Under NM terrengløp som foregikk på Storetveitmarken i Bergen den 9. oktober hadde Kondis en bred dekning av mesterskapet, men ett heat gikk under radaren vår. Det var UM-heatet med aldersklassene 15 – 17 år for gutter. Jentene i denne aldersklassen løp sammen med juniorene.

Løypen var like lang for gutter og jenter i denne aldersklassen, to runder i den to kilometer lange runden på Storetveitmarken. I det felles heatet for gutter 15 – 17 år var det Magnus Øyen og Kristian Bråthen Børve som åpnet ballet med å sette fart, mens Nahom Tesfalem, Lars Horten Jordet og Sigurd Egeland Valseth tok ryggene deres og hengte seg på. Disse dannet seg en tetgruppe, der det ble noen meter ned til Dagfinn Gjerstad og de andre løperne som fulgte etter ham.

Ved passering 3 km var det Sturlaløperen Nahom Tesfalem som passerte fremst sammen med Kristian Bråthen Børve fra Ull/Kisa, de hadde dradd litt i fra Magnus Øyen og Lars Horten Jordet fra klubbene Rindal og Ren-Eng.

I mål ble det Kristian Bråthen Børve som ankom først med Lars Horten Jordet 6 sekunder bak. Nahom Tesfalem hadde falt litt av i innspurten og gikk i mål som tredjemann.

I denne aldersklassen blir vinnerne ungdomsmestere, og det betyr at Magnus Øyen tok den tittelen i 15-årsklassen, Kristian Bråthen Børve i 16-årsklassen og Lars Horten Jordet i 15-årsklassen.

Feltet med gutter 15 - 17 år ståre klare til start nedenfor Storetveit skole i Bergen, klare for to runder i den våte Storetveitmarken.

Starten har gått, første del er ut fra grusbanen der start- og målområdet er plassert.



Magnus Øyen og Kristian Bråthen Børve åpnet ballet med å sette fart i feltet.



Dagfinn Gjerstad kommer her like bak tetgruppen.



Lars Svorkdal følger på.

Kristian Bråthen Børve blir først i mål i dette heatet, og han tar UM-tittelen i klasse Gutter 16 år.

Resultat klasse Gutter 15 år:

Plass totalt Startnr. Plass klasse Navn Klubb Tid 4 80 1 Magnus Øyen RINDAL IL 12:14 9 79 2 Åsmund Sunde Førde JØLSTER IL 12:41 14 74 3 Dennis Ravndal SPIRIT FRIIDRETTSKLUBB 12:48 18 75 4 Elias Haugen Torjussen SPORTSKLUBBEN VIDAR 13:11 21 73 5 Philip Gulbrandsen KFUM KAM. OSLO 13:58 23 77 6 Sebastian Børset RINDAL IL 14:36 25 76 7 Kristoffer Heldal Hersvik FANA IL 15:13 26 72 8 Didrik Stuhaug Hatlelid GNEIST IL 15:23 27 78 9 Kristoffer Randall DRØBAK-FROGN IL 15:33



Premipallen Gutter 15 år: Åsmund Sunde Førde, Magnus Øyen og Dennis Ravndal.



Mats Daviknes-Andreassen og Åsmund Sunde Førde.

Resultat klasse Gutter 16 år:

Plass totalt Startnr. Plass klasse Navn Klubb Tid 1 85 1 Kristian Bråthen Børve ULLENSAKER/KISA IL 11:58 3 88 2 Nahom Tesfalem STURLA 12:13 7 91 3 Dagfinn Gjerstad OSTERØY IL 12:35 11 89 4 Mats Daviknes-Andreassen NITTEDAL IL 12:43 12 86 5 Magnus Hope SPIRIT FRIIDRETTSKLUBB 12:45 13 82 6 Ludvik Almli-Solheim LØKEN IL 12:47 16 90 7 Jens Kristian Samuelsen RJUKAN IDRETTSLAG 12:59 19 83 8 Andreas Kværner ULLENSAKER/KISA IL 13:16 24 87 9 Oskar Heksem FANA IL 14:37



Premiepallen Gutter 16 år: Nahom Tesfalem og Kristian Bråthen Børve. Den siste pallplassen gikk til Dagfinn Gjerstad.

Kristoffer Heldal Hersvik.

Resultat klasse Gutter 17 år:

Plass totalt Startnr. Plass klasse Navn Klubb Tid 2 100 1 Lars Horten Jordet REN-ENG FIK 12:04 5 98 2 Lars Svorkdal SVORKMO N.O.I. 12:27 6 94 3 Mikkel Bakken IK TJALVE 12:29 8 93 4 Sigurd Egeland Valseth VERDAL FRIIDRETTSKLUBB 12:35 10 96 5 Jonas Skjerven MJØSDALEN IL 12:42 15 97 6 Oliver Sund RANHEIM IL 12:57 17 99 7 Ole- Kristian Kværner ULLENSAKER/KISA IL 13:03 20 95 8 Christian Bredesen SNØGG FRIIDRETT 13:19 22 92 9 Laurits Linge Glomnes VALLDAL IL 14:02

Premiepallen Gutter 17 år: Lars Svorkdal, Lars Horten Jordet og Mikkel Bakken.

