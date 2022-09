VInner av H3 Hamar HOKA Maraton 2022, Lars Karset Grimsrud. (Foto: EF Sportsfoto)



Arrangørene av det H3 Hamar Hoka Maraton var totalt sett bra fornøyd med 335 påmeldte og 245 til start på de fire distansene. I den forrige utgaven for tre år siden var det 289 som fullførte tre distanser og i premieren i 2018 fullførte 172 deltakere de to tilbudte distansene. Den store andelen med "programhelter" kan som i mange andre løp post-pandemien, forklares med at mange flytter startplassen sin over til neste år pga. avlysning.



- Deltagelsen er vi fornøyd med, men vi har noen elementer vi må bli mye bedre på, innrømmer Geir Vestby i H3 til Kondis. Mer om det lenger ned in reportasjen.

Maraton

På maratondistansen var det fem mann med i en tetpulje på den første runden, men ut på den andre fikk Lars Karset Grimsrud en luke på to minutter. På den siste av de tre rundene var han klart sterkest og hadde over fem minutters margin da han løp i mål som dagens vinner på 3:01:27. Erik Persheim og Marius Karlsen fikk registert samme tid, 3:07:01.



På kvinnenes maraton lå det tidlig an til å bli en herlig fight mellom tre løpere, Kirsti Mengshoel, Kari Lier og Marthe Bakken Stensberg. Symptomatisk for distansen at det var etter tre mil at det var noe som splittet trioen. Til slutt var det Kirsti som greide å holde farten best og sikret seg seieren på 3:13:38, med 2:15 ned til Kari og 3:36 til Marthe.





Tettrioen for kvinner med Jo Reistad (fra v.) Kirsti Mengshoel, Kari Lier og Marthe Bakken Stensberg. (Foto: EF Sportsfoto)





En samlet maratongjeng i front på første runde (fra v.) Arthimis Vergult, Christoffer Hvammen, Erik Persheim og Marius Karlsen. (Foto: EF Sportsfoto)

Halvmaraton

Det ble ingen hard kamp om totalseirene på halvmaraton. Både Henning Mortensen og Esther Innselset kunne smile hele veien til mål etter å ha god kontroll på konkurrentene. Med 1:19:46 var Henning eneste løper under 1:20 på H3 i år. Avstanden ned til de to neste, Håkon Bergsodden og Audun Brennhaugen ble på rundt halvannet og to og et halvt minutt.





Vinneren Henning Mortensen (til v.) side om side med Erlend Engum og Anders Kampenhøy. (Foto: EF Sportsfoto)



Esther Innselset var som vanlig i strålende humør etter å sikret seg en klar seier på gode 1:28:30 på hjemmebane, att på til med treningsvenninna Åste Narmo på 2. plass 4.02 bak. Kaia Stabbursvik tok her 3. plassen.





Esther Innselset på vei til sikker seier. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)





Åste Narmo tok 2. plassen. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)

10 km

Etter forrige utgave i 2019 der løypene på hel- og halvmaraton var flere hundre meter for korte, var det sørget for AIMS-kontrollmålte løyper. For 10 km ble det likevel endringer av løypa i siste liten ved Domkirkeodden. Dette hadde nok ikke mange av løypevaktene fått med seg for mange ble ledet feil vei. Etter løpet viste det seg at 10 km-traséen også ble 150-200 m for kort.





Petter Johansen var for rask for vaktmannskapene på 10 km.. (Foto: EF Sportsfoto)

Mest gikk det ut over Petter Johansen som var klart i tet og fortsatte en halv kilometer før han snudde. Han tapte med det godt over tre minutter, og gikk fra en klar førsteplass til en tredjeplass. Ola Korbøl tok seieren på 32:27 i det som altså ikke var en 10 km. Også Ole Petter Thorsrud greide så vidt å holde unna for den moralske vinneren Petter Johansen.





Ola Korbøl paserer som 2. mann. (Foto: EF Sportsfoto)



I kvinneklassen var det ingen tilfeldigheter som avgjorde da Andrea Brække holdt unna med tre sekunder på Frida Byfuglien med 35:44. Ida Gjermundshaug Pedersen løp inn til 3. plass minuttet senere. 5 km ble vunnet av Endre Hjelseth og Helen Kokkin og på henholdsvis 17:29 og 20:46.





Duellen mellom Frida Byfuglien og Andrea Brække utspant seg i 9,8 km. Her er det Frida som drar, men Andreas spurtet inn til seier. (Foto: På-Erik Langøigjelten)

Arrangement-kollisjon

- Vi fikk beskjed av Domkirkeodden kl 10.30 at vi allikevel ikke kunne løpe der inne pga. arrangement de selv hadde som ville skape uheldige situasjoner på enkelte punkter i traséen. Derfor måte vi flytte traséen ut på asfalten som betydde at det ble trangt enkelte steder med toveis løping og at 10 km antagelig ville bli noen meter for kort selv om vi fikk flyttet det ene vendepunktet noe, utdyper løpslederen.

- I tillegg var det utfordringer med vannforsyningene til den første drikkestasjonen som skulle være etter 4,5 km på vei ut, så da ble det for langt for maratonløperne. Det var på plass for alle andre, men dessverre ikke på den første av de tre rundene for maratonløperne.

- Vi gjør dette på frivillig basis for å gi bredden en mulighet til å nå sine mål og drømmer om det er et tidsmål tid eller å gjennomføre - som løperen som fullførte halvmaraton på nesten 3 timer og damene som kom seg gjennom 5 km ved å gå sammen. Det er for disse vi arrangerer H3, så får vi tåle at en og annen blir litt sur for at løypa ble for kort pga. omstendigheter eller at vi bommet med vann til de aller første. Alt i alt synes vi at det ble en fin dag, og så må vi jobbe for å bli enda litt bedre til neste gang, avslutter Vestby.





Andremann på maraton, Håkon Bergsodden, paserer klatreparken. (Foto: EF Sportsfoto)





Kristin Vardebakken koste seg på Hamar og toppet dagen med pers på maraton på 3.41.09. Thomas Jansrud (bak) kom inn minuttet bak Kristin. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)Reportasje H3 Hamar HOKA maraton 2018:Reportasje H3 Hamar HOKA maraton 2019: H3 Hamar Hoka Maraton på Facebook (med mange bilder)