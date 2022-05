I likhet med så mange andre mosjonsløp i 2022 har Åndalsnesløpet nå gjort "comeback" etter to års "korona-pause". Den begivenheten fant sted lørdag 21. mai da den 21. utgaven av løpet ved Romsdalsfjorden ble arrangert. Arrangør var Åndalsnes IL som pleier å arrangere løpet først e lørdag etter 17. mai hvert år.



Den 5 km lange løypa gikk i flott natur på gruslagte stier og litt asfalt. Start og mål var ved Øran stadion og gikk blant annet langs elva Rauma. Høydeforskjellen skal være rundt 40 m. Det var også barneløp for de mellom 0 og 12 år. De minste sprang 200 m og de eldste 600 m.



Lett regnvær var ingen hindring for de rundt 230 som deltok totalt på 5 km og barneløpet. Av disse var det 69 som fullførte 5 km med tidtaking.



Vinner av 5 km ble i herreklassen "fjellkongen" Kilian Jornet. Han løp på 16.50 og hadde sannsynligvis en del mer å gå på siden han i 2019 vant det samme løpet på 15.20. På de to neste plassene fulgte Iver Synstnes Hole og Håkon Eliassen Øvrebø på henholdsvis 17.09 og 17.14. Løyperekorden tilhører for øvrig Johan Bugge og er på 15.12.





Kilian Jornet tok seieren på 5 km med tiden 16:50.



I kvinneklassen ble det en suveren seier til 15-åringen Ingeborg Synstnes Hole som løp på 17:45. På 2. plass kom hennes mor Brynhild Synstnes med 19:45. En sterk tid av ei som løper i 50-årsklassen. 3. plassen gikk til Ingrid Engen på 20:22. Løyperekorden for kvinner tilhører Karoline Bjerkeli Grøvdal og er på 15.59.



Stort intervju med den spreke idrettsfamilien Synstnes Hole kan du lese her i et intervju fra 2020.





Ingeborg Synstnes Hole ble beste kvinne totalt og ble beste kvinne og vant følgelig også jenteklassen 15-16 år. Her har hun følge av Runar Ødegård (startnummer 54) som ble nummer 6 totalt og Mads Gjethammer (startnummer 8) som vant klassen for gutter 15-16 år.



Flere bilder nedenfor resultatlistene



10 beste menn totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Kilian Jornet Burgada Måndalen IL M35-39 16:50 2 Iver Synstnes Hole Åndalsnes IF M19-34 17:09 3 Håkon Eliassen Øvrebø Isfjorden IL M19-34 17:14 4 Sturle Starheim Gossen IL M45-49 17:28 5 Runar Ødegård Vistdal IL M35-39 17:45 6 Mads Gjethammer Romsdal Randoneklubb G15-16 17:49 7 Bård Indredavik Åndalsnes IF M40-44 18:01 8 Brage Bjerkeli Molde og Omegn IF G13-14 18:04 9 Tord M Hareland Berget Dombås IL G15-16 18:30 10 Kristian Skjeflo Unhjem Isfjorden IL G13-14 18:31



10 beste kvinner totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ingeborg Synstnes Hole Åndalsnes IF J15-16 17:45 2 Brynhild Synstnes Åndalsnes IF K50-54 19:45 3 Ingrid Engen Sunndal Il Friidrett J13-14 20:22 4 Marta Ulvensøen Isfjorden IL K19-34 20:41 5 Ida Brakstad Orset Molde og Omegn IF J15-16 21:05 6 Ingfrid Klokset Tomrefjord IL J15-16 21:47 7 Vilde Lange Vistdal IL K19-34 22:30 8 Marie Hoel Ulseth Norodd, IL K19-34 22:39 9 Gunnhild Westby Digernes Åndalsnes IF K35-39 22:41 10 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF J11-12 23:45

Komplette resultatlister





Bak vinner Kilian Jornet kom Iver Synstnes Hole (startnummer 37) på 2. plass og Håkon Eliassen Øvrebø (startnummer 1) på 3. plass.





Brage Bjerkeli vant gutteklasse 13-14 år. Her ligger han foran Bård Indredavik som ble nr. 8 totalt på 5 km.





Emil Aslaksen Røed (nr 13 totalt) ligger her foran Lucas Tokle Avanu (nr 12 totalt).



Ronja Tokle Bernitz og Ingeborg Westby Digernes, begge 9 år, spiser en velfortjent kake etter å ha sprunget 5 km i mosjonsklassen uten tidtaking.