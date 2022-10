Tekst: Jan R. Hansen Foto: Sverre Larsen



Terrengkarusellen hadde hittil i 2022-sesongen styrt unna sentrale Baneheia, perlen blant byens mange turtilbud, på grunn av håpløst vanskelige parkeringforhold.

Men til sesongens siste løp valgte Terrengutvalget igjen å ta turen dit, og til en løype med riktig lange og gode tradisjoner. Om løypa mangler de mange myke skogsstiene, så gir den til gjengjeld en flott rundtur, med tett kontakt til Baneheias mange vann og tjern, først Svarttjønn, så 3. Stampe, fulgt av navnebrødrene 1. og 2. Stampe, Kristianiafjorden, og etter nærkontakt med Ravnedalen, til slutt idylliske Bånetjønn.

Og bare noen dager etter at vi fikk oppleve temme­lig utrivelig høstvær, slo disse to løpsdagene til med nydelig onsdagsvær, og lett og lyst vær også på torsdagen. Veldig trivelig for alle!

Vi fikk en god innspurt blant folk som manglet løp til årspremie. Hele 40 av deltakerne oppnådde med dette sitt 7. løp, så totalen av premierte gjorde et hopp til 1170, 148 høyere enn fjorårs­resultatet.

På dette seine tidspunktet fikk vi likevel 8 nye enkelt­startende, så det totale antallet som denne sesongen har deltatt på minst ett av løpene våre, økte til 2185. Blant disse var Venneslas ordfører, Nils Olav Larsen, som fortalte at han tok med seg engangsnummeret hjem for å ramme det inn.



Noen kledte på seg litt mer enn andre. Edgard Ellertsen leder an foran Bjørn Kristiansen og Lasse Johnsen.



Resultater

Bestetid i vanlig løype, uansett alder, gikk i jente­klassen til Anne Haaland Simonsen (16:11), med sterk tid, foran Anine Kallhovd (17:37), Anne Kari Borgersen (17:49), Lisbeth Jensen Gallefoss (17:55) og Hilde Furuborg (18:24).

Hos guttene var Truls Klungland (14:50) allerede i mål med god (egen) tid, da Mats Langeland og Jens Christian Iglebæk, skulder mot skulder, i innbitt kamp mot mål, holdt på å rive med seg hele mål­slusen, og måtte hales tilbake for å få registrert tiden (15:27). Vi ga dem derfor noe tidskorreksjon, og samme tid. Bak dem fulgte Frode Lindblom (16:04) og Andreas Herstad Dolmen (16:17).

På milslukerdistansen stilte det 134 deltakere (hele 21 %), og klart først blant jentene kom Marie Bechensteen Bjørnerud (38:50), foran Elise Sollie (41:35) og Solgunn Berstad (42:01), mens det hos guttene ble ny sterk seier til Jørgen Solli Strøm-Olsen (31:10), foran Magnus Frestad Nygaard (33:46) og Hadi Moradi (34:26).



Alle resultat



69 år gamle Bjørn Dag Truchs var på plass i Baneheia sjøl om han hadde løpt Amsterdam Marathon helga i forveien. Der løp han på 3.53.02 og ble nummer 24 i klassen.

Starten for Milslukeren har nettopp gått.



Stein-Erik Scheie med Anine Kalhovd, som ble nummer to av kvinnene, på hjul.



Andreas Herstad Dolmen ble nummer fem i kortløypa i herreklassen.



Hilde Furuborg løp også inn til en fin femteplass.



Sigmund Brekka så ut til kose seg på ferden gjennom Baneheia.



Helge Neset med ei lita luke til de som jakter bak.



Turid Kallhovd løp inn til tredjeplass i klasse 55-59 år.



