Rekordholderen fra 2020 slo til på nytt og vant en overlegen seier på ultradistansen i Blefjells Beste. I suveren stil løp den 28 år gamle norgebosatte svenske o-løperen inn til seier på tiden 5:09:34, 1 time og 15 minutter foran andremann og 14 minutter bedre enn hans egen rekordtid fra 2020. Han var også med i 2017 (2. plass 5:50:38) og 2016 (8. plass 7:55:03).



Det er ingen tvil om at Simens løp var dagens beste prestasjon blant de 305 fullførende løperne på fire distanser. Samtidig var det en mengde sterke prestasjoner og fornøyde løpere i dette som "er tenkt å være et sosialt og uformelt løp med tilbud til alle som liker å bevege seg ute i skog og fjell". Det hele arrangeres fra hytta til initiativtagerne Mone Kjeldsberg og Einar Iversen, og med 43 fullførende første året hadde de nok ikke sett hvor stort dette kom til å bli. Til årets løp var Camilla Friseid "leid inn" som løpsleder for Mona - som akkurat nå går Norge på langs på stier fra nord til sør.



Troll-løypa 57 km 2000 høydemeter

Simen Wästlund sørget altså for svensk seier på ultraløypa, og ble nærmest fulgt av Thorkild Schrumpf (6:24) og Kjetil Kasin Harm (6:29).



I kvinneklassen vant Mathilde Ilebrekke fra Sandefjord på 7:41:36, nærmest fulgt av Wendy Fjellstad (7:59) og Kathrine Hovland Haukom (8:39). Løyperekorden for kvinner har Sara-Rebekka Færø Linde på 6:35:11 (2020).

De fire beste i kvinneklassen fra venstre mot høyre. (Foto: Petter Vabog)

Menn 57 km (59 fullførende): 1 Simen Hjalmar WÄSTLUND 78 Team ASICS Trail 5:09:34 2 Thorkild SCHRUMPF 73 SK Vidar 6:24:39 3 Kjetil Kasin HARM 53 6:29:50 4 Jan Olav LØVDOKKEN 94 6:47:38 5 Pål HARBOE 89 Casual Running 6:52:46 6 Sindre WEYDAHL 72 Båstad IL Ski 6:55:48 7 Irvin KILDE 93 Gjerpen IF/Grenland Ultra Runners 7:03:16 8 Simen HOLTAN 66 Intersport Kongsberg 7:29:00 9 Magnus WOXHOLTT-JENSEN 61 SK Rye 7:29:38 10 Helge VESLESTAUL 12 IL Dyre Vaa 7:35:03

Kvinner 57 km (21 fullførende): 1 Mathilde ILEBREKKE 25 Sandefjord 7:41:36 2 Wendy FJELLSTAD 83 Ås kadavers 7:59:20 3 Kathrine Hovland HAUKOM 88 8:39:11 4 Karianne MOE 38 8:54:22 5 Ida LINDKIVST 51 DKFGB 9:15:06 6 Ane WIRGENES 22 9:22:12 7 Tone SAMUELSSON 11 9:37:52 8 Kristin BRUSERUD 47 IL Ivrig 9:42:21 9 Beate SMETBAK 3 9:47:01 10 Hilde JOHANSEN 60 Romerike Ultraløperklubb 10:05:41

Tusse-løypa 21 km 750 høydemeter

I den såkalte Tusseløypa over 21 kilometer var deltakelsen størst med hele 146 deltakere, og også her fikk vi de sterkeste tidene i herreklassen der alle de tre fremste løp under løyperekorden fra i fjor. Det var da også fjorårsvinneren Karl Fremstad fra Tyrving IL som vant i år igjen; med tiden 1:46:16 var han 24 sekunder foran Kristoffer Eftedal og 1:16 foran Sindre Rønning. Vinnertiden var 2,5 minutt raskere enn rekorden fra i fjor.

I kvinneklassen ble det fransk seier til Marie-Annick Deymier på tiden 2:28:41, tre minutter foran Marthe Bjørke og 6 minutter foran Aurora Amundsen.

