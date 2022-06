Kristinaløpet er et godt innarbeidet arrangement. Arrangøren håper trofaste løpere setter pris på at de endelig kan møtes til løpsdyst igjen. Et 20-talls løpere har gjennomført alle løpene siden starten i 1981. Arrangøren håper de gjennomfører i år også og dermed kan motta sin velfortjente jubileumspremie. De siste årene før nedstengningen fullførte mellom 1200 og 1300 løpere enten 5 km eller 10 km. Både "gamle" og nye løpere ønskes velkommen også i år.



Nedre Langgate blir stengt under løpet slik at sikkerheten for løperne blir godt ivaretatt. Løpet går i den vanlige traseen.



Kristinaløpet er også et Kondis kvalitetsløp med kontrollmålte løyper og fullstendig klasseinndeling.

En time før hovedløpet, går barneløpet av stabelen med start fra Tønsberg torg. Her kan alle under 12 år og helt ned til barnevognstadiet delta og løpe de 400 meterne ned til start- og målområdet. Alle løpende barn får startnummer på brystet, og i mål vanker det medalje og drikke til alle.



Som vanlig er distansene i Kristinaløpet 5 og 10 km. Arrangøren forsøker å sortere løperne etter nivå slik at det unngås trengsel ved start. Starttiden for den enkelte løper registreres når startstreken passeres slik at alle får registrert korrekt tid. Selv om Kristinaløpet først og fremst er et mosjonsløp, er dette viktig. Kristinaløpet er folkefest i byen! Traseen går over Tønsbergs bryggeområde med et yrende liv lørdag ettermiddag.



Alle som fullfører får selvsagt medalje. Dessuten får alle klassevinnere både på 5 og 10 km det tradisjonelle Kristinakruset. De tre raskeste på begge distansene for kvinner og menn får gavesjekker fra Löplabbet på henholdsvis 1500 – 1000 – 500 kroner.



Arrangøren ønsker ikke bare å premiere de raskeste løperne. De tre beste idrettslag tilsluttet NIF med flest løpere (min. 10) over mål mottar sjekker på henholdsvis 10 000 – 5000 – 2000 kroner.



Øvrige lag og foreninger som melder på mer enn 10 deltakere, er med på trekningen av en lagpremie på 5000 kroner.



Startnummer kan hentes i startområdet. Startnummer kan også hentes på LØPLABBET i Rådhusgata i Tønsberg torsdag og fredag før løpet.



Fra barneløpet. (Arrangørfoto)



