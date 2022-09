Fredag kveld innledes Oslo Maraton-helgen med løpet "3 kilometer for alle" og "3 kilometer på hjul" på Rådhusplassen i Oslo. Lørdag blir en hektisk dag med mange løpsdistanser, og størst spenning er det naturlig nok knyttet til maratondistansen og spørsmålet om hvem som løper avgårde med tittelen som Norgesmester.



Kondis har kikket på startlistene og funnet noen kandidater til seieren. Vi tar dog høyde for at vi kan få overraskelser, for her er det svært mange solide løpere!





NM Maraton går i samme trasé som vi kjenner fra tidligere utgaver av Oslo Maraton. (skjermdump fra Oslo Maraton)



Herrer - Kan noen tukte Ebrahim Abdulaziz?

Det er et jevnt og godt tilsig av sterke løpere i Norge, så vi kan absolutt få en "outsider" opp i toppen av listene når 42,2 kilometer er tilbakelagt i morgen. Men det er uansett vanskelig å komme utenom Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim IL. Han må nok finne seg i å være en favoritt, med 2.17.17 fra Berlin Maraton i september i fjor og enda sterkere 2.15.03 fra Sevilla maraton i februar, er han helt klart en stor favoritt.



Ebrahim Abdulaziz får favorittstempelet under årets NM-maraton. (Foto: Bjørn Johannessen / Oslo Maraton 2018)





Vi må også nevne Sebastian Conrad Håkansson når vi skal snakke om medaljekandidater. Mannen som løper på Svorkmo NOI imponerer gang etter gang. I år har vi sett ham sette soleklar nordisk rekord på 100 kilometersløp under VM, og han har også stor fart slik han viste på 10 kilometer i Skiløpet bare noen dager etter 100-kilometeren. Trippelen har han nok full kontroll på, men spørsmålet er hvordan han kan hevde seg på enkeltdistansene. Vi tror han fort kan ta medalje på maraton hvis han er restituert etter 100K for noen uker siden. Skal vi dømme ut fra øktene han publiserer på Strava, så blir vi ikke noe mindre sikre på hans kandidatur.



Magnus Warvik fra Sportsklubben Vidar har også vist god maratonform i år. Under København maraton løp han på 2.27.18 (Oppdatering: Warvik er syk og stiller ikke). I samme åndedrag lister vi opp Tage Morken Augustson fra Varegg Fleridrett, som i en tung Bergen City Maraton-løype løp på 2.28.03.



Hvis vi skal nevne noen utfordrere, så blir det lett å nevne Thomas Førland Asgautsen fra Stavanger Friidrettsklubb (2.28.12 på Jessheim i fjor), Sondre Øvre-Helland fra Viking TIF (2.32.05 fra Bergen City Marathon) og Even Bentzen Løvås fra Halden IL (2.32.59 fra København i vår).



Kvinner - Blir det favorittseier til Annie Bersagel?

Annie Bersagel fra Tjalve løper mange løp, og hun løper fort. Denne sommeren har hun deltatt i mange motbakkeløp, og etter Drammen Halvmaraton for to uker siden (K+) fortalte hun at hun følte seg litt tung. Hun sa også at hun var påmeldt til helgens NM-maraton. - Men jeg er ikke der for å løpe pers for å si det sånn, sa Bersagel med et smil. Persen på 2.28.29 har hun fra Düsseldorf Marathon i 2015. Allikevel er hun en stor kandidat til gullet.



Annie Bersagel kan bli Norgesmester. (Foto: Tom-Arild Hansen / Drammen Halvmaraton 2022)



Camilla Bønøgård fra Gimle IF nevner vi som en medaljekandidat. Den tidligere Sarpsborg 08-kapteinen fra Halden løp inn til en strålende 14. plass blant 3500 kvinner under København Maraton tidligere i år. Tiden ble 2.44.19! - Det var en fantastisk opplevelse, sa hun etter løpet den gangen. Hun har uttalt at helgens NM er høstens hovedmål.



Silje Eklund fra Skreia IL tok NM-gull på Jølster i fjor og løp på sterke 2.47.38 på samme sted i år, mens Marnardal ILs Ingrid Ukkelberg løp på 2.53.32 i en tung løype på Steinsland i fjor.



Av utfordrere bør vi nok nevne Signe By Eide fra Bratsberg IL i klasse 18-21 år. Anette Velde Sande fra BFG Bergen Løpeklubb og Siri Schøne Næss fra Lyn Ski.



Det blir spennende å følge både NM-løpet og de andre distansene denne helgen. NRK sender direkte fra arrangementet, og Kondis er selvfølgelig tilstede med reportere.





Mer informasjon

Arrangementets hjemmeside

Se LIVE på NRK

Startliste NM maraton