stadionmila i fjor.

I alt løp sju mann under NM-kravet på 32.00, og Kristian Ulriksen som var hare helt til mål, beregnet godt og løp på 31.58,83.





Trym Tønnesen fra Halden valgte Stadionmila i stedet for det lokale Glommaløpet og ble nummer to med 30.40,18. (Foto: Finn Kollstad)





Kristian Ulriksen gjorde et solid stykke fartsholderarbeid og kom sjøl inn drøye sekundet under NM-kravet på 32 blank. (Foto: Finn Kollstad)



10 000 m menn 1 Petter Johansen Lillehammer IF 29:46.18 2 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Halden IL 30:40.91 3 Tord Franke Ulset Selsbakk IF 30:45.67 4 Simen Hernes Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb 30:56.45 5 Robert Bergstå Svarstad IL 31:05.72 6 Andreas Penne Nygård GTI Friidrettsklubb 31:11.88 8 Magnus Halvorsrud Salberg Lillehammer IF 31:58.81 7 Kristian Ulriksen Tromsø Løpeklubb 31:58.83 9 Espen Lie Gjerpen IF Allianse 32:18.70 10 Tom Skjæråsen Varegg Fleridrett 32:52.86 11 Kidane Tsegay Breketab Vidar, Sportsklubben 33:26.55 - Erik Udø Pedersen Ullensaker/Kisa IL DNF - Kristian Tjørnhom Kristiansand Løpeklubb DNF - Martin Ukkelberg Sløgedal Kristiansands IF DNF - Knut Borkholm Eiker-Kvikk, IF DNF - Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett DNF - Matthew Robert Whitfield GTI Friidrettsklubb - gr. DNF - Petter Rypdal Tjalve IL DNF



Fire mosjonsheat i tillegg til eliteheatet

For kvinnene var det ikke noe eliteheat på 10 000 meter, og dagens beste tid hadde Silje Røynstrand som løp på 38.35 i et av de fire mosjonsheatene. Randi Marie Dyrkolbotn var nest raskest med 40.19. Gabriel Ingebretsen fra arrangørklubben, Kristiansand Løpeklubb, hadde best tid i mosjonsheatene med 33.01. Været var fint med sol og blå himmel, men en merkbar vind gjorde at de likevel ikke var helt ideelle med tanke på rask løping.





Randi Marie Dyrkolbotn hadde nest beste tid av damene med 40.19. (Foto: Finn Kollstad)



Alle resultater fra 10 000 meteren



Østgård og Tveit best på 800 m

Både heimefavoritten Sigurd Tveit og Ren-Eng-løperen Ingeborg Østgård fikk åpna banesesongen med seier. Begge har løpt fortere før, men 1.51,75 og 2.09,58 lar seg absolutt høre.

Ingeborg Østgård var den eneste som hang på hare Trine Mjaaland som åpna med sterke 60 sekunder på førsterunden. Da Trine gav seg etter 500 m, måtte Ingeborg dra sjøl i en nokså frisk motvind på bortre langside. De siste 300 meterne ble lange, og med et jevnere løpsopplegg har hun nok ganske mye å gå på. Årets norske mester på 800 m innendørs, Malin Ingeborg Nyfors, nærma seg mot slutten og ble nummer to med 2.10.20. I alt fullførte 12 kvinner 800 meteren.



På herresida var det bare tre fullførende, og Sigurd Tveit tok en klar seier.

– Han tok dette som fin trening og var godt fornøyd med resultatet, forteller primus motor for Stadionmila, Finn Kollstad til Kondis.



800 m kvinner 1 Ingeborg Østgård Friidrettsklubben Ren-Eng 2:09.58 2 Malin Ingeborg Nyfors Tjalve, IK 2:10.20 3 Ingrid Kilvær Nilssen Herøy IL 2:15.23 4 Josefin Victoria Heier Ullensaker/Kisa IL 2:15.38 5 Selma Alison Boesen Skisaker Larvik Turn & IF 2:15.92 6 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 2:17.66 7 Vilde-Sofie Torvund FRI IL 2:19.34 8 Amalie Wedege Kristiansand Løpeklubb 2:20.15 9 Linnéa Holsen Meier Kristiansands IF 2:21.80 10 Marie Kristine Malmgren Kristiansands IF 2:22.30 11 Irun Berget Hedegart Kristiansands IF 2:27.93 12 Eva Friestad Kristiansands IF 2:31.49 Trine Mjaaland KIF-friidrett DNF 800 m menn 1 Sigurd Tveit Kristiansands IF - Friidrett 1:51.75 2 Seumas Mackay IL Norna Salhus 1:53.80 3 Luca Thompson IK Tjalve 2:00.95 Andreas Root Ullensaker Kisa DNF Daniel Loka Kristiansands IF - Friidrett DNF





Bare Ingeborg Østgård fulgte den meget offensive haren, Trine Mjaaland, som passerte 400 m på 60 sekunder. Malin Ingeborg Nyfors – og resten av feltet – følger et stykke bak. (Foto: Finn Kollstad)



Sigurd Tveit vant med ei god luke bak til Seumas Mackay og Luca Thompson. (Foto: Finn Kollstad)