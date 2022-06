I det første heatet tok Kristoffer Sagli, Ferdinand Kvan Edman, Mats Hauge, Andreas Fjeld Halvorsen og Moa Abounnachat Bollerød seg alle greit til finalen på 1500 meter.

I det andre heatet var det Bjørnar Sandnes Lillefosse, Esten Hansen-Møllerud Hauen, Even Brøndbo Dahl, Halvor Nymoen Winberg og Håkon Moe Berg som sikret seg finaleplass. Farten var omtrent lik i de to heatene, men det gikk litt raskere i det første heatet og dermed fikk Benjamin Olsen og Eivind Trym Wikshåland også finaleplasser.

Narve Gilje Nordås var regnet som en av favorittene på 1500-meter, men både han og Per Svela hadde i stedet reist til Sveits for høydetrening. Fra før visste vi at Jakob Ingebrigtsen hadde reist til USA på høydetrening.

Heat: 1

Her er det Ferdinand Kvan Edman som har initiativet.



Andreas Fjeld Halvorsen​ var fornøyd med å få en finaleplass på 1500 meter.

Heat: 2

Det andre heatet, her er Even Brøndbo Dahl i front.



Bjørnar Sandnes Lillefosse doblet i dag. Etter at han tok bronsemedlajen på 5000 meter stilte han i kvalifiseringsheat til 1500 meter der han vant det andre heatet. Det var kun han og Amalie Sæten som stilte opp i begge disse øvelsene. Nå har Bjørnar plass i 1500-meter-finalen i morgen. Han sa etter løpet at han vurderte å kutte ut 10.000 meter på søndag. Han er likevel kvalifisert for EM på den distansen. Begrunnelsen hans er først og fremst den belastningen det er å løpe 10.000 meter i tillegg til disse andre distansene.



Esten Hansen-Møllerud Hauen kan i morgen kjempe om en NM-tittel på 1500 meter.