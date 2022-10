(Alle foto: Arne Dag Myking)

Det var naturlig å legge favoritt-stempelet på Runar-løper Abdulahi Dahir Rabi da juniorene satte av gårde rundt Storetveitmarken i Bergen på jakt etter NM-gullet i terrengløp, ikke minst på bakgrunn av han tok sølvmedalje i U20-EM i fjor. Og med en pers på 28:11 på 10.000 meter bane så har Abdulahi fartsressurser som ikke så mange andre kan måle seg med.

Og det ble da også et NM-gull til Runar-løperen med somalisk opphav, men det kostet mye krefter. Til NRK fortalte han etter løpet det ble tyngre enn han trodde:

– Jeg ble litt overrasket faktisk, det startet ganske fort. Jeg tenkte at jeg skulle starte første runden med å se an løypen og holde ryggen til noen. Men så gikk det bare så fort, og det var veldig gjørmete, jeg satt fast, innrømmer Abdulahi.

– Så jeg ble overrasket av både konkurrentene og løypa. Det var mye tynge enn jeg trodde. Dette var ordentlig terreng, men slik skal det være, sier Abdulahi Dahir Rabi.

Juniorene løp tre runder i den to kilometer lange løypen på Storetveitmarken. Startfeltet inneholdt både menn junior og menn veteraner over 50 år, men det var ikke veteranene som dro opp farten for Rabi. Først og fremst var det Vebjørn Hovdejord fra Snøgg Friidrett og Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Ren-Eng FIK, sammen med Ull-Kisa-guttene Andreas Fjeld Halvorsen og Simen Gløgård Stensrud. Mikkel Blikstad Thomassen fra Tjalve var også med i tetgruppen.



Vebjørn Hovdejord var den som først og fremst utfordret favoritten Abdulahi Dahir Rabi.

Det ble til slutt favorittseier til Abdulahi Dahir Rabi, med Vebjørn Hovdejord kun sekundet etter i mål. Vebjørn var antagelig den mest fornøyde løperen i dette NM:



– Dette gikk veldig bra, det er det beste jeg har gjort så langt i år. Det har vært ganske tungt egentlig hele året, men på høsten har jeg gjort en del veldig bra trening som jeg nå endelig fikk ut i konkurranse, smiler Vebjørn.

– Jeg nærmet med Rabi litt på slutten, men det holdt akkurat ikke. Men han hadde nok hatt en liten spurt på slutten uansett, jeg kjenner ham såpass. Han er bedre enn meg, sier Vebjørn Hovdejord.

(Bildet: Vebjørn Hovdejord)

Inn mot mål har Abdulahi Dahir Rabi fått en god luke til Vebjørn Hovdejord, som like fullt klarer å korte inn forspranget inn mot mål. Der skilte det kun ett sekund.

Resultater menn junior Terreng-NM lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 44 Abdulahi Dahir Rabi RUNAR IL 17:44 2 43 Vebjørn Hovdejord SNØGG FRIIDRETT 17:45 3 41 Esten Hansen-Møllerud Hauen REN-ENG FIK 17:48 4 42 Andreas Fjeld Halvorsen ULLENSAKER/KISA IL 17:55 5 50 Mikkel Blikstad Thomassen IK TJALVE 17:55 6 51 Simen Gløgård Stensrud ULLENSAKER/KISA IL 18:21 7 47 Didrik Røssum Jensen NITTEDAL IL 18:50 8 53 Tord Franke Ulset SELSBAKK IF 19:05 9 49 Vegard Warnes SVORKMO N.O.I. 19:19 10 52 Eivind Duelien Vaaje KONGSVINGER IL FRIIDRETT 20:10 11 46 Daniel Måkestad Fadnes GULAR IL 20:11 12 45 Eivind Tobiassen SØRILD FIK 20:58 13 48 Sondre Måge STRANDEBARM IL 22:02

Andreas Fjeld Halvorsen var en av dem som hele veien jaget etter ledende Rabi. Andreas tar fjerdeplassen. Esten Hansen-Møllerud Hauen bak ham her tar tredje plass.



Mikkel Blikstad Thomassen henger også på de fremste, han tar til slutt en 5. plass.

Veteranklasser over 50 år

Resultater klasse M50-54:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 58 Terje Gulbrandsen LILLEHAMMER IF 21:23 2 57 Gjermund Urset BUL-TROMSØ 22:07 3 56 Bjarte Eikanger GNEIST IL 22:10

Premiepallen for klasse M50-54: Gjermund Urset og Terje Gulbrandsen. Bjarte Eikanger tok bronsemedaljen, men han var ikke tilstede på premieutdelingen.



Bjarte Eikanger kan nå notere en NM-bronse i medaljesamlingen sin.



Resultater klasse M55-59

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 61 Bjørn Harald Bongom VAREGG FLERIDRETT 23:03 2 60 Magne Eivind Glomnes VALLDAL IL 24:30 3 59 Agnar Øystein Varsi SIRMA IL 27:17 4 62 Simon Mcveigh GNEIST IL 29:09



Premiepallen M55-59: Magne Eivind Glomnes, Bjørn Harald Bongom og Agnar Øystein Varsi.



Bjørn Harald Bongom kan nå kalle seg norgesmester:

– Det var en sugende og tøff løype. Jeg prøvde å disponere noenlunde fornuftig, men man går alltid litt optimistisk ut. Men jeg er glad jeg slapp å spurte med noen på sisterunden, innrømmer Bjørn Harald Bongom.

Resultater klasse M60-64:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 64 Erland Eggum GTI FRIIDRETTSKLUBB 27:29



Erland Eggum, GTI Friidrettsklubb

Resultater klasse M70-74

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 66 Eilif Villanger ASK FRIIDRETT 26:42



Eilif Villanger.

Resultater klasse M80-84

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 68 Hagbart Vebostad STRINDHEIM IL 40:12 2 67 Aksel Løvenholm TURN OG IDRETTSLAGET HOVDING 48:44

Aksel Løvenholm og Hagbart Vebostad.

Se alle bildene fra junior og veteran 50+-heatet: