I en melding til kondis.no skriver arrangøren følgende om årsaken til den lave påmeldingen - som altså er årsaken til av årets ultraløp på Hedmarksvidda avlyses:



– Vi tipper årsaken er altfor mange store konkurranser i august og logistikken for å være med er litt vanskelig, opplyser Fulvio Øksendal i arrangørklubben Bèrghem Ultraløperklubb.



Men allerede nå er arrangøren i gang med å planlegge neste års løp som er satt opp med dato 10. juni 2023.

– Vi har funnet ut at det logistikkmessig blir enklere for både arrangør og deltakere med start og målgang på samme sted (Persbu). I tillegg blir løpet flyttet fra august til midten av juni. Det gir mere lys gjennom natta, mener Øksendal.



Han opplyser at hoveddistanse sannsynligvis blir 130 km på Bèrghem Ultra 130K, Norges Værste (100 miles) som kvalifiseringsløp til Gaea Norvegica Trail 600K 2025 og Bèrghem Mini Trail (100 km) for de som for første gang vil teste ut hva slagordet "It's not supposed to be easy!" betyr.



Alle distanser vil starte samtidig med felles tidsfrist på 36 timer. Det blir kun en mat/drikkestasjon for alle i Budor (ca. halvveis for alle) og varmmat (Bèrghem.no) servert i målgang (Persbu). Dusjmuligheter og gratis overnatting etter løpet er av de nye tingene arrangøren skal tilby.



Arrangøren har imidlertid godt mot selv om Bèrghem Ultra Trail altså må avlyses:

– Siden det gikk bra både i vinter (Koldbrann 99K) og på våren (Åkersætra 666), så kan vi ikke klage, konkluderer Øksendal som satser på å avslutte sesongen i høsten med en vellykket utgave av Østfold Ultra Trail Challenge 1. oktober.



Reportasje fra Bèrghem Ultra Trail 2019



Samleside for Bèrghem Ultra





Fra målgangen på Bèrghem Ultra Trail 2019 (Foto: arrangøren)