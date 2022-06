Siden Jakob Ingebrigtsen hadde valgt å reise på høydetrening så var det en ny spenning om hvem som kunne ta NM-tittelen på 1500-meter. Favoritten var Ferdinand Kvan Edman som har fire andreplasser i NM etter nettopp Jakob Ingebrigtsen.

Og det var Ferdinand Kvan Edman som overtok initiativet ganske raskt i løpet og satte opp en fart som skulle gi en sluttid rundt 3:42, som skulle være fart nok til å mørne de fleste av konkurrentene. Og Ferdinand holdt fronten også da sluttspurten satte inn, og ut fra den siste svingen var det med to løpere i rygg, Even Brøndbo Dahl og Esten Hansen-Møllerud Hauen. Men da viste det seg at Even Brøndbo Dahl var den som hadde mest krefter til å sette opp farten, og inn mot mål dro han seg forbi og vant. Ferdinand Kvan Edman klarte akkurat å holde unna for Esten Hansen-Møllerud Hauen. Fjerdeplassen gikk til Bjørnar Sandnes Lillefosse, etterfulgt av Eivind Trym Wikshåland. Litt oppsiktsvekkende var at 16 år gamle Andreas Fjeld Halvorsen tok sjetteplassen på sterke 3:45.



Det var Ferdinand Kvan Edman som dro i fronten gjennom hele løpet, helt til sluttspurten.

Resultater 1500 meter finale menn:



Premiepallen for 1500 meter: Ferdinand Kvan Edman, Even Brøndbo Dahl og Esten Hansen-Møllerud Hauen.



Moa Abounnachat Bollerød holdt seg lenge i teten, men måtte slippe på den siste runden.



Esten Hansen-Møllerud Hauen passerer 16 år gamle Andreas Fjeld Halvorsen.