Så var 17. mai over, og terrengkarusellen i Agder kunne tilby Gumpen-Gruppen-løpet på Hamresanden. Det var overskyet, litt duskregn, kald vind fra Topdalsfjorden, og ellers var forholdene gode. Og løperne løp fort, og det var mange smil og mye godt humør, og dette løpet likte mange siden det er så hyggelige og fine omgivelser.

Hamresanden har opprinnelige kommet fra Johannes Hamre, og han fant redskaper fra tidligere tider i 1908 på Hamresanden da han brukte plogen på sanden. Og derfor navnet Hamresanden.

Det var barneløp på ca. 500 meter, og det startet klokken 17.00. Etter dette var det misluker på 8 km med start klokken 17.15, og kort løype og ordinært løp på 4 km klokken 17.30.

Det var spreke mosjonister som deltok i dag, og mange var fornøyde med løypa og opplegget rundt karusell-løpet. Og Jørgen Solli Strøm-Olsen vant milslukeren og Kristoffer Pettersen vant kort og ordinær løype. Kondis tok en prat med vinnerne (bildet øverst).

Er det noen hemmeligheter bak suksess i karusellen?

– Det er hard trening som er nøkkelordene. Man bør trene jevnt. Og så må man kjenne på smerte, og man bør spise sunt!

På spørsmål om de alltid har drevet med løping kan de fortelle at de begynte med fotball. Jørgen forteller at han har drevet med løping siden han var 16. Kristoffer sier at han hadde en far som tidlig trente løping med han. Men han begynte seriøst da han var 26-27 år.



Fra starten av barneløpet klokken 17.00

Anne-Kari Borgersen (50 år) Vinneren for damer kort løype

Fikk du kjørt deg skikkelig i dag?

– Ja, jeg måtte gi på. Det var viktig å ikke slappe av, og å være fokusert i løpingen! Det var ei flott løype, og det pleier det jo også å være!

Hvor er du sprek i løping?

– Det er på sletter og på asfalt!

Joachim Jørgensen (7 år)

Hva liker du best med å løpe?

– Det er fart og spenning. Jeg vil ikke alltid komme på førsteplass, slik at jeg ikke alltid blir populær!

Kjenner du noen andre barn som løper?

– Ja, jeg kjenner en som heter Tobias og Fredrik.

Synes du det er gøy på Hamresanden?

– Ja, det er et fint sted og greie folk. Mange smiler, og vi har det artig!

Ørjan Solheim Hansen (20 år)

Hvordan ble du hintet om karusellen?

– Mamma har alltid vært med, og hun anbefalte det til meg. Det har jeg ikke angret på!

Er det viktig å være i god form for å være med?

– Ja, det er viktig å være i form for å få gode tider. Men mange ganger er jeg ikke opptatt av det, men jeg løper her bare for å være med.

Hvordan får man venner i karusellen?

– Det er bare å ta kontakt med folk i start- og målområdet. Og så er det viktig å være vennlig og hyggelig.

Arne Mikalsen (52)

Har du noen ganger angret på ditt engasjement med karusellen?

– Nei, det har jeg aldri angret på! Det er gøy å være med. Karusellen er en motivasjon for å trene grundig i løpet av uka. Og så får jeg tatt meg ut på løpene i karusellen.

Hva fascinerer deg med karusellen?

– Det er folkehelse og opplegget. Det er gøy å konkurrere mot egne tider og mot andres tider. Og så pågår karusellen jevnlig ut over året.

Hvordan synes du opplegget er?

– Det er veldig velorganisert. Frivillige deltar og jobber dugnad, og det er bra! Det er et velsmurt arrangement, og resultatlista kommer alltid. Det er godt oppmøte, og mange er med på karusell-løpene!

Susann Burke (55 år) Arrangør fra Terrengutvalget

Hva er den typiske og ideelle karusell-deltaker?

– Det er at man er opptatt av å skape og bevare en god atmosfære. Og så er arrangementet sosialt, og man kommer seg ut. Så du må like naturen! Og så må man like å løpe og å oppleve kjente og nye omgivelser. Og det er kanskje viktig med gode tider?

Er det noe vi bør tenke gjennom i dag?

– Det er et flatt og variert løp. Og det er litt hardt å løpe i sanden.

Hvordan fikk du interesse for karusellen?

– Det var fordi jeg ønsket å snakke med andre. Men treffer mye folk i karusellen. Jeg liker løping og spasering, og det gjør godt å komme seg opp av sofaen!

– Og så fikk vi servert lystige og muntre Sørlandsmelodier, blant annet om Kaptein Sabeltann, fra Kristiansand Postorkester.



Fra starten av milslukeren klokken 17.15



Fra starten av kort løype klokken 17.30