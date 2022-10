Ofte er det rimelig gode og kjappe løpere som sparer litt på kreftene underveis for å kunne spurte på harde livet og vinne denne ekstrakonkurransen. Slik gikk det ikke i år. Ine Bakken spurtet best blant damene og Ferdinand Kvan Edman var raskest opp bakken i herreklassen.



Av 3091 løpere i mål var det 3065 som fikk notert tid på de siste 200 m. En av dem som ikke fikk registrert passeringen 200 m før mål var Abdullahi Rabi, så han finner dere ikke på lista nedenfor. Han kom likt inn i bakken med Narve Gilje Nordås og prøvde å passere Narve nederst i bakken. Men det gikk ikke, og inn mot mål tapte han 5 sekunder til Narve som brukte 33,5 sekunder på bakkespurten. Abdullahi ville fått ca. 38,5 sekunder som ville gitt han en plassering rundt nr. 100 i "Opp pulsbakken".





Raskest med samme tid som Ine Bakken: Sigrid Jervell Våg, med det gjeve startnr. 2 etter seieren i Hytteplanmila 2019, har ikke vært i samme form i år pga. et par lange sykdomsperioder. Men i bakken opp mot mål gikk det fort. Kanskje noe er på gang? (Foto: Kjell Vigestad)



Sigrid Jervell Våg var NM-grossist i årene 2017 - 2020 med 3 gull på 1500 m, 2 på 5000 m og NM-titler på 2 og 6 km i terrenget, men så stoppet det opp på grunn av skader. I år fikk hun korona rett før NM i Stjørdal, og omtrent frisk av det, så kom en langvarig forkjølelse. Hun rakk en del trening den siste perioden fram mot Hytteplanmila og hadde håp om at det skulle løsne der.



Det ble 9. plass på 33.52 på 10 km, dvs, nøyaktig minuttet etter tida hun vant på i 2019. Hun forteller til Kondis at en god bakkespurt og en brukbar sluttid var bra for videre satsing. - Det motiverer inn mot en vinter og 2023-sesong hvor jeg håper jeg kan få vist at jeg kan løpe fortere enn jeg har gjort noen gang! sier hun til Kondis.



De 20 beste damene opp bakken (og noen elitedamer i tillegg)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid spurten 1 6 Ine Bakken Gular IL K23-34 0:00:38.1 2 2 Sigrid Jervell Våg Tjalve IK K23-34 0:00:38.1 3 21 Anne Årrestad Vidar SK K23-34 0:00:40.2 4 12 Mari Roligheten Ruud Runar IL K20-22 0:00:40.5 5 27 Emilie Mo Vidar Sportsklubben K20-22 0:00:41.0 6 13 Sanna Ella Mustonen Hässelby SK K23-34 0:00:41.0 7 8 Kristine Meinert Rød Oppegård IL K20-22 0:00:41.1 8 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal Tjalve IK K23-34 0:00:41.5 9 31 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen LK K40-44 0:00:41.5 10 14 Kristin Vabø Spirit Friidrett K23-34 0:00:41.6 11 55 Karoline Harnes Mongstad Gular IL K23-34 0:00:41.7 12 64 Sofie Kjos Bergum K23-34 0:00:41.8 13 22 Adele Norheim Henriksen Gular IL K20-22 0:00:41.8 14 2223 Aurora Langbakk BUL IL J14-15 0:00:42.0 15 72 Julie Kvale Støstad Team Dæhlie K23-34 0:00:42.3 16 3169 Anette Killerud Ødegård Vidar Sportsklubben K23-34 0:00:42.7 17 7 Hanne Mjøen Maridal Strindheim il K23-34 0:00:42.8 18 83 Anna Zielinkiewicz Lillehammer IF K23-34 0:00:42.8 19 4305 Hanna Kampen Ellingvåg IL Koll J12 0:00:42.9 20 9 Pernilla Epland Stord IL K23-34 0:00:43.0 21 50 Asta Ellingvåg Vidar Sportsklubben K40-44 0:00:43.3 23 4 Mathilde Theisen Vidar Sportsklubben K23-34 0:00:43.6 25 5 Kristine Eikrem Engeset Runar IL K23-34 0:00:43.6 30 16 Amalie Sæten Ullensaker/Kisa I K23-34 0:00:44.0 32 17 Live Solheimsdal Steinkjer FIK K23-34 0:00:44.1 33 15 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K23-34 0:00:44.2 45 20 Marte Mæhlum Johansen Raumnes og Årnes IL K23-34 0:00:45.3 48 11 Annie Bersagel Tjalve IK K35-39 0:00:45.5 74 10 Anna Marie N. Sirevåg Vidar Sportsklubben K18-19 0:00:46.9

