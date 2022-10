Det var forventninger om å få se gode løpstider i den raske løypen i Valencia Halfmarathon. I 2020 ble det satt en verdensrekord for menn her, nettopp av dagens vinner Kandie Kibiwott, og i fjor ble det satt verdensrekord for kvinner av Letesenbet Gidey.

Men beste kvinne i Valencia halvmaraton ble en debutant, tyske Konstanze Klosterhalfen prøvde seg her på halvmaratondsitansen for første gang, og løp i mål på 1:05:41. Hun hadde tydeligvis god kontroll på tempoet og konkurrentene der hun lå plassert i gruppen med de beste kvinnene og de mannlige fartsholderne. En etter en falt de andre kvinnene av dette feltet, den siste som måtte slippe fra seg den tyske debutanten var etiopiske Tsigie Gebreselama, men hun kom seg i mål bare fem sekunder etter Klosterhalfen.

Konstanze Klosterhalfen kjenner vi fra baneløp og terrengløp, så hun hadde absolutt forutsetningene til å løpe en rask halvmaraton. I sommer så vi henne vinne 5000 meter i EM, da Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte bryte løpet.

Som vanlig i slike elitefelt så var de beste løperne afrikanere, blant de ti beste herrene var det 8 kenyanere og 2 etiopere.

Kibiwott Kandie klarte å rive seg løs fra den fremste gruppen litt etter halvveis i løpet, og han ble sekundert etter verdensrekordskjema, men han lå hele tiden litt bak dette og klarte aldri å komme foran den.

Det var 189 norske deltakere i Valencia halvmaraton, Se norske resultater nederst.

15 beste kvinner:

Navn Tid Netto Klasse 53 156 1 KLOSTERHALFEN, KONSTANZE 1:05:41 1:05:41 F-SENIOR 55 159 1 GEBRESELAMA, TSIGIE 1:05:46 1:05:45 F-U23 58 153 2 FEYSA GEJIA, HAWI 1:06:00 1:06:00 F-SENIOR 71 165 3 MUMBUA NGOLO, AGNES 1:06:38 1:06:38 F-SENIOR 73 152 4 CHELIMO, MARGARET 1:06:50 1:06:50 F-SENIOR 77 160 5 SHAURI, MAGDALENA 1:07:09 1:07:07 F-SENIOR 78 158 6 KIMAIS, IRINE 1:07:11 1:07:10 F-SENIOR 81 161 7 KOMEN, PURITY 1:07:29 1:07:27 F-SENIOR 83 155 8 CAN, YASEMIN 1:07:46 1:07:45 F-SENIOR 87 151 9 CHEPNGENO, VICOTY 1:07:55 1:07:54 F-SENIOR 92 212 10 KIMELI, DORCAS 1:08:16 1:08:16 F-SENIOR 104 167 2 MELLY, VIVIAN 1:08:51 1:08:50 F-U23 119 162 11 HARRISON, SAMANTHA 1:09:36 1:09:35 F-SENIOR 152 171 12 OUHADDOU, FATIMA 1:10:37 1:10:37 F-SENIOR 158 169 1 GALIMANY GUASH, MARTA 1:10:49 1:10:49 F-W35

15 beste menn:

Plass St. nr. Pl. kl. Navn Tid Nettotid Klasse 1 1 1 KIBIWOTT, KANDIE 0:58:10 0:58:10 M-SENIOR 2 6 2 KEJELCHA, YOMIF 0:58:32 0:58:32 M-SENIOR 3 3 3 MATEIKO, DANIEL KIBET 0:58:40 0:58:40 M-SENIOR 4 10 1 WORKU, TADESE 0:58:47 0:58:47 M-U23 5 4 4 KIMUTAI, KENNEDY 0:59:04 0:59:04 M-SENIOR 6 2 5 SAWE, SEBASTIAN KIMARU 0:59:23 0:59:23 M-SENIOR 7 11 6 KIRUI, RONALD KIPROTICH 1:00:10 1:00:10 M-SENIOR 8 15 7 KIPKEMBOI, ISAAC 1:00:11 1:00:11 M-SENIOR 9 16 8 CHESEREK, EDWARD KIMUTAI 1:00:13 1:00:13 M-SENIOR 10 19 9 LANGAT, WELDON KIPKIRUI 1:00:28 1:00:26 M-SENIOR 11 25 10 RIVA, PIETRO 1:00:30 1:00:28 M-SENIOR 12 22 11 CAIRESS, EMILE MICHEL JOHN 1:00:32 1:00:32 M-SENIOR 13 14 12 AMARE, SAMSON 1:00:33 1:00:31 M-SENIOR 14 12 13 KIPLIMO, LABAN 1:00:34 1:00:32 M-SENIOR 15 57 14 MEHDI, FRERE 1:00:34 1:00:32 M-SENIOR



De beste av totalt 189 norske deltakere: