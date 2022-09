(ALLE FOTO: PER KR. JOHANSEN)



Syklistene var først ut på sin 20 km lange runde kl 1100.

Arrangementet var tilbake til Slåstad idrettsplass som start- og målområde. Værgudene spilte igjen på lag med arrangørene med fint høstvær, opphold og god temperatur. Omgivelsene rundt Dølisjøen siste helga i september var som vanlig kledd i vakre høstfarger.

Deltakelsen

Av 141 påmeldte deltagere gjennomførte 4 duathlon. Det var 81 trimmere (40 av disse deltok for første gang) hvorav 4 som ryttere på hesteryggen. Videre 30 aktive syklister (9 av disse deltok for første gang), og 30 aktive løpere (10 av disse deltok for første gang).

Rolf Hansen, (snart 89) fullførte for 45. gang og fikk overrakt bag og håndkle fra hovedsponsor Odal Sparebank for innsatsen. (Rolf hadde noen dager i forveien syklet av, og skadet seg. Han ba derfor om spesialtillatelse til å få sykle trasé med lite motbakker grunnet stivt kne!)

Rolf Hansen får overrakt velfortjent oppmerksomheter for deltagelser i samtlige 45. utgaver av Dølisjoen Rundt av daglig leder i Slåstad IL, Erland Nordsetmoen.

Arrangørene høstet veldig mange gode tilbakemeldinger om et flott arrangement med fine løyper og god tilrettelegging. Både deltakere og arrangør stilte spørsmål om hvorfor ikke flere deltar..... Slåstad IL takker både deltakere, dugnadsmannskaper og sponsorer for at også det 45. Dølisjøen Rundt ble vellykket!

De beste

Toppen av resultatliste for kvinner både på sykkel og løp var blåkopi fra i fjor - med arrangementets gode ambassadør - Cathrine Andersen, Odal SK/Team Driv Trening aller øverst. Kaja Bangen Melstrøm var den eneste som truet hennes andre dobbelttriumf på rad da hun tråkket inn ett drøyt minutt bak sin rød- og grønnstripete klubbvenninne. Det var forøvrig ikke mange sekundene forskjell fra i fjor på Cathrines vinnertider, 46:39 (46:48) på 20 km sykkel og 54:05 (53:13) på 12 km løp. (fjorårets i parentes). Snakk om stabil og allsidig dame!

Cathrine Andersen først i mål på sykkelen...

.. og så jublende mot mål for løpsseier to timer senere.

På herresidene var det imidlertid nye ansikter som endte opp med førsteprisene, og i begge tilfeller var det rutine mot ungdommelig guts. Sistnevnte seiret på dagens første øvelse, 20 km på sykkelen, der Anders Lohne Aarstad, Odal SK satte ringreven Steffan Hartz Repshus, CK Elverum på plass med 20 sekunders margin og vant på tida den sterke tida 38:14.

Anders Lohne Aarstad med seiersgest rett før målstreken

På løpsdelen var Jarle Marvik den eneste som greide å holde unna for Oppstads lovende Karsten Ellevold. Kongsvinger-senioren brukte 43:24 på 12 km, 55 sekunder raskere enn den ungdommelige utfordreren.

Jarle Marvik spurter inn til seier.

