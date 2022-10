På herresida har Norge tatt ut full kvote, noe som vil si seks løpere i både senior- og juniorklassen. Både nummer én og to fra NM terrengløp, Magnus Tuv Myhre, og Jacob Bouterra, mangler, og det samme gjør andre gode løpere som Ingebrigtsen-brødrene, Narve Gilje Nordås og Per Svela. O-løperen Kasper Fosser, som ble nummer tre i NM, har imidlertid fått tillit, og det samme har årets norske mester på 1500 m, Even Brøndbo Dahl.

Menn senior, 9 km

Kasper Fosser, IL Heming

Erik Udø Pedersen, Ull/Kisa IL

Mathias Flak, Steinkjer FIK

Even Brøndbo Dahl, FIK Orion

Ibrahim Buras, IK Tjalve

Awet Nftalem Kibrab, Ull/Kisa





Kasper Fosser er eneste medaljevinner fra herreklassen i NM terrengløp som stiller i nordisk. (Foto: Arne Dag Myking)



Det norske seniorlaget for kvinner består av de tre beste fra NM terrengløp pluss Ine Bakken som seinest viste god form i Hytteplanmila. Hvorfor ikke to til av de som løp fort i Hytteplanmila eller NM terreng er tatt ut, vites ikke. Siden det også er lagkonkurranse innlagt, kan sjansene til en god lagplassering øke dersom en har flere løpere med.

Kvinner senior, 9 km

Andrea Modin Engesæth, IL Runar

Kristine Meinert Rød, Oppegård IL

Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL

Ine Bakken, IL Gular





Ine Bakken som løp Hytteplanmila på 33.08, er tatt ut til nordisk sammen med de tre medaljevinnerne i NM terrengløp. (Foto: Per Inge Østmoen)



Seks spreke juniorgutter er tatt ut til å representere Norge i Kristiansand. Den antatt beste, fjorårsvinneren i nordisk og årets vinner av NM terrengløp, Abdullahi Dahir Rabi, stiller ikke. Antakelig legger han i stedet inn en god treningsperiode fram mot EM terrengløp der han vil være en av gullkandidatene.

Ellers er det de seks som fulgte nærmest Rabi i NM terrengløp, som er tatt ut.

Menn U20, 6 km

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

Mikkel Blikstad Thomassen, IK Tjalve

Simen Gløgård Stensrud, Ull/Kisa IL

Didrik Røssum Jensen, Nittedal IL





Både Andreas Fjeld Halvorsen (42) og Esten Hansen-Møllerud Hauen er tatt ut til å løpe nordisk. Her ser vi dem i fint driv under NM terrengløp. (Foto: Arne Dag Myking)



I juniorklassen for kvinner er de fire første fra NM terrengløp tatt ut. Laget ledes av Ingeborg Østgård som både er tittelforsvarer og som også vant NM terreng i Bergen tidligere i høst. Sammen med Halle Haugen-søstrene og Anna Marie Nordengen Sirevåg utgjør de et lag som bør kunne kjempe om medaljer både individuelt og i lagkonkurransen.

Kvinner U20, 6 km

Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

Ina Halle Haugen, IL Runar

Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Maren Halle Haugen, IL Runar





Ina Halle Haugen (foran), Ingeborg Østgård (til høyre) og Anna Marie Nordengen Sirevåg (til venstre) utgjør sammen med Maren Halle Haugen det norske laget i nordisk. (Foto: Arne Dag Myking)



Finn Kollstad i arrøngørstaben inviterer også løpere som ikke er tatt ut til å løpe i samme felt som landslagsutøverne. I tillegg vil det også arrangeres løp i samme løype for mosjonistene. Det vil starte etter at nordisk-løperne er i mål. Kollstad skriver følgende i en oppdatering på Facebook:



"Lørdag 6. november går Nordisk mesterskap i terrengløp her i Kristiansand i noen flotte løyper på Gimlemoen. I dette løpet kan hver nasjon stille med lag på inntil 6 personer i junior- og seniorklassen, og Norge har varslet at det blir fulle lag med 5-6 løpere i hver klasse.

Det er også en egen oppfordring i Nordic handbook om at hver nasjon også stiller med ekstra løpere som kan være med å krydre arrangementet. Her er det altså mulig å slåss med våre beste junior- og seniorløpere. Nivået på de ekstra løperne bør være minium UM-/junior-NM/senior-NM-krav for at det skal gi mening. Du finner påmeldingslink på mosjon.friidrett.no.

Vi har også satt opp et mosjonsløp som går i de samme løypene, 6 km, med start klokka 14. Dette er like etter at premieseremoniene er ferdige, så du kan fint få en tur til Kristiansand både som tilskuer og deltaker. Velkommen!"



