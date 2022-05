Årets sesong av Golden Trail World Series starter i år med Zegama-Aizkorri som går i spansk baskerland. Dette er det første av seks løp som inngår i årets Golden Trail World Series, alle er kjente fjelløp. Til slutt skal det hele avgjøres i en finale som finner sted 26. – 30. oktober på Madeira.

I år inngår også et løp i Norge, Stranda Fjord Trail Race, som går 6. august.

Alle løpene i årets serie er:

29. Mai Zegama-Aizkorri, Spania

26. Juni Marathon du Mont-Blanc, Frankrike

6. August Stranda Fjord Trail Race, Norge

13. August Sierre-Zinal, Sveits

17. September Pikes Peak Ascent, USA

25. September Flagstaff Sky Peaks, USA

26. til 30 Oktober Grand Final, Madeira Ocean&Trails, Madeira.



Åpningsløpet Zegama-Aizkorri ble forrige gang arrangert i 2019, og da var det Eli Anne Dvergsdal som tok en sensasjonell seier. Og hele serien ble i fjor vunnet av norske Stian Angermund, som er en av de store profilene i denne serien. Stian har også løyperekorden i Zegama-Aizkorri, satt i 2017, men han stiller ikke i årets løp.

Reglene i Golden Trail World Serien er at de tre beste løpene i serien teller med i et poengsystem. Etter 6 løp vil de 30 beste bli invitert til den store finalen på Madeira, som er et løp med fem etapper.

I åpningsløpet Zegama-Aizkorri stiller blant andre Anders Kjærevik fra Norge. Han har de siste årene spesialisert seg på fjelløping, og han tok også tredjeplassen i avslutningsløpet i fjorårets serie. Vi vet også at løperparet Halfdan Emil Færø og Karoline Kyte skal stille i Zegama-Aizkorri. Også Sylvi Nordskar og Dag Henry Nilsen er noen norske løpere på startstreken.

Tittelforsvarer Eli Anne Dvergsdal skulle egentlig delta, men hun fikk dessverre en trøkk i ankelen på Åsaneløpet, så hun får ikke blitt med likevel. Hun forteller til Kondis at hun er veldig skuffet over dette:

– Det er veldig kjedelig. Jeg er "Regjerende vinner" og var voldsomt nær løypererkorden sist, i den varmeste utgaven i Zegama-historien, samt at jeg har perset på "alt" i år, så skulle veldig veldig veldig gjerne løpt!

Zegama-Aizkorri er et løp på full maratondistanse som går over bratte fjell og har mange høydemeter. Løpet har oppnådd internasjonal berømmelse, mye på grunn av mange engasjerte tilskuerne som står langs løypen. Løpet blir gjerne sammenliknet med de store sykkelrittene der det heies og jubles hemningsløst i de bratteste klatreetappene, og der publikum kommer tett på syklistene og vinnerne får heltestatus.

I fjor ble serien vunnet av norske Stian Angermund og sveitsiske Maude Mathys. Det hele ble avgjort i et svært dramatisk avslutningsløp der Stian Angermund hadde et uhell i løypen som slo ham mer eller mindre ut, men der han likevel klarte å karre seg i mål, lett fortumlet. Med en sjetteplass klarte han akkurat å sikre seg sammenlagtseieren.

Zegama-Aizkorri går søndag 29. mai, start kl. 09:00. Løpet vil bli streamet fra arrangørenes sider, mer informasjon på Golden Trail World Series.

Stian Angermund er blant verdens beste fjelløpere, og i 2021 vant han sammenlagt Golden Trail World Series. Her er han etter seieren i Marathon du Mont-Blanc. (Foto: Arrangøren)

Eli Anne Dvergsdal vant Zegama-Aizkorri forrige gang det ble arrangert, i 2019. (Foto: Fotorunners)



Anders Kjærevik gjorde et godt løp på fjorårets avslutningsløp på El Hierro og løp inn til en tredjeplass. (Foto: Philipp Reiter).