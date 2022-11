Onsdag kl. 12.00 åpner Hytteplanmila for påmelidig. Da gjelder det å være klar til å trykke på denne lenken du finner på Hytteplanmilas nettside:

"LINK TIL PÅMELDINGSKØEN, SOM ÅPNER 16. NOVEMBER KL. 12.00!"



Alle var der i år - i alle fall nesten!

Jakob Ingebrigtsen var i Tallinn og tok imot pris som Europas beste friidrettsutøver i 2022 samtidig som Hytteplanmila startet. Det må vi regne som gyldig fraværsgrunn. Zerei Mezngi ligger i høydetrening i Kenya og satser på maratondebut i Valencia. Men ellers var stort alle andre av Norges beste 10 km-løpere var på plass. Også en stor andel av gode løpere i skiktet bak de beste og fra alle kanter av Norge, fikk sin beste tid for året nettopp her ute på landsbygda i den lille jordbrukskommunen Hole ca. 60 km fra Oslo.



Hvorfor er det blitt slik?

For 20 år siden satt kondisjonsfolket klar ved PC-en da det ble åpnet for påmelding til Birkebeinerrittet, Noen år seinere ble også Nordsjørittet og Grenserittet fulltegnet på rekordtid. Og så ble også Birkebeinerrennet fullt før mange veteraner, som hadde deltatt 40 eller 50 ganger tidligere, ikke fikk meldt seg på fort nok før det var fullt.



Nå er Hytteplanmila nesten alene om å være i en slik posisjon. Riktignok er det noen mindre ultraløp som blir fult for som Bislett 24-timers, men normalen er nå at de fleste løp sliter med å nå de samme påmeldingstallene som før pandemien.



Vi skal forsøke oss på noen forklaringer på Hytteplanmilas posisjon.



Årets høydepunkt i Hytteplanmila

Best i Europa: Joel Lillesø (tv) og Abdullahi Rabi har flere ganger vist at de er best i Europa og topper nå Europa-statistikken i U20-klassen på 10 km. Om noen uker møtes de igjen til duell i EM i terrengløp i Torino. (Foto: Per Inge Østmoen)



Europas to beste juniorløpere sto også på startstreken, Abdullahi Rabi og Joel Lillesø. Med sine resultater fra Hytteplanmila gikk de inn på suverene topplasseringer på Europastatistikken på 10 km gateløp for U20-klassen. Joel satte danske rekorder for både U20-klassen og U22-klassen og har bare 13 sekunder opp til den danske seniorrekorden på 28.25. Han slo en 39 år gammel U23-rekord satt av en av Danmarks store løperlegender, Henrik Jørgensen.



Flott utvikling for norsk langdistanseløping

For å komme med på statistikkene til Kondis må menn i senioralder løpe på 35 min eller bedre. For kvinner er grensen på 42 min. Nesten halvparten av løpere i Norge som har løpt så fort på 10 km, har gjort det i Hytteplanmila. Blant de aller beste er resultater fra Hytteplanmila helt dominerende. 21 av de 22 beste menn på 10 km har sin årsbeste fra Hytteplanmila. For kvinner er 6 av årets 8 beste resultater fra Hytteplanmila og alle 8 løp årets Hytteplanmil.



Statistikken nedenfor viser at stadig flere satser på løping. For menn har antall som har løpt fortere enn 35 minutter økt fra 115 i 2002 til 587 så langt i år. Det er en femdobling. For kvinner er økningen prosentvis enda større - fra 56 løpere under 42 minutter i 2002 til 365 i år.



Noe av økingen etter 2017 skyldes "raskere" løpesko og raskere løyper, men det meste skyldes økende interessen for løping og kondisjonstrening.



I 2002 var Sentrumsløpet det dominerende løpet med mange på statistikkene. Fortsatt er Sentrumsløpet Norges største 10 km-løp. Likevel finner vi beste norske løper med årsbeste fra Sentrumsløpet først på 70. plass på mennenes statistikk. For damer er den beste med tid fra Sentrumsløpet på 23. plass.





10 blant Europas 100 beste: Alle som ble premiert blant de 10 beste i Hytteplanmila finner vi som topp 100 på Europa-statistikken. (Foto: Per Inge Østmoen)



Sett i europeisk sammenheng hevder Norge seg svært godt. 10 norske damer er inne blant de 100 beste på den europeiske 10 km-statistikken. Karoline Bjerkeli Grøvdal er nr. 2, Hanne Mjøen Maridal nr. 30. Kun Storbritannia med 15 løpere og Spania med 11 løpere har flere inne blant de 100 beste enn Norge, men så har også disse nasjonene 10-12 ganger så mange innbyggere. Sverige har 5 damer inne blant de 100 beste, Danmark 2 og Finland 1.



Hytteplanmila har 10 resultater blant de 100 beste på europastatistikken. Valencias 10 km i januar, hvor Karoline B Grøvdal vant og løp sin raskeste 10 km i år, har 9 resultater inne på statistikken mens to løp i Berlin har 8 resultater hver inne blant de 100 beste. Riktignok har Hytteplanmila "bare" ett resultat blant de 30 beste, men har flest totalt blant de 100 beste.



For menn har Norge 9 inne på 100-beste-lista på 10 km og ligger også høyt oppe der på en femteplass bak Frankrike med 14, Spania 13, Storbritannia 12, og Tyskland med 10. (Awet Naftalem Kibrab er nå norsk, men mangler på europastatistikken.)



10 av de 100 beste 10 km-resultatene på statistikken er oppnådd i Hytteplanmila. Her er Valencia suveren med hele 25 resultater mens Hytteplanmila er nr. 2 med sine10.





De 10 beste menn: Er man blant de 10 beste i Hytteplanmila, så er man blant de 100 beste i Europa. På bildet mangler Ferdinand Kvan Edman på 7. plass, om man prøver å telle til 10.(Foto: Per Inge Østmoen)



Ikke bare de aller beste som løper fort



Utvikling i antall gode løpere i gate/landeveisløp de siste 20 årene:

I de to siste kolonnene er det tall for løpere i Hytteplanmila som løp fortere enn de oppgitte tidsgrenser i Hytteplanmila i år.

10 km-løpere 2022: av disse i % av disse i Menn 2002 2007 2012 2017 2022 i Hytteplanmila Hytteplanmila Løpere under 30 min. 3 3 7 7 13 12 92 % Løpere under 32 min. 20 16 29 58 89 60 67 % Løpere under 35 min. 115 149 205 311 587 264 45 % Kvinner Løpere under 34 min. 2 2 3 3 8 6 75 % Løpere under 37 min. 9 12 18 32 62 36 58 % Løpere under 42 min. 56 89 167 263 365 157 43 %

(Tall for 2022 er statistikk per 25.10.2022)



952 norske løpere løp fort nok til å komme med på årets 10 km-statistikk. Nesten halvparten, 421 løpere, kom med etter et resultat fra Hytteplanmila,



Det er 125 kontrollmålte 10 km-løp i Norge. Mange av dem har profilert seg som raske/flate løp med navn som Rekordløpet, Perseløpet eller PB-Milå. Noen av dem går på bane som Kvalheimmila og Stadionmila, men blir regnet som mosjonsløp og resultatene kommer på 10 km-statistikken og ikke på 10.000 m-statistikken. Flyplassmila går på rullebanen på Stord Lufthamn og hører med blant de aller flateste.



Norgesløpet, MSM-mila i Tromsø, Norgesløpet, 10 for Grete i Oslo Maraton og 10 km i Trondheim Maraton har alle raske løyper og mange deltakere. Det er med andre ord mange løp som konkurrerer om være løpet for de som vil sette pers eller årsbeste på 10 km. Bergen City Milen kom også som et friskt pust i år med mange gode 10 km-resultater.



Blant statistikkdistansene, 3 km, 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton er 10 km så desidert den distansen som flest løper. I Europa er det årlig noen millioner som løper 10 km i sertifiserte løyper. Hvorfor er da Hytteplanmila så dominerende i Norge? Og er nesten helt på topp med flest løpere inne på europastatistikkens "100 på topp".



4800 påmeldte - 3091 fullførte: Blant dem var Martin Ukkelberg Sløgedal, 16 år, (nr. 228) som løp på 32.23 og ble nr. 3 i klassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Litt overraskende - ikke ny deltakerrekord i år

Når Hytteplanmila legger ut startplasser for salg, så tar det bare noen timer før alt er utsolgt. NB! Storparten av startplassene for Hytteplanmila 21. oktober 2023 legges ut for salg 16. november kl. 12.00! Da må man sitte klar.



For årets løp var ble det solgt 4150 startplasser. De fleste av dem ble kjøpt allerede 11 måneder før løpsdagen. Av disse 4150 ble 695 startplasser videresolgt av løpere som likevel ikke kunne delta. I praksis var det over 4800 som på ett eller annet tidspunkt har kjøpt en startplass med planer om å løpe, men likevel var det bare 3091 stilte opp på løpsdagen og gjennomførte løpet. Dermed står deltakerrekorden fra 2019 med 3218 løpere i mål fortsatt.

