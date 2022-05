Markus Fjeld, Ole Kenneth Olsen (begge Granli IL) og Christoffer Hansen (Galterud IF) før start. (Foto: Heidi Aarstad)



Mens Rikke Melstrøm var eneste kvinne blant de aktive, var det til dels svært jevnt i herrefeltet. Galterud-duoen Christoffer Hansen og Mads Emil Sand tok de to første plassene med ni sekunders mellomrom, og det ble fotofinish mellom de tre neste, Rasmus Rosager, Ole Kenneth Olsen og Bjørn Paulsrud som kom side om side et drøy minutt senere. Alle tre fikk registret samme tid men dømt i mål i nevnte rekkefølge.



Hele kvinneklassen - Rikke Melstrøm (Slåstad IL). (Foto: Heidi Aarstad)



Rune Holmen (Halmsås & Omegn - fra v), Bjørn Paulsrud (Lia BHG) løp i aktiv klasse, mens Rune Solberg gjennomførte uten tidtaking i år. (Foto: Heidi Aarstad)



Ingen Knartamarsj uten Rolf Hansen (i midten). Her sammen med dagens vinner Christoffer Hansen (til v.) og Rune Kristiansen. (Foto: Heidi Aarstad)



Resultater Knartamarsjen 26.05.2022:

Damer over 18 år

1. Rikke Melstrøm Slåstad IL 30.33

Herrer over 18 år

1. Christoffer Hansen Galterud IF 26.07

2. Mats Emil Sand Galterud IF 26.16

3. Rasmus Rosager Granli IL 27.24.

4. Ole Kenneth Olsen Granli IL 27.24.

5. Bjørn Paulsrud Lia BHG 27.24

6. Rune Holmen Halmsås & Omegn 28.56

7. Lars Skogheim Odal SK 30.15

8. Marius Fjell Granli IL 30.40

9. Bjørn Trygve Haugen Glåmdal SK 33.38