I 2019 kom både Forerunner 945 og 245 på markedet. Nå, tre år senere, har de to multisportklokkene fått sine respektive oppfølgere: FR 955 og FR 255. Førstnevnte finnes også med tilleggsbetegnelsen Solar som innebærer at den har solcellelading. Klokka har ellers fått mange av de samme funksjonene som tidligere i år kom i den nye Fenix 7-serien.



Når det gjelder Forerunner 255, så lanseres denne som en serie bestående av fire klokker: FR 255S og FR 255S Music som leveres i 41 mm størrelse på urkassa og FR 255 og FR 255 Music i 46 mm. Tilleggsbetegnelsen Music indikerer at den har musikkavspilling og at man kan lagre opptil 500 sanger i klokka.



Garmin Forerunner 955 Solar

Med solcellelading skal Garmin Forerunner 955 Solar kunne gi opptil 20 dagers batteritid i smartklokkemodus (forutsetter utendørs bruk i minimum 3 timer per dag i sollys med 50 000 lux) og opptil 49 timer i GPS-modus (solcellelading forutsetter kontinuerlig bruk i 50 000 lux). Multisportklokken er, ifølge Garmin, utviklet for å tåle mye, med en fargeberøringsskjerm som skal være lettlest og krystallklar og som kompletteres av Garmins velkjente brukergrensesnitt med knappestyring. Dette skal gi rask tilgang til helsefunksjoner, enklere kontroll på kartskjerm og mer. Forerunner 955 Solar er utviklet for løperen med nye innovative funksjoner som pulsvariabilitet (HRV), den nye funksjonen Training Readiness Score samt en konkurranse-widget som hjelper til i planleggingen før neste konkurranse.



Solcellelading: Den nye Forerunner 955 finnes i versjon både med og uten solcellelading. Versjonen med solcelleladingen øker batterilengden på klokka, men koster 1100 kroner mer enn versjonen uten solcelle.



Nye funksjoner i FR 955 Solar

Solcellelading: Power Glass solcellelading skal gi opptil 49 timers batteritid i GPS-modus.

Power Glass solcellelading skal gi opptil 49 timers batteritid i GPS-modus. Brukergrensesnitt med berøringsskjerm: Naviger enkelt mellom kart, datafelter, statistikk og mer. Det tradisjonelle designet med 5 knapper kan benyttes separat eller i kombinasjon med berøringsskjermen.

Naviger enkelt mellom kart, datafelter, statistikk og mer. Det tradisjonelle designet med 5 knapper kan benyttes separat eller i kombinasjon med berøringsskjermen. Multibånd GPS: Garmins GPS-funksjonalitet er nylig oppdatert og har blitt mer nøyaktig ved at man ved bruk av multibånds-GPS sporer flere satellittsystemer samtidig. Dette gjør kartsporet mer nøyaktig i krevende terreng.

Garmins GPS-funksjonalitet er nylig oppdatert og har blitt mer nøyaktig ved at man ved bruk av multibånds-GPS sporer flere satellittsystemer samtidig. Dette gjør kartsporet mer nøyaktig i krevende terreng. Training Readiness Score: Se daglig hvordan kroppen drar nytte av trening ved å ta hensyn til søvn, restitusjonstid, HRV-status (pulsvariasjon) og annet.

Se daglig hvordan kroppen drar nytte av trening ved å ta hensyn til søvn, restitusjonstid, HRV-status (pulsvariasjon) og annet. HRV-status: Følg med på pulsvariasjon under søvn for å se restitusjonstid og få en helseoversikt.

Følg med på pulsvariasjon under søvn for å se restitusjonstid og få en helseoversikt. Morgenrapport: Få en morgenrapport om dagens værutsikter, forslag til treningsmengde samt informasjon om hvordan natten har vært med tanke på søvn og pulsvariasjon (HRV)1. Rapporten kan tilpasses slik at man ser den statistikken man selv ønsker å se.

Få en morgenrapport om dagens værutsikter, forslag til treningsmengde samt informasjon om hvordan natten har vært med tanke på søvn og pulsvariasjon (HRV)1. Rapporten kan tilpasses slik at man ser den statistikken man selv ønsker å se. Konkurranse-widget: Se informasjon om forberedelse før konkurranse – som inkluderer spesifikke prestasjonsdata, værvarsler og nedtellingstidtaker – alt i en widget. Har man lagt inn en konkurransedag i planleggeren vil daglig trening tilpasses opp mot konkurransedagen.

