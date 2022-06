Abdullahi Dahir Rabi satte fart fra start og dro til en god tid, men så ble det istedenfor et lureløp inntil Zerei Kbrom Mezngi satte inn et rykk hvor kun Magnus Tuv Myhre fulgte på.



De fikk et solid forsprang, men roet litt ned med 600 m igjen, og fire løpere kom sterkt bakfra og hentet de nesten inn før Rabi og Mezngi satte opp farten og hadde en tøff duell i siste sving. Men på oppløpet var det ingen tvil - Magnus Tuv Myhre var best.

