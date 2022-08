Bildene i bildekarusellen ovenfor er i tilfeldig rekkefølge. Først noen av bildene til Kjell Vigestad, deretter noe bilder fra Bjørn Hytjanstort og siste noen bilder fra Janne Slorafoss. Se også link til 400 Janne-bilder lenger ned.

-----------------

Det var nær perfekte løpsforhold da Eidsvoll Verk 6-timers ble arrangert søndag med 107 løpere til start.Et lett skylag holdt den verste solsteika unna det meste av tiden, og litt vind var svalende i de litt over 20 varmegradene. Løpet foregikk på stadiondelen av rulleskiløypa til Eidsvold Værk Skiblub, en kontrollmålt løype på 538,2 kilometer med bare 2 høydemeter per runde.

Dette var et engangløp til minne om Eidsvoll 6-.timers i 2005 - løpet som omtales som starten på den norske ultraløpsbølgen. Løpsleder den gang som nå var Bjørn Hytjanstorp, som før start fikk tildelt Ultraløpsutvalgets hederspris for sin "gründervirksomhet" med oppstart av Eidsvoll 6-timers i 2005, Bislett 24-timers i 2006 og Jessheim 6-dagers i 2015. Se hele tildelingsomtalen.

Er dere klare? Jaaaa! (Foto: Kjell Vigestad)

Se også:

Jann Post var hare i 35 kilometer, men Simen og Rita løp lengst

På et timesløp får man et godkjent resultat så sant man løper minst én runde, så DNF er et ukjent begrep på slike løp. Resultatet var nok ikke viktig for radiosport-kjendis Jann Post fra Råholt, som hadde bestemt seg for å løpe 35 km som ledd i treninga til sitt neste maratonløp. Han tauet på Simen Holvik et par timer før sistnevnte valge å finne en mer komfortabel fart med tanke på å fullføre 6 timer og med tanke på en hard treningsperiode som venter fram mot Spartathlon (246 km) 30. september.

Jann Post sto av etter 35 kilometer - og derfra og inn var det hele tiden ganske opplagt at Simen Holvik fra GTI friidrett kom til å vinne løpet. Han fikk en fin gjennomkjøring med 78,771 km (pers/debut), to kilometer lenger enn 6-timersspesialist Dag Bern (54) fra SK Kraft på 2. plass.



Simen Holvik mens han ennå hadde trøya på...(Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Her er Simen - i "dagens antrekk" i hæla på Oda Slorafoss som ble nummer 4 i kvinneklassen - irriterende 197 meter mindre enn 70 km. (GFoto: Janne Slorafoss)



I kvinneklassen fikk vi et veldig hyggelig gjensyn med Rita Nordsveen de Flon fra Ilseng, mangeårig landslagsløper på 100 km. Hun har tidligere løpt over 70 km på 6-timers 5 ganger i perioden 2008-2012, men 76,120 som lengst (Jessheim 2012). Nå løp hun inn til seier på 76,140 - 20 meter lenger enn tidligere pers. Det ga 3. pass totalt og altså seier, 4 kilometer lenger enn Kirsti Skåtøy fra Egersund IK. Ritas resultat gir henne en fortsatt 3. plass på den norske all-time lista.





Vinneren Rita Nordsveen de Flon og nummer to Kirsti Skåtøy som lenge ledet kvinneklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Interessant å merke seg er at det var 5 kvinner i topp 10 totalt, det er slikt vi bare ser i ultraløp! Ellers er jo slike timesløp i korte rundløyper veldig sosialt - der løperne passerer og blir passert av andre hele tiden, og gir og tar komplimenter underveis - og alle som holder ut går i mål samtidig med vinneren!

Ellers var det bare vinnere. Med i løpet var mange som egentlig har lagt opp for lenge siden, noen som bare deltar sporadsiek men også ganske mange som fortsatt konkurrerer regelmessig, og kanskje de som var mest fornøyd; de som debuterte som ultraløpere.

Topp 10 kvinner og menn:

KVINNER (41 deltakere): 1 39 Rita Nordsveen ILSENG K50-54 76,140 2 134 Kirsti Skåtøy Egersund ik K45-49 72,068 3 20 Therese Falk Hareid IL K45-49 71,213 4 90 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K30-34 69,803 5 112 Rita Steinsvik Romerike Ultraløperklubb K45-49 67,181 6 104 Tone Solberg JAKOBSLI K30-34 65,092 7 52 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb K45-49 60,834 8 144 Christine Marcussen BN BIL /Tines Løpeklubb K30-34 60,332 9 142 Siri Elvsborg Nesodden If/Nesodden Trail Running K35-39 58,907 10 25 Deimante Razukiene Romerike Ultraløperklubb K40-44 58,241 MENN (66 deltakere): 1 109 Simen Holvik GTI Friidrett M45-49 78,771 2 45 Dag Bern TRANBY M50-54 76,876 3 46 Arne Berg Svorkmo/Noi M30-34 71,369 4 32 Thomas Ødegård Okseforumet M30-34 70,182 5 31 Andreas Gossner Løpetrening.No / Romerike Ultralk. M45-49 68,377 6 28 Lars Chr. Dørum Skimilajoggen M65-69 67,074 7 108 Kjetil Nordengen HARESTUA M40-44 66,197 8 95 Rune Kvikstad GJØVIK M45-49 66,092 9 126 Ole Eiksund Medistim B.I.L M55-59 64,943 10 44 Kenneth Pham SOFIEMYR M40-44 62,831

Alle resultater 6-TIMERS

Resultater MARATON

400 bilder fra løpet (Foto: Janne Slorafoss)

45 minutter igjen... (Foto: Janne Slorafoss)