Se informasjon om forberedelse før konkurranse – som inkluderer spesifikke prestasjonsdata, værvarsler og nedtellingstidtaker – alt i en widget. Har man lagt inn en konkurransedag i planleggeren vil daglig trening tilpasses opp mot konkurransedagen. Real-time stamina: Registrerer og følger ditt kondisjonsnivå i sanntid under en løpe- eller sykkeltur.

Registrerer og følger ditt kondisjonsnivå i sanntid under en løpe- eller sykkeltur. Løpskraft: Ved bruk av en Running Dynamics Pod eller et HRM-Pro™ pulsbelte (kjøpes som tilbehør) vises data for løpskraft/watt i sanntid på klokken.

Nå nye mål

Forerunner 955 Solar er, ifølge Garmin, utviklet for å hjelpe deg med å nå neste personlige rekord. Med funksjoner og treningsverktøy fra Garmin Firstbeat Analytics™, som VO2 maks, treningsbelastning, prestasjonsdata, treningseffekt og mer. I tillegg, med nye indikatorer som viser HRV-status, nyeste treningshistorikk og prestasjoner kan man få bedre innsikt om treningsstatus – samt om treningen er produktiv, økende eller synkende. Daglige forslag til trening gir treningsveiledning for hele uken og foreslår hvilken type og mengde trening som er mest effektiv ut fra et totalt helseperspektiv. Mot en konkurransedag kan dette gi nyttig treningsveiledning, som enkelt legges inn i den nye konkurransewidgeten. Følg med på egen løpsdynamikk som kadens, skrittlengde, tid med bakkekontakt for hvert skritt og mer ved hjelp av en Running Dynamics Pod eller et HRM-Pro pulsbelte (selges som tilbehør). Når man svømmer registrerer Forerunner 955 Solar distanse, antall svømmetak, tempo, personlige rekorder og mer.



Innendørs- og utendørs aktiviteter synkronises automatisk fra klokken og over i Garmin Connect™, Tacx-appen og andre tredjeparts plattformer. Man kan også benytte seg av gratis treningsveiledning fra Garmin Coach, hvor man finner individuelt tilpassede treningsplaner som hjelper med å mestre 5, 10 eller 21 kilometers løp.



Kart og navigering

Uansett om man løper i byen eller sykler i tett skogsterreng viser Forerunner 955 Solar vei med fargekart for hele turen:

Følg en rute eller løype med kartveiledning for hver sving man skal ta.

Planlegg og last ned ruter via ruteplanleggeren i Garmin Connect™ hvor Trendline™ popularity routing viser de beste lokale stiene, eller lag egne spor via plattformer som Strava og Komoot som sømløst synkroniseres til klokken.

Se hva som finnes fremfor deg med utvalgte POI’er (interessante steder). Man kan også se prestasjonsdata, rundetider, distanse og høydedata samt en summering av kommende interessante steder.

Løp i riktig tempo ved hjelp av informasjon fra PacePro™, et verktøy som tilbyr tempoveiledning basert på løypeinformasjon når man løper etter nedlastet kart/gps-spor.

Benytt ClimbPro funksjonen for å planlegge og se motbakker/stigning, distanse og høyde i sanntid.

Legg inn ønsket distanse for turen på klokken og få forslag til rundtur som viser vei tilbake til startpunktet.

Helseoversikt

Forerunner 955 Solar er utviklet for å gi en døgnkontinuerlig og avansert helseoversikt . Via pulsmåleren i klokken måles Pulse Ox som måler oksygennivået, også når man sover, og Body Battery™ funksjonen, som viser energinivå, slik at man får hjelp til å se når beste tidspunkt er for aktivitet og hvile. I den daglige morgenrapporten lages en helseoversikt hvor man får poeng for søvnkvalitet og kan se ulike søvnstadier. Man kan også se puls-, stress- og respirasjonsdata. I tillegg til dette finnes det funksjoner for kvinner, hvor det er enkelt å følge graviditets og menstruasjonssyklus. Dette kan være til hjelp om man ønsker å loggføre symptomer eller få råd om trening og ernæring når man planlegger å være med i konkurranser.



