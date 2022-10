(Alle foto: Arne Dag Myking)

Det var et solid startfelt som satte av gårde innover langs den smale gamleveien rundt Garnes utenfor Bergen i årets Sørfjorden Halvmaraton. Det var omtrent like mange deltakere som i fjor, 303 startende løpere. Denne gangen var det en terrengspesialist som tok seieren i kvinneklassen, Sara-Rebekka Færø Linde fra Varegg. Hun lå store deler av løpet bak Marie Kloster fra Skjalg, men tok seieren på de siste stykket inn mot mål:

– Marie Kloster lå foran meg helt til de siste to kilometerne. Jeg løp opp i ryggen hennes på de siste 5 kilometerne, og da løp hun fra meg igjen. Så tok jeg innpå igjen de siste 2,5 og løp forbi da det var 2 km igjen, forteller Sara-Rebekka etter målgang.

Sara-Rebekka er kjent som en god terrengløper, og hun er tatt ut på det norske laget som skal delta i VM i terrengultra i Thailland i neste måned. Men hun er ikke så ofte å se i gateløp innrømmer hun:

– Jeg løp en halvmaraton i 2018 i Åsane, erindrer Sara-Rebekka.

– For min del var dette en super gjennomkjøring med kontrollert løping. Det var en fin treningsøkt frem mot VM i terrengultra. Det var målet i dag.

– Ellers var dette et flott arrangement, det var musikk i løypen og god stemning, sier Sara-Rebekka.

Det var en annen Vareggløper som tok den siste pallplassen, Christina Ellefsen Hopland.

For mennene så hadde Daniel Beeder tydeligvis kontroll gjennom hele løpet, han hadde stort sett et halvt minutts forsprang til de som fulgte etter ham.

– Det gikk bra, sier Daniel til Kondis etter løpet. – Jeg synes det holdt bra. Jeg så etterpå at kilometertidene gikk litt nedover, men det føltes veldig bra. Dette var ny pers på halvmaraton for meg, den gamle hadde jeg herfra i fjor, forteller Daniel.

Daniel forteller videre at han nå ser frem til å løpe Valencia Marathon den første helgen i desember.

Sondre Øvre-Helland fulgte som nummer to, Ken-Tony Johansen tok tredjeplassen. Og på fjerdeplassen fulgte han som for en uke siden tok tredjeplassen i Stoltzekleiven Opp, Anders Sommer.

Det var ganske gode forhold i den flate løypen, lite vind, men litt kjølig vær. Men det kom et solgløtt under premieseremonien.



Det var et solid startfelt som la ut på gamleveien langs Sørfjorden.



Løypen følger jernbanelinjen rundt Garnes. Denne er nå nedlagt, men lenger ut i løypen kommer man til dagens Bergensbane.

Premiepallen for kvinner viser frem pengepremiene: Marie Kloster, Sara-Rebekka Færø Linde og Christina Ellefsen Hopland. Samt en jente som kikker frem mellom bena til moren sin.

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 365 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett K40-44 1:21:44 2 251 Marie Kloster Skjalg IL K40-44 1:22:02 3 260 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K23-34 1:24:56 4 16 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL K45-49 1:25:21 5 15 Nora Midttun FRI IL K20-22 1:25:21 6 357 Pia Kloster BERGEN K35-39 1:26:29 7 363 Bertine-Helene Færø Varegg Fleridrett K23-34 1:28:19 8 262 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett K23-34 1:28:24 9 306 Ingrid Brattabø FRI IL K18-19 1:28:46 10 71 Elisabeth Knudsen GTI Friidrettsklubb K40-44 1:29:03 11 96 Ingri Birkeland Osterøy IL K35-39 1:29:23 12 240 Katrine Villumsen Varegg Fleridrett K35-39 1:30:24 13 369 Linda Groning Varegg Fleridrett K45-49 1:31:21 14 155 Karen Magnussen HAUGESUND K23-34 1:31:37 15 267 Therese Rindal LAKSEVÅG K23-34 1:32:26 16 82 Monika Zsak STRAUME K40-44 1:33:08 17 169 Hanne Jacobsen LONEVÅG K23-34 1:35:20 18 226 Linn Dyveke Wilberg MJØMNA K40-44 1:35:20 19 343 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 1:37:54 20 336 Christina M Linde Varegg Fleridrett K50-54 1:38:39

Premiepallen menn: Sondre Øvre-Helland, Daniel Beeder og Ken-Tony Johansen.

