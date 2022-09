9. til 11. september skal det løpes mange høydemeter når VM i Skyrunning går av stabelen i italienske Ossola. Hele 35 land deltar med utøvere, og Norge vil selvfølgelig være representert. Velkjente utøvere fra Skyrunning-miljøet står på startlisten, og det skal konkurreres i flere disipliner.



Stian Angermund blir beskrevet av arrangøren som "as good as gold" og blir trukket fram som en stor favoritt til gullet. Han er et kjent navn innen skyrunning og under mesterskapet i 2016 tok han hjem hele tre gullmedaljer. I disiplinene Vertical, Sky og Combined.



- Jeg er glad for å kunne delta i mitt tredje VM i Skyrunning og vil, som alltid, løpe både Vertical og Skyrace, forteller han til International Skyrunning Federation.

- Jeg ser frem til å møte utøvere fra mange nasjoner og håper på konkurranse på høyt nivå, fortsetter han.



Stian Angermund fra 2016 da han tok dobbelt gull. (Foto: Philipp Reiter)



Program

9. september: Vertical - 3,8 km med 1063 høydemeter

10. september: Skyultra - 57,8 km med 3508 høydemeter

11. september: SKY - 31 km med 2600 høydemeter



Norske utøvere

I Vertical deltar Stian Angermund og Kasper Fosser. Sistnevnte tok gullet under Ungdoms-VM i Skyrun i fjor. I SkyUltra deltar Morten Antonsen, Lasse Finstad, Lars Olaf Haaheim, Anders Kjærevik og Therese Sjursen. I Skyrace deltar Stian Angermund, Kasper Fosser og Sylvia Nordskar.