Forerunner 955 Solar er fullspekket med trådløse funksjoner. Med disse funksjonene kan man motta varsler på klokken som telefonanrop, sms, e-post, kalenderoppføringer og andre varsler. Innebygde sporings- og sikkerhetsfunksjoner gjør at venner og familie kan følge med om noe uventet oppstår via funksjoner som hendelsesdetektering og LiveTrack.



Garmin Pay™ gir mulighet for kontaktløs betaling, i tillegg kan Forerunner 955 Solar lagre opptil 2000 sanger i klokken, som enkelt kan lastes opp via spillelister fra tredjeparts musikkstreamingleverandører som Spotify®, Amazon Music og Deezer (krever abonnement). Dette er kompatibelt via smarttelefoner som Apple® eller Android™. Med musikk i klokken og kompatible øreplugger/headset er det bare å nyte løpeturen.



Om man sykler innedørs på Tacx®-sykkelrulle kan man via ANT+® -teknologi simulere løyper, endre motstand og få varsler underveis i løypen direkte på klokken. Forerunner 955 Solar kan også tilpasses med mer personlig design via urskiver, datafelt, apper og widgets fra Garmin Connect IQ™.



Forerunner 955 Solar er tilgjengelig på lager og selges med veiledende utsalgspris på kr. 7 199,-

Forerunner 955, uten solcellelading, er også tilgjengelig med veiledende utsalgspris på kr. 6 099,-



Garmin Forerunner 255-serien

Garmin Forerunner 255-serien er GPS-løpeklokker med støtte for multisport, avanserte treningsdata, forbedrede smartklokkefunksjoner (når parkoblet med kompatibel smarttelefon) og mer. Forerunner 255S og Forerunner 255S Music leveres i 41 mm størrelse og Forerunner 255 og Forerunner 255 Music i 46 mm. Ifølge Garmin skal klokkene ha en batteritid på opptil 14 dager i smartklokkemodus og 30 timer i GPS-modus.



Fire versjoner: Forerunner 255 består av en serie av fire klokker: FR 255S og FR 255S Music som leveres i 41 mm størrelse på urkassa og FR 255 og FR 255 Music i 46 mm. Tilleggsbetegnelsen Music indikerer at den har musikkavspilling og at man kan lagre opptil 500 sanger i klokka.



Forerunner 255 er videreutviklet fra den populære Forerunner 245-serien og leveres med følgende funksjoner:

Morgenrapport: Få en morgenrapport om dagens værutsikter, forslag til treningsmengde samt informasjon om hvordan natten har vært med tanke på søvn og pulsvariasjon (HRV). Rapporten kan tilpasses slik at man ser den statistikken man selv ønsker å se.

Få en morgenrapport om dagens værutsikter, forslag til treningsmengde samt informasjon om hvordan natten har vært med tanke på søvn og pulsvariasjon (HRV). Rapporten kan tilpasses slik at man ser den statistikken man selv ønsker å se. Støtte for multisport/triatlon: Velg aktivitetsprofiler for triatlon og multisport. Med disse aktivitetsprofilene veksler man enkelt mellom aktiviteter som svømming, sykling og løping under konkurranse eller trening.

Velg aktivitetsprofiler for triatlon og multisport. Med disse aktivitetsprofilene veksler man enkelt mellom aktiviteter som svømming, sykling og løping under konkurranse eller trening. Konkurranse-widget: S e informasjon om forberedelse før konkurranse – som inkluderer spesifike prestasjonsdata, værvarsler og nedtellingstidtaker – alt i en widget. Har man lagt inn en konkurransedag i planleggeren vil daglig trening tilpasses opp mot konkurransedagen.

e informasjon om forberedelse før konkurranse – som inkluderer spesifike prestasjonsdata, værvarsler og nedtellingstidtaker – alt i en widget. Har man lagt inn en konkurransedag i planleggeren vil daglig trening tilpasses opp mot konkurransedagen. HRV-status: Følg med på pulsvariasjon under søvn for å få en helseoversikt

Følg med på pulsvariasjon under søvn for å få en helseoversikt Garmin Pay™: Betal enkelt i butikken med kontaktløs betalingsfunksjon på klokken.

Betal enkelt i butikken med kontaktløs betalingsfunksjon på klokken. Multibånd GPS: Garmins GPS-funksjonalitet er nylig oppdatert og har blitt mer nøyaktig ved at man ved bruk av multibånds-GPS sporer flere satellittsystemer samtidig. Dette gjør kartsporet mer nøyaktig i krevende terreng eller tett bymiljø.