I dameklassen var det kun eliteløpere blant de beste bakkespurterne. I herreklassen var det noen løpere godt plassert i "Pulsbakken Opp" i tillegg til eliteløperne. Simen Nieuwlaat tok andreplassen bare 8 tiendedeler etter Ferdinand Kvan Edman som var raskest opp Pulsbakken. Nieuwlaat ble nr. 266 i herreklassen på gode 34.44 på mila. Opp pulsbakken brukte han raske 32,7 sekunder. (Bildet hentet fra Nieuwlaats facebookside forteller at han har kraft i beina mer enn langdistanseløpere flest.)



Menn i Pulsbakken Opp Rask innspurt: Ferdinand Kvan Edman fightet med Even Brøndbo Dahl og Kasper Fosser oppover bakken og alle tre plasserte seg godt i kampen om topplasseringene i "Opp pulsbakken". (Foto: Per Inge Østmoen)



Menn de 15 beste opp bakken (og noen eliteherrer i tillegg)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid spurt 1 131 Ferdinand Kvan Edman Tjalve IK M23-34 0:00:31.9 2 3351 Simen Nieuwlaat Rygge IL M35-39 0:00:32.7 3 3430 Fredrik Vangdal EY BIL M23-34 0:00:33.4 4 100 Narve Gilje Nordås Sandnes IL M23-34 0:00:33.5 5 3668 Ørjan Aasen Ottestad IL M23-34 0:00:33.7 6 104 Per Svela Ullensaker/Kisa IL M23-34 0:00:34.0 7 2570 Tore Gavle Stengårdsbakken AC Milan M23-34 0:00:34.2 8 3194 Stig Almåsbakk Strindheim il M23-34 0:00:34.3 9 171 Sindre Solbakken Omvik Rosendal TL M23-34 0:00:34.5 10 1408 Mikkel Sveen Språkrådet BIL M23-34 0:00:34.6 11 134 Even Brøndbo Dahl FIK Orion M23-34 0:00:34.8 12 1116 Daniel Støen Nøtterø Rønners M35-39 0:00:35.1 13 116 Mathias Moen Vidar Sportsklubben M23-34 0:00:35.2 14 2376 Andreas Sæthre Brønnøysund IL M23-34 0:00:35.2 15 136 Kasper Harlem Fosser Heming IL M23-34 0:00:35.3 16 124 Kidane Tsegay Breketab Vidar Sportsklubben M23-34 0:00:35.3 21 121 Andreas Iden GneistIL M23-34 0:00:36.0 26 133 Ibrahim Buras Tjalve IK M20-22 0:00:36.3 27 122 Sondre Arne Hoff Gular IL M23-34 0:00:36.5 28 127 Simen Ellingsdalen Steinkjer FIK M23-34 0:00:36.5 28 135 Theodor Berre Jacobsen Vidar Sportsklubben M20-22 0:00:36.5 49 132 Eivind Øygard Jølster IL M23-34 0:00:37.2 61 105 Awet Nftalem Kibrab Ullensaker/Kisa IL M23-34 0:00:37.7 61 3382 Simon Vogel Ski IL Friidrett M23-34 0:00:37.7 98 120 Andreas Penne Nygård GTI Friidrettsklubb M40-44 0:00:38.5 106 119 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL M23-34 0:00:38.7 125 102 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL M23-34 0:00:39.0 150 126 Sjur Prestsæter Vidar Sportsklubben M23-34 0:00:39.5 151 112 Martin Kirkeberg Mørk Hellas IF M20-22 0:00:39.5 184 114 Rolf Steier Vidar Sportsklubben M35-39 0:00:40.1



