Hedda var 44 hundredeler foran nr. 4 i heatet, og det er definitivt full kontroll for rutinerte Hedda. Her ble det ikke brukt noen flere krefter enn nødvendig. Hun er fortsatt 800 m-finalens store favoritt. At hun hadde den dårligste tida i forsøket av de 8 som gikk til finalen, forteller lite og ingenting om morgendagens finale.



Heat 1: Malin Hoelsveen drar foren Hedda Hynne og Anne Gine Løvnes, som vant heat 1. (Foto: Samuel Hafsahl



Kvalifisering for søndagens 800 m-finale

De tre beste videre til finale fra hvert heat og to videre på tid.

Resultater heat 1:

Resultater heat 2:



Heat 2: Starten med heatvinner Malin Ingeborg Nyfors (117) og nr. 2 Pernille Karlsen Antonsen (nr. 144) (Foto: Samuel Hafsahl)





Heat 2: Malin Ingeborg Nyfors vinnet heatet med 2.12.96. Hun har pers fra i år på 2.05.66 og måtte på ingen måte ta seg ut for å vinne heatet. (Foto: Samuel Hafsahl)