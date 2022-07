Halfdan-Emil Færø hadde sagt fra at han gikk for løyperekorden i dette løpet, denne ble satt i fjor av orienteringsløperen Håvard Eidsmo under litt tørrere forhold. Men i mål var Halfdan-Emil et par minutter etter denne rekorden. Også Karoline Holsen Kyte var noen minutter etter den løyperekorden som hun selv satte i fjor, men denne gangen måtte hun nok ta hensyn til at hun er gravid. Halfdan-Emil og Karoline kunngjorde tidligere i år at de ventet sitt første barn.

Karoline kunne etter løpet fortelle til Kondis at hun egentlig var med mest for gøy:

– Det går nok litt tyngre med baby i magen. Jeg er fire måneder på vei nå så da begynner det å merkes, innrømmer Karoline.

– Men for all del, det gikk greit i dag. Det var tyngre enn det pleier å være for min del, men jeg skal ikke klage. Det var jo nesten 6 minutter lengre tid enn i fjor. Så lenge man godtar at tiden går litt opp så er det ikke noe problem å springe, forteller Karoline som også sier at mest sannsynlig ikke blir flere konkurranser denne sesongen.

Halfdan-Emil Færø deltok for to uker siden på det norske laget som deltok i EM for fjelløp på den spanske øyen La Palma.

– Hvordan skilte Kvasshovden Opp seg fra EM-løypen?

– De skiller seg ganske mye. Distansen og høydemetrene er ikke så ulike, men underlaget var veldig forskjellig: i EM var det knusktørt og fast og lite teknisk. Her i Kvasshovden synes jeg det var veldig teknisk, det var sleipt og det var ganske annerledes. Løypen var mye mer krevende her, forteller Halfdan-Emil.

I EM var det et løp som bare gikk opp, og et som gikk både opp og ned.

– Det gikk styggfort nedover der. Det var nok like bratte bakker, det hadde vært farlig å springe ned her fra Kvasshovden.

Halvdan Emil fikk også prøvd seg med topp internasjonal konkurranse da han deltok i det legendariske spanske fjelløpet Zegama-Aizkorri i mai. Dette inngår i den internasjonale fjelløpsserien Golden Trail Series, og Halvdan Emil ønsker å sjekke formen på dette nivået når Strand Fjord Trail går første helgen i august, det inngår i denne serien:

– I Zegama var det et skyhøyt nivå. Kanskje ikke alle disse stiller på Stranda, men det blir nok et bra felt, sier Halfdan-Emil.

I Kvasshovden Opp var det stort sett fine forhold for løping, lett overskyet oppholdsvær og 15 grader, men løypen var krevende etter flere dager med regnvær da deltagerne satte av gårde fra Ulvik i Hardanger. Målseglet stod 1030 høydemeter over Hardangerfjorden, på toppen av fjellet Kvasshovden. Og på toppen var det vesentlig surere værforhold, 6 - 7 grader og vind.

Det var rundt 80 deltagere i konkurranseklassen, og arrangøren opplyser at det var 140 deltagere i mosjonsklassen når de regnet med funksjonærene som stod på toppen. Dette var arrangørene fornøyd med, denne gangen var det ikke noe NM eller Norgescupstatus på løpet, slik det har vært en del ganger tidligere.

Det var mange som imponerte med gode prestasjoner i Kvasshovden, bare sjekk resultatlisten under her. Å forsere over 1000 høydemeter på en times tid er faktisk veldig sterkt.

Flere unge langrennsløpere i 14-15 årsklassen fra Hordaland gjorde imponerende sterke løp og hadde tider mellom de 5 beste i dame og herreklassen.

Resultater kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 20 Karoline Holsen Kyte Førde IL - Friidrett K23-34 0:57:55 2 65 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett K40-44 1:02:21 3 2 Yvonne Berge Børsheim Voss IL K14-15 1:04:00 4 12 Ingrid Brattabø IL Fri K18-19 1:05:04 5 15 Mari Fosse Vaksdal Bjørgum IL K20-22 1:06:34 6 32 Beverley Whitfield GTI Friidrettsklubb K40-44 1:07:05 7 33 Caroline Christie Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K40-44 1:10:41 8 69 Marianne Nesbø Ådland FRI IL K50-54 1:12:18 9 17 Lene Hollund BFG Bergen Løpeklubb K23-34 1:12:35 10 16 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K23-34 1:13:56 11 44 Hanne Liland Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K50-54 1:16:52 12 11 Julia Scott Sandnes il K18-19 1:16:58 13 1 Emilia Osa Laksevåg TIL K14-15 1:18:49 14 53 Torild Kveberg Øystese IL K55-59 1:26:31 15 52 Mette Fagerheim Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K55-59 1:27:45



Karoline Holsen Kyte blir den klart beste kvinnen opp til toppen av Kvasshovden.

Sara-Rebekka Færø Linde er en av de sterkeste motbakkeløperne fra vestlandet, her går hun inn til en andreplass.



