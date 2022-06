På tross av det tøffe fredagsprogrammet var det Amalie Sæten som satte fart i 1500 m-feltet helt fra starten av. Det gikk så fort at feltet ganske raskt delte seg i to.



Fjorårsvinneren, Ingeborg Østgård, lå tett bak Amalie Sæten og Malin Hoelsveen fulgte på tredjeplass, mens Malin Edland stort sett var sist av de fire. Noen ganger måtte Malin gi noen få meter, men kom tilbake og hadde kontakt med de tre andre da det var to hundre meter igjen,



Gjennom siste sving avanserte Malin Edland utvendig inntil hun ved utgangen var helt i tet, men dette avansementet bar mer preg av stor vilje enn av smart løping. Det ble et par ekstra meter å løpe forbi nesten ute i bane to i tillegg til å avansere forbi tre løpere gjennom svingen. Da spurten startet ble Malin kjapt både passert av de andre tre og i tillegg blii skikkelig parkert.



Oppløpet ble et oppgjør mellom Amalie Sæten og Ingeborg Østgård mens Malin Hoelsveen også holdt godt følge. Malin Edland klarte å komme seg til mål uten å bli tatt igjen av de beste i gruppen bak.



Tetkvartett: Amalie Sæten holdt god fart og feltet delte seg på andrerunden i to deler med de som til slutt tok de fire første plassene, et stykke foran. (Foto: Kjell Vigestad)



Spurtoppgjør: Ingeborg Østgård viste nok en gang sin spurtstyrke og tok sin andre NM-tittel på 1500 m mens hun ennå er junior. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater 1500 m damer

Ingeborg Østgård satset alt på 1500-meteren. Hun lot være å stille på 800 m, som hadde kvalifisering nesten 4 timer før 1500 m-finalen Så mens Amalie hadde en tøff 5000 m i beina før start pluss et kvalifiserings løp på 1500 m, så kunne Ingeborg Østgård stille til start med friske bein.



Men hvorfor gikk det så raskt både på fredagens 5000 m og på søndagens 1500 m. Det var Amalie Sæten som tauet begge feltene til gode tider. Jo, Amalie Sæten var på jakt etter en 1500 m under 4,10, uten at vi fikk noen god forklaring på hvorfor. Det kommer nok sjanser seinere til det. Med bein som tømmerstokker var det ikke mulig for Amalie å slå Ingeborg i spurten, selv om avstanden var kun 0,4 sekunder.



Uttellingen for Amalie Sæten ble likevel god med ett gull og ett sølv i NM 2022.



Unge og lovende: Når NM-gullet blir vunnet av en 18-åring (Ingeborg Østgård) og bronsen av en 17-åring (Malin Hoelsveen), så er framtida lys for norsk mellomdistanseløping. (Foto: Samuel Hafsahl)