Marie-Annick etter fullført løp. (Foto: Petter Vabog)



Løpsleder Einar Iversen flankert av kvinnene på 2. og 3. plass på 21 km. (Foto: Petter Vabog)

De fem raskeste på 21 km herrer, med vinneren Karl som nummer to fra venstre. (Foto: Petter Vabog)

Menn 21 km (94 fullførende): 1 Karl FREMSTAD 336 Tyrving IL 1:46:16 2 Kristoffer EFTEDAL 391 Sandefjord TIF 1:46:40 3 Sindre RØNNING 335 Nydalens Skiklubb 1:47:32 4 Jens TORGERSEN 301 Asker Skiklubb 1:49:56 5 Sverre Huber KAAS 380 Slevik IL 1:51:53 6 Lars-Kristian ERIKSEN 370 Sarpsborg IL 1:59:28 7 Erlend MOSTER KNUDSEN 306 Pole to Paris 1:59:37 8 Morten Jarvis WESTERGÅRD 390 Kamp/Vestheim IF 1:59:54 9 Knut Eirik Aspheim KÅSA 353 Gulset Ski / Grenland Ski 2:01:08 10 Klaus ØISETH 399 Team Gulbrandsen 2:02:54

Kvinner 21 km (52 fullførende): 1 Marie-Annick DEYMIER 356 2:28:41 2 Marthe BJØRKE 248 2:31:27 3 Aurora AMUNDSEN 351 2:34:07 4 Signe BLOMFELDT 373 Rustad IL 2:37:33 5 Thea THORRUD 277 2:44:38 6 Kamilla HALDORSEN 300 2:45:47 7 Irene Øhrn ARNEVIK 252 Søgne 2:46:06 8 Inger Line HAMRE 219 2:49:34 9 Tina PAASCHE 317 2:51:25 10 Anne FÅNE BØTHUN 290 The Bøthuns 2:53:15

Småtusse-løypa 10 km 340 høydemeter

Det var internasjonalt på pallen også i 10-kilometeren, men fransk og bellgisk på 2. og 3. plass i herreklassen og polsk vinner i kvinneklassen. Selv om det ikke ble noen løyperekorder var det mange gode tider.

Suverent raskest i herreklassen var Simen Nieuwlaat fra Rygge IL med 45:05, med franske Gaël Deymier og belgiske Hans Vadsycke på god avstang på 57:40 og 58:02.

Det var betydelig tettere i kvinneklassen der polske Alicja Bielec (1:02:01) vant foran Kathrine Hesthag (1:02:28) og Karoline Andersen (1:03:47).

Vinneren Simen og tredjemann Hans på 10 km. (Foto: Petter Vabog)



Alicja har fått selskap på premieutdelingen, med andreplasserte Kathrine til venstre. (Foto: Petter Vabog)

Menn 10 km (26 fullførende): 1 Simen NIEUWLAAT 457 Rygge IL 45:05 2 Gaël DEYMIER 448 57:40 3 Hans VANDYCKE 446 Rotselaar 58:02 4 Lasse BARTH KVIST 404 Team Barth 1:01:20 5 Emil MALMGREN 443 Konnerud IL 1:01:58 6 Svein DRTINA 452 1:05:12 7 Gerhard VON KROGH 493 1:06:52 8 Frode CARM 295 Fjellsport.no 1:07:50 9 Eirik ANDA 453 1:08:27 10 Eirik HARILDSTAD 456 1:09:14

Kvinner 10 km (32 fullførende): 1 Alicja BIELEC 444 1:02:01 2 Kathrine HESTHAG 429 1:02:28 3 Karoline ANDERSEN 441 1:03:47 4 Karoline BECH 462 1:06:34 5 Lena ENGEBRETSEN 454 1:08:49 6 Mari HALS 435 1:09:27 7 Marianne HERNES 430 Fjellsport 1:12:32 8 Aslaug ASPHEIM 463 Gulset Ski / Grenland Ski 1:13:07 9 Marit ASLAND 437 Nesteløp 1:13:48 10 Kari FAGERHØI 440 Jentenepaatur 1:15:05

Småtroll-løypa 5 km 110 høydemeter

Småtroll henspiller mer på distansen enn deltakernes alder. Som vi ser av bildene er det betydelig forskjell på de beste i herre- og "kvinne"klassen.



Raskeste jenteløper var Agnes Maria Edvardsen, her sammen med nummer tre, Tuva Malmgren. (Foto: Petter Vabog)

Topp tre i herreklassen på 5 km med den soleklare vinneren Richard Foldnes i midten. (Foto: Petter Vabog)

Småtroll gutter 5 km (9 deltakere): 1 Richard FOLDNES 608 Fjellsport 25:10 2 Robert ELIASSEN 132 Sandefjord 36:24 3 Tord THORESEN 136 Svarstad IL 39:58

Småtroll jenter 5 km (12 deltakere): 1 Agnes Maria EDVARDSEN 629 Tinn skiskytterlag 26:17 2 Selma Knudtzon NAKIM 131 29:04 3 Tuva MALMGREN 612 Konnerud IL 31:36





Mange unde deltakere sammen med løpslederne Einar Iversen og Camilla Friseid. (Foto: Petter Vabog)



Den aller yngste deltakeren var Ola Oppegård, som her står sammen med mamma Hannah. (Foto: Petter Vabog)