20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 352 Daniel Beeder Gular IL M23-34 1:09:19 2 333 Sondre Øvre-Helland Viking / Btsi Studentidrett M23-34 1:10:14 3 261 Ken-Tony Johansen Gular IL M23-34 1:11:23 4 26 Anders Sommer Varegg Fleridrett M23-34 1:11:47 5 318 Callum Smith Vind IL M23-34 1:13:10 6 366 Ketil Monssen BFG Bergen Løpeklubb M35-39 1:13:29 7 344 Andreas Fantoft SØREIDGREND M23-34 1:13:39 8 292 Eivind Vestbøstad Eviny BIL M40-44 1:15:09 9 310 Håvard Berland BFG Bergen Løpekl./Equinor BIL M40-44 1:15:20 10 337 Anders Espeland Mjåtveit Varegg Fleridrett M23-34 1:16:28 11 328 Håvard Nakken Follesø Equinor Bergen BIL M35-39 1:16:53 12 127 Magne Knudsen Gneist IL M35-39 1:17:13 13 296 Anders Austad BFG Bergen Løpekl./SSR Racing M23-34 1:17:13 14 223 Erlend Nesbø Ådland NTNUI M23-34 1:18:08 15 76 Thomas Skjæveland FRI IL M45-49 1:18:14 16 215 Daniel Bruvik Osterøy IL / Team Batti M23-34 1:18:35 17 207 Thomas Tvedt STRAUME M40-44 1:18:55 18 348 Mark Purkis Varegg Fleridrett M23-34 1:18:56 19 266 Ola Odland Stord IL / SRS M35-39 1:19:06 20 332 Hugo Olsen BFG Bergen Lk/Telenor Telesport M50-54 1:19:10

Ved Takvam, ca. 4 km ut i løypen: Sara-Rebekka Færø Linde holder ryggen til Marie Kloster. Mannen i rosa er Ola Odland.



Ikke akkurat et storbymaraton, men det var flere tiskuere i løypen som ga fortjent jubel til løperne.



118 Carl Petter Martinsen tar klasseseieren i M60-64 på tiden 1:28:41. Bertine-Helene Færø havner på en tilsvarende tid, det gir henne en 7. plass.



Are Johan Rønning og Linda Groning.



Det var en del norske flagg å se i løypen.



Veien langs Sørfjorden følger terrenget, og er dermed ganske svingete. Men den har lite stigning, her er en av de få bakkene, løperne skal over broen som krysser E16.

Her krysses en veibro over E16. I bakgrunnen ser vi Osterøybrua. Startnr. 238 er Mads Landa. Mannen ved siden av ham har ikke startnummer, men vi gjenkjenner ham som Øyvind Bjordal. Han gjorde for to uker siden et godt løp i Berlin Marathon.



Marianne Bergli.



Petronille Sørlie er tilsynelatende uberørt av 4 kilometers løping.



Osterøybrua i bakgrunnen. Hanne Liland i forgrunnen.







Finn-Ole Haugland har det med å dukke opp der Kondis er til stede. Eller omvendt. Han tar i hvert fall klasseseier i M70-74.



Oddny Ringheim dukker ofte opp på løp i Bergensområdet og også andre steder.



Bjørg Fagnastøl.



Nora Hauge Svendsen



Janne Jensen (nr. 354)



Monica Tolleshaug har her kommet til Takvam, det er litt over 4 kilometer ute i løypen.



Hannah Silgjerd løper inn til en 8. plass.



Magne Gyland peiler seg inn på noe ved drikkestasjonen.



Elisabeth Knudsen.



Daniel Beeder i front gjennom hele løpet.



Sondre Øvre-Helland er hele tiden langt fremme, ender på 2. plass.



Anders Sommer trener stort sett i terreng og Stoltzen var høstens mål. Dette er hans andre halvmaraton..



Ken-Tony Johansen, tredjeplass.



Ketil Monssen, 6. plass.



Rett etter vending er Marie Kloster fremste kvinne.



Sara-Rebekka mottar drikke fra sin mann Lorentz.



Sara-Rebekka så på løpet som en fin treningsøkt frem mot VM i terrengultra.



Nora Midttun (15) og Vigdis Gaupholm Reigstad kommer nesten på pallen, det blir 4 og 5 plass, på samme tid. Vigdis er mor til Nora.



Pia Kloster vant halvmaraton i Knarvikmila, her blir det en 6. plass.



Ingrid Brattabø, inn til 9. plass.



Torstein Nesse er en av de store entusiastene i arrangørklubb Fri IL.



Katrine Villumsen, Varegg. 12. plass.



Etter løpet tittet solen fram i målområdet.



Erik Hanøy er rutinert speaker.



Odd-Arild Algrøy



Drikkestasjon med klapping.



Kristian Jarnung koster opp brukte drikkekrus.