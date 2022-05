Våren har vært solfylt og tørr på Østlandet, så slik sett var det litt dårlig timing da Lyn arrangerte den andre utgaven av Nordmarks12er'n. Løpet gikk første gang i fjor. Da var det 700-800 meter lengre enn 12 km, mens løypa i år holdt seg på østsida av Sognsvann og var ca. 700 m kortere enn 12 km.

– Med ca. 99 prosents sannsynlighet vil det bli årets løype vi bruker i fortsettelsen. Det er en treningsrunde som er blitt veldig populær og som mange synes det også er gøy å konkurrere i, forteller løpsleder Jørn Schrøder til Kondis.

Deltakelsen økte fra 156 i fjor til 161 i år, og det var Schrøder fornøyd med.

– Utfordringen er å finne en god dato. I år ble det kollisjon med Ryeløpet sjøl om vi prøvde å unngå det, og fire dager før Holmenkollstafetten er nok heller ikke helt ideelt. Men vi gleder oss over de som deltok, og særlig gøy var det å høre flere fortelle at dette var det første løpet de var med på. Sjøl om løypa er ganske kupert, så får vi gode tilbakemeldinger på den. I år ble det riktignok veldig vått og glatt på graset i start- og målområdet. Flere – inkludert vinneren i kvinneklassen – sklei og datt på rumpa, da de skulle bremse ned etter målpassering, forteller Schrøder.

Vinneren av kvinneklassen var Asta Ellingvåg fra SK Vidar som løp på sterke 42.49. Hun hadde over 3 minutts forsprang til kvinne nummer to, Siri Schøne Ness fra Lyn Ski.

I herreklassen var det jevnere, men mot slutten var Tjalves Petter Rypdal sterkest og vant på 37.20. Simen Ellingsen fra Steinkjer Friidrettsklubb var imidlertid bare 6 sekunder bak i mål.

Det var også mange sterke resultat i både de yngre og eldre aldersklassene. For eksempel kan vi nevne Alexander Skjeldal som vant 15-16-årsklassen og ble nummer ti totalt med 42.36. Arild Hagesveen i 55-59-årsklassen imponerte også med 42.48 og tolvteplass totalt.



Spente sjeler og sterke kropper er klar til å gyve laus på den korte, men ikke lette 12-kilometeren. (Foto: Annik Bjørndal)





Simen Ellingsdalen (198) og Petter Rypdal sees side ved side et stykke inn i Nordmarka. I mål hadde Rypdal ei luke på 6 sekunder. (Foto: Annik Bjørndal)





Asta Ellingvåg klatra opp på det øverste trinnet av pallen mens Siri Schøne Ness fikk premie fra trinn to. (Foto: Annik Bjørndal)



Alle resultat





Disse tre var de tre raskeste i klasse jenter 12 år. Fra venstre: Hanna Kampen Ellingvåg, Hedda Nordgren Mykkeltvedt og Cornelia Fabricia Bye. (Foto: Annik Bjørndal)



Martin Gunnes Kozar styrer unna de verste vanndammene og løper inn til en fin andreplass i klasse gutter 13-14 år. (Foto: Andreas Skiri Refsdal)





Løpets eldste deltaker var 84 år gamle Signy Henden Rustlie som ble behørig gratulert av løpsleder Jørn Schrøder. (Foto: Annik Bjørndal)