Vil du følge sendingen fra Hytteplanmila - så sjekk her:

Hytteplanmila med 4131 løpere og et meget sterkt startfelt (oppdatert)



Løpet går på ett av norgeshistoriens viktige steder

Hole er et viktig navn i norsk historie, ikke minst i tidlig middelalder. Kommunen har fire kongekroner i sitt kommunevåpen som symboliserer en rikholdige og lang historie. Bak hver krone skjuler det seg en kongeskikkelse med tilknytning til Hole i tidlig norsk middelalder: Halvdan Svarte (ca. 820–ca. 860), småkonge på Østlandet. Sigurd Syr (–1018), småkonge på Ringerike, Olav den hellige (995–1030), konge i Norge 1015–1030 og Harald Hardråde (1015–1066), konge i Norge 1046–1066. Dette er navn som vi alle måtte lære på skolen, så dette blir litt repetisjon.



Løypa går langs Jørgen Moes vei de første 4 kilometerne og passerer Mo gård etter 3 km, prestegården hvor Jørgen Moe vokste opp på 1800-tallet. Om du ikke umiddelbart kjenner igjen navnet, så går det bedre når vi snakker om Asbjørnsen og Moe, eventyrfortellerne som samlet de norske folkeeventyrene. Og det er nettopp disse vi møter i Hytteplanmilas nye medalje som ble lansert i fjor og er formet som et smykkeskrin.





Inne i skrinet finner du et av folkeeventyrene. Her er årets eventyr:







Slik var 2021-utgaven av medaljen eller kanskje heller skrinet med det rare i:







Her er medaljen plassert på en av funksjonærene som delte ut medaljer i fjor: