Leif Inge Tjelta gjorde det meste på høyt nivå – som løper, trener, forsker, folkehelsetalsmann og medmenneske.



Leif Inge eller «Leffi» som han ofte ble kalt, var født 2. september 1949. På 1970-tallet var en av de bedre baneløperne i Norge og hadde så sterke perser som 3.46,1 på 1500 m og 8.08,6 på 3000 m. Karrieren strakk seg over mange år og så seint som i 1989 – 40 år gammel – løp han maraton på 2.32.03.



Parallelt med sin egen løping var han trener for en rekke utøvere. Fra 1975 var han klubbtrener i Skjalg, noe Ingrid Kristiansen fikk gleden av da hun bodde i Stavanger og løp for Skjalg. Av andre kjente utøvere som Leif Inge har trent, kan vi nevne Christin og Maiken Sørum, Kirsten Marathon Melkevik, Morten Warland, Bernt Eltervåg, Tesfaye Bekele og Mikael Ekvall.



Fra 2003 til 2009 var Leif Inge Tjelta fagansvarlig for mellom- og langdistanse i Norges Friidrettsforbund. Team Ingebrigtsen har også henta inn kunnskap fra Leif Inge, og gjennom en rekke fagartikler og flere bøker er hans forskning og tanker om trening blitt kjent. Leif Inge har også skrevet flere artikler for Kondis, og i 2018 hadde vi dette intervjuet om hans treningsfilosofi på trykk.



Leif Inge Tjelta var på ingen måte bare opptatt av store prestasjoner for eliten. Han brydde seg om løpere på alle nivå, og etter hvert fikk han en spesiell forkjærlighet for få inaktive i bevegelse. I samarbeid med Stavanger Aftenblad leda han Sprek-prosjektet der utrente folk fikk tilbud om trening tilpassa deres egen livssituasjon. Helt fram til ganske nylig har han to ganger i uka møtt opp og vært trener for en stor gruppe mosjonister.



I 2019 fikk Leif Inge påvist kreft, men behandlingen hjalp, og halvannet år seinere ble han friskmeldt. Men i vår kom den lumske sykdommen tilbake, og mandag var livsløpet hans over.



Leif Inge Tjeltas sønn, Asle Rønning Tjelta, som sjøl var en god løper og som nå er trener for Zerei Kbrom Mezngi, skrev det slik i sin oppdatering på Facebook:



«Etter en tøff vår og sommer med flere runder inn og ut av sykehuset sovnet pappa stille og fredelig inn i dag 19.09❤️

Til tross for alle gangene frem og tilbake fra 1K på SUS bevarte du verdigheten og omtanken for oss helt til siste slutt.

En stor takk også til alle de flotte menneskene på 1K som tok oss like godt imot hver eneste runde vi hadde inne på SUS.

Du var en pappa som alltid var til stede for meg. Bare snill og god❤️. Og jeg vil alltid være så uendelig stolt over at du var pappaen min. ❤️

Beste hilsen Asle og mamma»



Sammen med Espen Tønnessen (til venstre) og Eystein Enoksen (midten) skrev Leif Inge Tjelta boka "Utholdenhetstrening – forskning og beste praksis". (Foto: Bjørn Johannessen)