Garmins GPS-funksjonalitet er nylig oppdatert og har blitt mer nøyaktig ved at man ved bruk av multibånds-GPS sporer flere satellittsystemer samtidig. Dette gjør kartsporet mer nøyaktig i krevende terreng eller tett bymiljø. Løpskraft: Ved bruk av en Running Dynamics Pod eller et HRM-Pro™ pulsbelte (kjøpes som tilbehør) vises data for løpskraft/watt i sanntid på klokken.

Et avansert treningsverktøy

Forerunner 255-serien tilbyr personlig tilpasset statistikk for treningen og med avanserte prestasjonsverktøy skal løpere- og multisportutøvere kunne nå nye mål.

Daglige forslag til trening gir treningsveiledning for hele uken og foreslår hvilken type og mengde trening som er mest effektiv ut fra et totalt helseperspektiv. Mot en konkurransedag kan dette gi nyttig treningsveiledning, som enkelt legges inn i den nye konkurransewidgeten.

Ved hjelp av Garmin Coach kan man få gratis treningsveiledning- og planer for 5, 10 eller 21 kilometers løp basert på egne mål og prestasjoner

En mengde preprogrammerte aktivitetsprofiler inkluderer triatlon, sykling, svømming i basseng eller åpent vann, løping på tredemølle og mye mer.

Ved hjelp av nye indikatorer som viser HRV, nyeste treningshistorikk og prestasjoner kan man få bedre innsikt om treningsstatus – samt om treningen er produktiv, økende eller synkende.

Forbered deg bedre før løp eller intensive treningsperioder med prestasjonsdata fra Garmin Firstbeat Analytics™ som inkluderer VO2 maks, belastning, treningsstatus, treningseffekt og mer.

Løp i riktig tempo ved hjelp av informasjon fra PacePro™, et verktøy som tilbyr tempoveiledning basert på løypeinformasjon når man løper etter nedlastet kart/gps-spor.

Planlegg og last ned ruter via ruteplanleggeren i Garmin Connect™ hvor Trendline™ popularity routing viser de beste lokale stiene, eller lag egne spor via plattformer som Strava og Komoot som sømløst synkroniseres til klokken.

Følg med på egen løpsdynamikk som kadens, skrittlengde, tid med bakkekontakt for hvert skritt og mer ved hjelp en Running Dynamics Pod eller et HRM-Pro pulsbelte (selges som tilbehør).

Helseoversikt

Forerunner 255-serien er utviklet for å gi en døgnkontinuerlig og avansert helseoversikt . Via pulsmåleren i klokken måles Pulse Ox som måler oksygennivået, også når man sover, og Body Battery™ funksjonen, som viser energinivå, får man hjelp til å se når beste tidspunkt er for aktivitet og hvile. I den daglige morgenrapporten lages en helseoversikt hvor man får poeng for søvnkvalitet og kan se ulike søvnstadier. Man kan også se puls-, stress- og respirasjonsdata. I tillegg til dette finnes det funksjoner for kvinner, hvor det er enkelt å følge graviditets og menstruasjonssyklus. Dette kan være til hjelp når man planlegger å være med i konkurranser.



Trådløse funksjoner

Forerunner 255-serien er fullspekket med trådløse funksjoner. Med disse funksjonene kan man motta varsler på klokken som telefonanrop, sms, e-post, kalenderoppføringer og andre varsler. Innebygde sporings- og sikkerhetsfunksjoner gjør at venner og familie kan følge med om noe uventet oppstår via funksjoner som hendelsesdetektering og LiveTrack. Når man er ferdig med en økt overfører Forerunner 255 automatisk resultatet til Garmin Connect, en treningsplattform hvor atleter kan se alle helse- og treningsdata, få kontakt med andre og konkurrere via utfordringer og mer. I tillegg kan Forerunner 255 Music og Forerunner 255S lagre opptil 500 sanger i klokken, som enkelt kan lastes opp via spillelister fra tredjeparts musikkstreamingleverandører som Spotify®, Amazon Music og Deezer (krever abonnement). Dette er kompatibelt via smarttelefoner som Apple® eller Android™. Med musikk i klokken og kompatible øreplugger/headset er det bare å nyte løpeturen.



Forerunner 255 og Forerunner 255S er tilgjengelig på lager og selges med veiledende utsalgspris mellom kr. 3 899,- og 4 449,- avhengig av modell.



For mer informasjon, se www.garmin.no