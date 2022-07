Ida Waldal gjorde seg virkelig bemerka som motbakkeløper da hun i fjor vant juniorklassen i Vertikal Kilometer i VM i Skyrace. Ja, ikke nok med det, to dager etterpå gikk hun også til topps i det lengre opp-og-ned-løpet. I årets norske mesterskap i motbakkeløp hadde hun best tid av samtlige, men uforståelig nok måtte hun nøye seg med å bli juniormester.

I EM var Ida Waldal 28 sekunder foran italienske Axelle Vicardi som kom på andreplass. Det skal sies at ikke mer enn 14 jenter fordelt på seks nasjoner fullførte i juniorklassen for jenter – uten at det forringer prestasjonen til Ida Waldal. Til friidrett.no fortalte hun følgende om løpet sitt:

– Det ble et litt rart løp. Jeg løp stort sett jevnt og kontrollert, og visste ikke nøyaktig hvor målet var før jeg plutselig var i mål. Jeg så et skilt om at det var 500 meter igjen, men visste ikke helt hvordan terrenget var mot slutten. Om det var bratt eller litt flatere.

Ingen norske stilte i juniorklassen for menn som ble vunnet av tyske Lukas Ehrle. Annie Bersagel var best av den norske kvartetten i kvinner senior med en 15. plass, mens de tre andre plasserte seg som nummer 29, 35 og 37. Seieren gikk til den sveitsiske favoritten Maude Mathys, et drøyt halvminutt for motbakkelegenden, Andrea Mayr fra Østerrike.

I herrer senior ble det italiensk gull til Cesare Maestri. Stian Dahl-Sommerseth var mindre enn 2 minutter bak på 13. plass. Halfdan-Emil Færø ble nest best av de norske med 18. plass.

Video fra EM motbakkeløp



Kvinner junior 1 WALDAL Ida NOR 37:02:00 2 VICARI Axelle ITA 37:30:00 3 RAWSTRON Charlotte GBR 38:57:00 4 VUCEMILLO Emily ITA 40:32:00 5 BONINO Matilde ITA 41:17:00 6 WHITAKER Eve GBR 41:33:00 7 SCHERLING Aina SUI 41:44:00 8 HEDLEY Isla GBR 41:56:00 9 NOVAK Ana SLO 42:06:00 10 SCHERLING Sina SUI 42:12:00 Kvinner senior 1 MATHYS Maude SUI 51:41:00 2 MAYR Andrea AUT 52:15:00 3 DEWALLE Christel FRA 52:32:00 4 ADKIN Scout GBR 52:54:00 5 SAAPUNKI Susanna FIN 53:10:00 6 MAYER Domenika GER 53:53:00 7 MIRCHEVA Militsa BUL 54:26:00 8 SLOTBOOM Giselle NED 54:45:00 9 GIUDICI Gloria Rita Antonia ITA 54:51:00 10 AVERY Kate GBR 55:08:00 … 15 BERSAGEL Annie NOR 55:56:00 29 LILLESKARE Anita NOR 59:33:00 35 MARKHUS Nora NOR 01:00:28 37 SANGESLAND Ingvild NOR 01:03:46 Menn senior 1 MAESTRI Cesare ITA 44:48:00 2 ROLLI Dominik SUI 45:19:00 3 OSANZ Daniel ESP 45:26:00 4 CORBERA Miquel ESP 45:55:00 4 HANNA Zak IRL 45:55:00 6 PERKMANN Hannes ITA 46:08:00 7 STEWARD Joe GBR 46:09:00 8 ZEUS Maximilian GER 46:10:00 9 SOLDINI Jonas SUI 46:13:00 10 BALDACCINI Alex ITA 46:22:00 … 13 DAHL SOMMERSETH Stian NOR 46:46:00 18 FÆRØ Halfdan-Emil NOR 48:02:00 32 DYRHOVDEN Joel NOR 50:17:00 37 SOMMER Anders Jacobsen NOR 51:35:00



Ida Waldal da hun for tre uker siden var beste dame i NM motbakke som var innlagt i Hovlandsnuten Opp. (Foto: Espen Gya)



