Hedda Hynne var i utgangspunktet den store favoritten på kvinnenes 800 meter, men etter Bislett Games har hun slitt med sykdom. Hun har drevet med jevnlig testing for covid-19, men det viste seg at det var en vanlig forkjølelse, og det har gjort at hun har fått trent lite. Det var dermed ikke sikkert at hun faktisk stilte til start for å prøve å ta sitt sjette NM-gull.

Ut fra start var det unge og lovende Malin Hoelsveen som satte fart og dro inn til en passeringstid halvveis på 62 sekunder. Dagen før hadde Malin tatt en bronsemedalje på 1500 meter.

Inn i siste sving skled Anne Gine Løvnes opp i teten, samtidig som Hynne posisjonerte seg bak henne.

Da spurten mot mål startet så stod det mellom Hedda Hynne, Pernille Karlsen Antonsen, Malin Ingeborg Nyfors, Malin Hoelsveen og Anne Gine Løvnes.

Hedda Hynne viste hvilken mesterskapsløper hun er ved å bruke akkurat så mye krefter som skulle til for å ligge en meter foran de andre ved målpassering. Bak henne tok Pernille Karlsen Antonsen en god spurt som fikk henne inn til en sølvmedalje. Malin Ingeborg Nyfors ble tildelt tredjeplassen ett hundrededels sekund foran Malin Hoelsveen.

Og det var en strålende glad Hedda Hynne som etter løpet ble intervjuet av NRK:

– Jeg er ekstremt glad. I går var det litt dårlig stemning hjemme, men i dag er jeg veldig glad, stråler Hedda Hynne.

Pernille Antonsen ble kanskje litt overaskende nr. 2, rett bak Hedda Hynne. Vi spurte henne etter løpet om hun nå var toppform?

– Egentlig ikke. Jeg har slitt litt i det siste og vurderte helt opp til i går om jeg skulle delta, men nå er jeg selvsagt veldig glad for at jeg stilte opp når det nå ble en sølvmedalje, smiler Pernille.



Premiepallen 800 meter kvinner: Pernille Karlsen Antonsen, Hedda Hynne og Malin Ingeborg Nyfors. (Foto: Samuel Hafsahl)

Resultater NM-finale 800 meter kvinner:

Starten. (Foto: Samuel Hafsahl)

Det var Malin Hoelsveen som satte fart på den første runden. Anne Gine Løvnes, Hedda Hynne og Pernille Karlsen Antonsen følger greit på. (Foto: Samuel Hafsahl)



Malin Ingeborg Nyfors.



Hedda tar igjen NM-seieren på en 800 meter. (Foto: Samuel Hafsahl)



Pernille Karlsen Antonsen stuper inn til en sølvmedalje bak Hedda Hynne. (Foto: Samuel Hafsahl)