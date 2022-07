Even Bentzen Løvås fører an i det siste løpet i Rønne. (Foto fra Etape Bornholms facebookside)



Selv om det ikke var så mange nordmenn som tidligere som valgte den aktive ferieuka i Østersjøen, var det som vanlige mange norske familienavn som gikk igjen på listene både i barne- ungdoms- og voksen-klassene.Totalt var det 58 påmeldte nordmenn blant de nesten 3000 påmeldte. Arrangøren er svært liberale i forhold til overføring av startnummer fra år til år, så det reelle deltakerantallet var såvidt over halvparten. Av disse fullførte drøyt 900 alle de tre elle fem etappene i år.

Jessica Gunnarsson som løper for SK Vidar ble akkurat som i 2019 nr. fire i kvinneklassen etter å ha avsluttet med 38.06 på 10 km i Rønne fredag kveld. Totaltida på etappeløpet som måler nøyaktig en maraton, ble 2.46.05, vel tre minutter unna seierspallen for den suverene vinner av K45-49 år. Likevel ble det en grei feriebonus siden de fem beste totalt blir premiert med gavesjekker.

Even Bentzen Løvås var raskest av de norske herrene alle dager og avsluttet med et sterkt milløp på 33.14, 12 sekunder raskere enn mandagens 10 km i Hasle. Det ga haldenseren en 9. plass totalt med 2.26.12 på den oppdelte maratondistansen.

I tillegg til de ovenfor nevnte sikret Toril Gylterud seg totalseieren i K70-74 år, og Jan Einar Hanssen toppet klasse M75-79, begge etter fem strake etappeseire. Knut Nordviken var ikke noe dårligere en fru Jessica plasseringsmessig i M45-49 som også husbonden toppet etter fem dager. I tillegg ble sønnene i den løpeglade familien, Jonas og Markus, henholdsvis nr. 2 og 7 i M15-17 år.



Dansk-ugandiske Abdi Ulad var over et minutt raskere enn neste løper på finaleløpet og totalt var martaonløperen over seks minutter foran i sammedraget etter fem dagers løping. (Foto fra Etape Bornholms facebookside



Suveren vinner av etappeløpet ble Abdi Ulad, dansk OL-deltaker på maraton med en personlige rekord på 2.11.03, noe som er så godt som identisk med totaltiden i årets etappeløp i alle Bornholms kommuner. Danske Sara Schou Kristensen avgjorde det langt mer spennende oppgjøret til sin fordel i kvinneklassen med sterke løp på slutten av uka og sikret seg totalseieren på 2:36:51.

Fra strandpromenaden i Rønne i fredagens raske 10 km. (Foto fra Etape Bornholms facebookside



