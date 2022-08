Fredrik Zillén bruker bilder som vann i albuene, rådyrhopp, støvsugere og gule plastikkrør som bilder for å demonstrere hvordan vi kan tilegne oss en effektiv løpeteknikk. Krydret med svenske julesanger er det ikke måte på hvordan vi kan få en større bevissthet rundt hvordan vi løper, bør løpe og hvorfor. Det å være på løpeteknikkurs med Fredrik Zillén er litt som å være på et stand up-show. Det er umulig å ikke la seg rive med og trekke på smilebåndet.

I tillegg er alt han kommer med faglig begrunnet. Når Fredrik sier du skal gjøre ting på en måte, sier han samtidig hvorfor og hva som skjer når du gjør akkurat slik. Eksempelvis om du ønsker kraftigere fraspark, skal du ikke nødvendigvis bestemme deg for å sparke fra kraftigere, men tenk heller at om du dasker høyre albue mer bestemt ned og bakover når du løper, vil automatisk venstre bein sparke fra med større kraft.

Deltakerne får selv testet ut ulike teknikker for selv å finne ut hva som passer best.

Kurset er for alle enten du er en erfaren løper eller helt fersk med løping. Her har alle noe å lære.

(saken fortsetter under videoen)



Underholdende: Fredrik Zillén er en underholdende og engasjert kursleder. (Video: Hilde Johansen)

Etter å ha vært med på dette løpeteknikkurset vil du få mange gode tips til hvordan du kan løpe mer effektivt og skadeforebyggende.

Kurset er todelt med et faglig foredrag som gir oss innblikk i forskningen på området, og hvor Fredrik samtidig slår ihjel en rekke myter rundt løpeteknikk. Om du for eksempel tror at du må løpe på framfot eller ha 90 graders vinkel i albuen for å løpe effektivt, vil du etter endt kurs forstå at dette ikke er teorier Fredrik forfekter.

LES OGSÅ: Fredrik Zillén er løpeteknikkeksperten som snur alt du har lært om løping på hodet (K+)

Kondis arrangerer to kurs i løpeteknikk med Fredrik Zillén:

Lørdag 10. september kl 14-17, Årnes i Viken

Søndag 11. september kl 12-15, Trondheim, Trøndelag

Pris:

300 kroner for medlemmer i Kondis

900 kroner for ikke-medlemmer

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.

Påmelding:

Påmelding til kurset i Årnes 10. september kl. 14-17 sendes til Geir Bjerkestrand på e-post eller telefon: 48205680

Påmelding til kurset i Trondheim 11. september kl. 12-15 sendes til Sol Hagen på e-post eller telefon: 92405666

OBS: Begrenset med plasser!



Erfaren: Fredrik Zillén har lang erfaring i å holde kurs innen løpeteknikk. Han er mangeårig klubbtrener og har trent flere SM-medaljevinnere og landslagsmedlemmer i triatlon og friidrett. (Foto: Marianne Røhme)



Litt mer om Fredrik Zillén