Jeg hadde avtalt å ringe Vera Nystad etter løpet. Klokken 15.28 var kontakten opprettet.



- Det ble ny WR, var det første hun sa i den andre enden. Det neste var: - Hvordan gikk det med deg Cato. For ei dame, tenkte jeg. Etter en rask oppsummering var vi i gang med intervjuet.

30 km nedoverbakke

Hvordan ble det med deg da, Vera?



- Jo det gikk veldig flott - i en veldig fin løype. Det føltes som om det var nedoverbakke de første 30 km og flatt de siste 12 slik, sier en sprudlende fornøyd Vera Nystad.



Hun løp nesten «oppskriftsmessig» inn til klasseseier. På det klassiske «hvordan har du det nå» spørsmålet, svarer hun:



- Jeg har det kjempefint, har sittet på plenen utenfor Riksdagen med gode venner, vært på MC Donalds, så her er alt helt topp.



- Hva tenker du om tiden din, Vera?



- Jeg kan ikke sette ny pers lenger, men det å løpe på 3.38.58 er jo kjempebra for ei dame på 76 år.



Det er det ikke vanskelig å være enig med henne i. For den tiden er bra uansett alder for oss vanlige mosjonister.



Vera er i godt humør og forteller ivrig om hvordan det var å passere målstreken.



- Da jeg kom i mål visste de hvem jeg var. Jeg ble intervjuet, tror det var tysk tv eller radio. Jeg er jo ikke så god i engelsk, men det gikk jo på et vis.





En sprudlendene verdensrekordholder sammen med Tone Raaen (foto) rett etter målgang i Berlin søndag.

Chicago neste

Om ca. 4 uker skal du løpe i Chicago, og før start sa du til meg at du ikke hadde tenkte å gå helt i kjelleren. - Husk det gjelder ikke livet, sa du. Hvor langt ned mot kjelleren var du i dag Vera?



- DU sa jo at du skulle gå helt i kjelleren. Så da det begynte å røyne litt på, tenkte jeg at når han Cato skal gå i kjelleren, så gjør jeg det også. Det er jeg glad for nå, så du behøver ikke ha noen dårlig samvittighet for å ha plantet den tanken i meg.



Hva med kroppen da, lurer jeg på?



- Etter 42 km så er kroppen fantastisk fin! Jeg har ingen vondter noen steder. Det er klart jeg kjenner det litt i muskulaturen, men alt i alt er jeg i strålende forfatning.



Hva er planene mot Chicago?



- Nei, jeg har ingen planer før onsdagen. Da blir det litt løping før vi reiser. Så blir det å hvile. Min tanke for løpet er å slå følge med min venninne. Hun løper jo litt seinere enn meg, men det er tanken. Så blir det jo en utfording når skoa er snørt og friskus-hesten våkner i meg.



Vera stråler av overskudd og løpsglede, og det er inspirerende å høre stemmen hennes. Løpsgleden er inkarnert i Vera, så naturlig og alminnelig. Hun gjør løping så ukomplisert.



- Jeg er veldig stolt av det jeg har fått til her i dag, sier hun.



Det forstår alle som har forsøkt seg på maratondistansen at hun har god grunn til å være. Vi gratulerer Vera Nystad!



