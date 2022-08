Hardhaus er et terrengløp litt utenom det vanlige som gikk for 6. gang lørdag 30. juli. Hardhaus består opprinnelig av tre tøffe løp i varierende terreng fredag til søndag med total løpslengden på 54 km. I år ble arrangement som i 2020 og 2021 redusert til et løp, Riasten rundt på 14,8 km.

Arenaen for Riasten rundt på idylliske Renolsvollen i Holtålen kommune. (Foto fra løpets facebookside)



Lørdagens løp fra Renolsvollen kan oppsummeres som en suksess. Det var upåklagelig vær, god stemning og mye folk langs løypa. Det var 134 løpere fullførte i en tørr og fin trase.





137 hardhauser legger av gårde på det snaut 15 km lange løpet rundt fjellsjøen Riasten. (Foto fra løpets facebookside) Raskeste mann ble skiløper Vegard Sivertsgård fra Tydal IL som løp inn på 52.13, 1 minutt og 7 sekunder bak fjorårets løyperekord satt av o-landslagsløperen Jon Aukrust Osmoen som var de to viktige sekundene foran årets triumfator. Vegard åpnet hardt i årets løp og fikk raskt luke ned til andremann, Andreas Dahlø Wærnes fra Rindal IL. Tredje beste herreløper ble Eirik Norvik fra Namdal løpeklubb. Dameklassen ble vunnet av Ingrid Lorvik fra Heimdal på tiden 1.07.04. Ingrid ledet fra start og fikk et forsprang på hele 2.08 til nest beste dame Anna-Maria Sjöström fra Funäsdalens IF. Tredje beste dame ble fjorårsvinner Marit Anita Karlsen fra Mosvik IL.



Det er stil over premiesermonien i Hardhaus! Her er det totalvinnerne Ingrid Lorvik og Vegard Sivertsgård som har fått sine synlige bevis. (Foto fra løpets facebookside)



Arrangørene i FYK Hardhaus vil benytte anledningen til å takke alle løpere, publikum og funksjonærer for nok en strålende løpsfest ved Riasten. Ved hjelp av sponsorer og gode samarbeidspartnere ble det delt ut gele 44 premier fra et bugnende premiebord til de raskeste i alle klasser. I tillegg ble det trukket ut 55 premier blant de 134 fullførende som betød at 3 av 4 hardhauser ble ekstra premiert for innsatsen sin rundt Riasten.



Et fantastisk trøndersk fjelllandskap. (Foto fra løpets facebookside)



Norske flagg og snø i fjellet gir en god stemming. (Foto fra løpets facebookside)





Det sprutet helt bokstavelig talt av innsatsen til Tor-Erik Haagenstad Vik fra Svorkmo N.O.I som fosset inn til 7. plass. (Foto fra løpets facebookside)



Resultater Riasten rundt 30.07.2022: Kvinner (45 deltakere): Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ingrid Lorvik HEIMDAL D18-39 01:07:04 +0:00 2 Anna-Maria Sjöström Funäsdalens IF D40-54 01:09:12 +2:08 3 Marit Anita Karlsen Mosvik il D40-54 01:11:35 +4:31 4 Rannei Sæther Byåsen il D Veteran 01:12:05 +5:01 5 Ingeborg Nordaune Ålen IL D18-39 01:12:53 +5:49 6 Pernille Gullikstad Søre Ål D18-39 01:14:39 +7:35 7 Christine Dahl Strindheim IL D18-39 01:14:54 +7:50 8 Hannah Fossheim Namdal Løpeklubb D Junior 01:15:31 +8:27 9 Trude Nonstad FORNES Ranheim Skiklubb D18-39 01:17:03 +9:59 10 Kjersti Væge Kyrksæterøra IL D40-54 01:17:07 +10:03 Menn (92 deltakere): 1 Vegard Sivertsgård Tydal il M18-39 52:13:00 +0:00 2 Andreas Dahlø Wærnes Rindal IL/ Skanska Aktiv M18-39 53:19:00 +1:06 3 Eirik Nordvik Namdal Løpeklubb M40-54 54:32:00 +2:19 4 Martin Løvaas Trondheim Triatlonklubb M18-39 57:40:00 +5:27 5 Henrik Velle IK Tjalve M18-39 58:18:00 +6:05 6 Eivind Dille Dille Andersen TRONDHEIM M18-39 01:00:43 +8:30 7 Tor-Erik Haagenstad Vik Svorkmo N.O.I. M18-39 01:00:54 +8:41 8 Ole Leirvik Namdal Løpeklubb M40-54 01:01:01 +8:48 9 Håvard Finnland Trøite Selbustrand Il/Veidekke BIL M18-39 01:01:36 +9:23 10 Olav Grønli Team Hardhaus M40-54 01:01:40 +9:27 11 Johan Henrik Lundbo Strindheim IL M Veteran 01:02:47 +10:34 12 Jan Nyronning Hardhaus M Veteran 01:03:48 +11:35 13 Daniel Näslund Funäsdalens IF M40-54 01:04:09 +11:56 14 Lasse Hermo Team Hardhaus M18-39 01:04:12 +11:59 15 Ola Aas Røros IL M18-39 01:04:37 +12:24 16 Ådne Stiklestad Svorkmo Noi/Team Knyken M Junior 01:05:11 +12:58 17 Andreas Svorkdal Svorkmo/Noi M18-39 01:05:39 +13:26 18 Steinar Trondsetås Team Hardhaus / Sweco M Veteran 01:06:04 +13:51 19 Hans Røragen Bærum Vest Racing Team M40-54 01:06:19 +14:06 20 Stig Moen Røros IL M40-54 01:06:21 +14:08