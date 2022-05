Paula Radcliffes rekord på 30.19 hadde stått i hele 19 år da den til sist ble slått. Akkurat som Karoline Bjerkeli Grøvdal i Norge er blitt sammenlignet med og har ligget litt bak Grete Waitz og Ingrid Kristiansen, har Eilish McColgan måtte finne seg i å leve i skyggen av Paula Radcliffes store bravader. Men sjøl om hun nå slo en av Radcliffes rekorder var det en ydmyk McColgan som ble intervjua etter rekordløpet.

– Paula gratulerte nettopp, og det føles sprøtt og surrealistisk. Vi er en ny generasjon, og det er nye sko involvert, men jeg har helt klart utvikla meg siden i fjor, og jeg har ikke helt ord for å beskrive hvor glad jeg er, fortalte 31-åringen til Athletics Weekly.

Det ble løpt hardt fra start, og den første 5 kilometeren gikk unna på 14.54. Sjøl om det ble tyngre på tilbaketuren, holdt det likevel til europeisk rekord for McColgan og løyperekord og pers med 29 sekunder for en av verdens mest meritterte langdistanseløpere, Hellen Obiri. Hun har to VM-gull på 5000 m og gull i VM terrengløp pluss to sølvmedaljer på 5000 m i OL.



Eilish McColgan spurter inn til pers og europeisk rekord på 10 km. (Foto: arrangøren)



Herreklassen ble vunnet av Jake Robertson fra New Zealand som løp på 28.06. Jack Rainer fra Australia ble nummer to med 28.16, mens bronsevinneren på 10000 meteren i EM i 2016, Antonio Abadia fra Spania også nå ble nummer tre med 28.22. Svenske David Nilsson løp på 29.16 og kom på tolvteplass.

Det stod også halvmaraton på programmet. Her var ikke feltene like sterke, men Chris Thompson som imponerte med å vinne det britiske OL-uttaket på maraton i fjor – 39 år gammel – holder koken også som 40-åring og vant på 1.04.29. Sarah Webster vant kvinneklassen på 1.16.41.





Chris Thompson tok teten allerede ut fra start og vant halvmaratonløpet med nesten 4 minutters margin. (Foto: arrangøren)



10 km kvinner 1 HELLEN OBIRI 00:30:15 2 EILISH MCCOLGAN 00:30:19 3 RUTH CHEPNGETICH 00:30:29 4 SHARON LOKEDI 00:31:06 5 SARA HALL 00:31:50 6 SOFIYA YAREMCHUK 00:32:36 7 CHARLOTTE PURDUE 00:32:55 8 STEPHANIE TWELL 00:33:12 9 LILY PARTRIDGE 00:33:33 10 GERDA STEYN 00:33:42 10 km menn 1 JAKE ROBERTSON 00:28:06 2 JACK RAYNER 00:28:16 3 ANTONIO ABADIA 00:28:22 4 HAMID BEN DAOUD 00:28:23 5 ABDULQANI SHARIF 00:28:29 6 BEN CONNOR 00:28:31 8 KHALID CHOUKOUD 00:28:35 7 JAVIER GUERRA 00:28:35 9 LAHSENE BOUCHIKHI 00:28:44 10 ELLIS CROSS 00:28:56 Halvmaraton kvinner 1 Sarah Webster 01:16:41 2 kelly edwards 01:19:21 3 alice daniel 01:20:36 4 Katie Lysons 01:21:04 5 harriet wingfield 01:21:16 6 eleanor baker 01:21:19 7 Bonnie Averbuch 01:22:54 8 jessica mackie 01:23:07 9 alice johnston 01:25:15 10 pippa cameron 01:26:05 Halvmaraton menn 1 Chris Thompson 01:04:29 2 Thomas Charles 01:08:22 3 Matthew Clough 01:08:29 4 daniel bodman 01:09:38 5 oli murphy 01:11:00 6 Benjamin Coop 01:11:31 7 Michael Young 01:11:51 8 stuart spencer 01:12:00 9 carl hardman 01:12:13 10 john barrett 01:12:14



Alle resultat