Dagen startet med B-heatet som gir plassering i totalsammendraget for begge heat. Her kan du lese om B-heatet som gikk noen timer før A-heatet.



Totalt var det 39 løpere som deltok på 10000 m - 22 i B-heatet og 17 i A-heatet. 10 måtte gi seg underveis, så det ble 29 løpere totalt i mål. Alle måtte ha løpt under 32.00.00 i kvalifiseringsperioden for å få delta etter ha en tilsvarende tid på 5000 m.



Kun en i hvert av heatene satte personlig rekord. For den ene skyltes det at han hadde forbedret seg mye siden sist han løp 10000 m. Den andre var A-heatets Thomas Fremo som tok bronsemedaljen etter å ha forbedret persen fra 2020 med 10 sekunder.





Zerei Mezngi fra Skjalg løper inn til en vinnertid på 10000 som sett i sammenheng med ekstremforholdene for langdistanseløping samsvarer med en tid langt nede på 27-tallet. (Foto: Samuel Hafsahl)

Zerei Mezngi tilbake i form

2021 ble Zereis gjennombruddsår med en spesielt god høstsesong og var nr. 1 på europastatistikken både på 10 km gateløp og halvmaraton. 10 km ble løpt på 27.39 og halvmaraton på 1.00.07. Det ga han en plass på friidrettsforbundets elitelag og langt bedre betingelser rundt trening og økonomi. Men så langt i sesongen har ikke alt gått på skinner. Derfor var det en glad Zerei kondis.no fikk prate med etter dagens løp.



Norske Zerei med røtter i Afrika, hva synes du om varmen under dagens løp?

- UFF!, var det korte svaret fra Zerei,

Hva er så planene videre?

Allerede torsdag er det Boysen Memorial som står på planen. Da blir det 5000 m med lyshare på Bislett?

I dag hadde du hjelp av hare i 10 runder?

- Ja, Awet Kiprab, som også kommer fra Eritrea, stilte som hare i 10 runder. På Bislett blir det lyshare hele løpet.



De tre beste f.v.: Marius Vedvik, Zerei Mezngi og Thomas Fremo. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater 10000 m menn - A-heatet





Glad sølvvinner: Marius Vedvik har hatt en tyngre vår enn normalt og så på sølvmedaljen i NM som en seier. (Foto: Kjell Vigestad)



Marius Vedvik (30 år) har flust med NM-medaljer, minst 30 til sammen og rundt 10 individuelle gull i senorklassen. Likevel betydde dagens sølvmedalje mye etter en vår hvor ikke alt har gått som planlagt. Planen var å løpe Sevilla Marathon og kanskje kvalifisere seg for maraton i EM i Berlin. Men covid-19-sykdom i januar ødela den planen.



- Siden det har formen vært så som så, sier Marius til kondis.no. Derfor var dagens sølvmedalje viktig. Nå peker formkurven oppover og den skal bli enda bedre.

Neste konkurranse?.

- Planene er ikke helt spikra. Først skal det restitueres etter en helg med to tøffe løp, en 5. plass på 5000 m på fredag og sølv på 10000 m i dag. Det som er helt sikkert er at 5. august løper jeg 3000 m på Jessheim under Norgeslekene og satser på å sette pers.