Fra premieseremonien i kongressenteret i Ulvik, premiepallen kvinner: Sara-Rebekka Færø Linde, Karoline Holsen Kyte og 14 år gamle Yvonne Berge Børsheim.

Resultater menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 24 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett M23-34 0:47:53 2 26 Geir Steig Luster IL M23-34 0:50:44 3 66 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett M35-39 0:51:41 4 9 Sondre Brattabø IL Fri M16-17 0:53:15 5 5 Tristan Kahrs Guldbrandsen Viking M14-15 0:57:00 6 4 Johan Berge Børsheim Voss IL M14-15 0:57:09 7 76 Øystein Halldorsson Korlevoll-Odda M23-34 0:57:23 8 21 Torjus Børsheim Ulvik IL M23-34 0:58:00 9 23 Erlend DRIVENES Tørvikbygd IL M23-34 0:59:07 10 71 Magnus-Johan Færø Eikanger IL M23-34 0:59:18 11 13 Steinar Frønsdal Hjelmeland IL M18-19 0:59:54 12 49 Alv Ole Esperås FRI IL / IL Fri M50-54 1:00:14 13 55 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M55-59 1:00:18 14 51 Anders Søyland Viking / Viking Langrenn M50-54 1:00:44 15 8 Emil Brattebø Bulken IL M14-15 1:01:04 15 50 Dag-Henry Nilsen Varegg Fleridrett M50-54 1:01:04 17 35 Hallvard Børsheim Ulvik M40-44 1:01:21 18 36 Hallvar Amdal Brekke M40-44 1:01:50 19 48 Odd Ivar Medhus Røldal IL M50-54 1:02:03 20 22 Mario Midje Baltov Aurland IL M23-34 1:02:36 21 14 Sondre Måge Strandebarm IL M18-19 1:02:42 22 7 Skage Ringheim-Helgaset Voss IL M14-15 1:03:09 22 30 Jan-Eirik Småbrekke Voss M35-39 1:03:09 24 6 William Samland Eik Uskedal IL M14-15 1:03:27 25 43 Bjørn Ketil Sørvik Bremnes IL / Bremnes Seashore M45-49 1:03:49 26 42 Lars Engeli Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M45-49 1:05:23 27 58 Olav Terum Aurland IL M60-64 1:07:14 28 67 Jørn Hjelmeland Omvikdalen IL M45-49 1:07:53 29 47 Bjarne Ludvigsen Varegg Fleridrett / Team Melkesyre M50-54 1:09:03 30 73 Kurt Brekke BERGEN M50-54 1:09:49 31 68 Ove Bernes Mjøsdalen IL M70-74 1:10:19 32 40 Bjarte Osa LODDEFJORD M45-49 1:11:11 33 31 Christoph Lex WALPERTSKIRCHEN M35-39 1:11:15 34 74 Peder Røthe Aker M16-17 1:11:41 35 54 Knut Oen Varegg/Fjellgeitene M55-59 1:12:32 36 38 Ivar Øen Sopra Steria M45-49 1:12:58 37 29 Ole Haugen Valsøyfjord IL M35-39 1:13:07 38 34 Sverre Nøkleby BFG Bergen Løpeklubb M40-44 1:15:44 39 70 Eirik Nøtsund TERTNES M35-39 1:16:04 40 75 Knut Røthe Aker M18-19 1:16:15 41 60 Herbjørn Brennhovd Gol IL M70-74 1:16:21 42 72 Eirik Brattabø FRI IL M14-15 1:16:44 43 27 Erlend Nilsen Hakestad Bøtto Idrottslag M23-34 1:17:41 44 56 Bjørn Chr Larsen Bergen CK M55-59 1:17:54 45 39 Atle Smedegård Dale Fjelløpere M45-49 1:19:48 46 59 Aksel Øvsthus Mjøsdalen IL M65-69 1:23:28 47 61 Birger Normann Hanstveit Mjøsdalen IL M75+ 1:34:28 48 64 Yoseph Gaim Brynsløkken M35-39 1:51:08 49 62 Svein Steinsland Samnanger IL M75+ 2:03:28

Geir Steig løper inn til en andreplass.



Lorentz Erland Linde inn til en tredjeplass.



Sondre Brattabø, 4. plass.



Den siste del av løypen opp til Kvasshovden er bratt og krevende. Noen år har ikke denne delen kunnet benyttes på grunn av snø.



Birger Normann Hanstveit vant klasse M75+ på den imponerende tiden 1:34:28.



Mette Fagerheim.



Rene familietreffet for Færø-klanen på toppen av Kvasshovden. Det er paret Sara-Rebekka Færø Linde og Lorentz Erland Linde som har fått barna med på topptur.



Lene Hollund.



Sondre Måge.



Streinar Frønsdal.



Torjus Børsheim.

Tristan Kahrs Guldbrandsen.

Øystein Halldorsson.