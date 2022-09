Halvmaraton er en populær distanse, og i Oslo Maraton var det 6136 som fullførte de 21,1 kilometerne. En god del av dem kom fra utlandet, men til gjengjeld var det også mange norske som løp halvmaraton i utlandet samme helg. 1366 fra Norge løp halvmaraton i København dagen etter Oslo Maraton. På lørdag gikk også Stockholm Halvmaraton der 137 løpere står oppført i resultatlista med Norge som nasjon.

Raskest av de norske i Sverige var Kjetil Sørum og Nina Hovland som løp på henholdsvis 1.17.25 og 1.28.35. Det holdt til en 50. plass i herreklassen for Kjetil og en 30. plass i kvinneklassen for Nina. I tillegg kunne Kjetil glede seg over en sjetteplass i klasse 45-49 år. Nina Hovland ble på sin side nummer sju i klasse 40-44 år.

Vinneren av kvinneklassen, Hanna Lindholm, løper også i 40-årsklassen. Tida hennes i den ikke helt lette løypa ble 1.14.26, og hun hadde over et minutts forsprang til nummer to, Linn Bengtsson.

Herreklassen ble vunnet av Mohammadreza Abootorabi på 1.05.41. Archibald Casteel var bare 17 sekunder bak på andreplass.

I Stockholm Halvmaraton var det ikke mer enn tre løpere under 70 minutter, mens det til sammenligning var 15 løpere under 60 minutter i København. Det tre menn klarte i Stockholm - å løpe under 1.10 - klarte hele 14 kvinner i København. I alt var det 155 som løp under 1.10 i København, mens Marius Vedvik var eneste sub 70-løper i Oslo.

Disse tallene forteller ganske mye om hvilket løp som satser mest på å hanke inn eliteløpere og å ha ei rask løype å tilby. Dermed ikke sagt at ikke Stockholm og Oslo kan by på like flotte løpsopplevelser.

Av de 137 norske som fullførte i Stockholm, var 60 kvinner. Av totalen på 8096 fullførende løpere var 3023 kvinner.



Mohammadreza Abootorabi og Hanna Lindblom gikk til topps i årets Stockholm Halvmaraton. (Foto: arrangøren)







Kjetil Sørum var raskest av de norske løperne i Stockholm Halvmaraton. (Foto: arrangøren)



Resultater til de beste mannlige løperne fra Norge





Resultater for de beste kvinnelige løperne fra Norge





Alle resultat





Forholdene for rask halvmaratonløping var ikke helt optimale i Stockholms gater. (Foto: arrangøren)



Men entusiasmen og løpsglede var det likevel lite å utsette på. (Foto: arrangøren)