- Det var nok i motbakkene jeg gjorde det. Jeg er best oppover og ikke så god til å løpe nedover. Jeg fryktet hele tiden at den britiske jenta skulle ta meg igjen. Jeg trodde hun var like bak meg, fortalte helgas dobbeltvinner til fridrett.no. På 3. plass fulgte italienske Axelle Vicari som var Idas hardeste opponent i motbakkeløpet fredag. Juniorklassene (U20) løp to runder på til sammen 5,4 km og 309 høydemeter.

Annie Bersagel kom til EM i fjelløp fra bronsemedalje på 10000 meter under NM i Stjørdal forrige helg. Etter en 15. plass i motbakkene fredag ble hun igjen beste norske med 21. plass da det gikk både opp og ned søndag. Sveitsiske Maude Mathys tok sin andre seier i mesterskapet. Anita Lilleskare ble nr. 27, Nora Markhus nr. 31. plass og Ingvild Sangesland på 35. plass

Halfdan-Emil Færø ble beste nordmann i herreklassen med 11. plass, 3:12 bak den franske vinneren Sylvain Cachard i den 17,4 km lange løypa med 858 høydemeter. Stian Dahl Sommerseth som var best av de norske i motbakkeløpet ble nr. 16, Joel Dyrhovden nr. 33 mens Anders Jacobsen Sommer måtte bryte pga. kramper.



Forhåndsomtale: Disse er tatt ut til EM i motbakkeløp

Reportasje fredag: Ida Waldal vant juniorklassen i EM motbakkeløp

Møt Ida Waldal i Kondis nr. 6-2021