Det betyr at kun 64 prosent av de som på ett eller annet tidspunkt kjøpte en startplass, kom til start. Om vi regner bort at 695 allerede hadde videresolgt sin startplass, blir det en fullføringsprosent på 75. Det overrasket arrangøren.



Ettervirkninger av Covid-19

Lavere oppmøte på løpsdagen enn tidligere år er sikkert overraskende for mange av løpsarrangørene i år. Det gjelder spesielt for løp med mange som melder seg på tidlig, - i Hytteplanmilas tilfelle nesten et år i forveien - så har dette vært normalen i år. Med tidlig påmelding er sjansen stor at noe kommer i veien som sykdom og skader. Man har da heller ikke full kontroll på svigermors 70-årsdag og andre hendinger i familien som skal skje om nesten et år.



Covid19-pandemien har det siste året i stor grad påvirket både påmeldingstall og oppmøte på løpsdagen. Mange er forsiktigere enn før. Og selv om restriksjonene er borte, så er det stadig mange som blir smitttet og får "long-covid". Løpere sliter med ettervirkninger og føler seg ute av form i lengre tid.





Mange medaljer til overs: Nesten 500 flotte og tunge 2022-medaljer går en uviss skjebne i møte etter at færre løp i år enn forventet. (Foto: arrangøren)



Arrangøren av Hytteplanmila hadde regnet med at i hvert fall 3500 ville komme for å løpe. Arrangøren satt igjen med mellom ca. 450-500 av de flotte og kostbare medaljene pluss mange boller og bananer. Boller og bananer som ble til overs, ble gitt videre til forskjellige institusjoner. Men det må løpes for å få en medalje, så der ble det brukt flere titusener av kroner på medaljer som aldri ble delt ut.



Arrangøren la ut 300 ekstra startplasser for et par måneder siden, som kjapt ble revet bort. De kunne enkelt fylt opp mange flere plasser om de hadde visst at "bare" drøye 3100 møtte opp på løpsdagen og 3091 kom i mål.



Selv før pandemien har 70 % oppmøte på løpsdagen vært et ganske vanlig tall for løp som blir utsolgt nesten et år i forveien, for eksempel Stockholm Marathon som i mange år ble tidligt fulltegnet. I år ble ikke Stockholm Marathon fulltegnet, men endte likevel med bare 69,9 % fullførende pluss noen hundre startende som brøt underveis.



Det er heller ingen tvil om at mange i Norge har så god råd at de ikke tar seg bryet med å videreselge startplassen sin når noe kommer i veien for å løpe selv. Det var drøye 1000 av dem i årets Hytteplanmil.



Mange gode grunner for å løpe Hytteplanmila -

ikke bare fordi det er et raskt løp!

"Kvalitet i alle ledd" - er et bra stikkord for Hytteplanmila. Løpet er startet opp av et lite firma, Hytteplan, med medarbeidere som ved siden av å tegne og bygge hytter, brenner for løping og mosjon. Hele tiden har målet vært å velge de beste løsningene for løpet, - ikke de billigste. I dag er det en stor gruppe av løpsentusiaster som er ryggraden i arrangementsstaben - Hytteplan Sport - uten at de har noe direkte å gjøre med firmaet Hytteplan. Dette er en løpegruppe som arrangerer Hytteplanmila fordi det er gøy, - ikke for å tjene penger.



De fleste løp arrangeres av en idrettsklubb for å tjene penger til driften. Dermed blir det en annen måte å tenke på. Og overskuddet må stå i forhold til innsatsen som legges ned ved arrangementet. Klubbens drift er den bærende drivkraften.



Flott premiering

At de gode løperne kommer til Hytteplanmila er lett å forstå. Både gode tider og pengepremier er viktig for dem, og det får de i Hytteplanmila. De skal finansiere treningsleirer, og for de aller beste så er løping levebrødet deres. Bare i rene pengepremier utbetales det i Hytteplanmila totalt kr 190.000. I tillegg kommer rekordbonuser og reise/opphold for de beste. Og til alle på pallen vanker det flotte Hadelandsglass. Det gjelder alle klasser fra 11 år til 80 år.



Men det er raust med premier også til helt vanlige deltakere. I år ble det T-skjorte, Hytteplan-sokker og Hytteplan-buff til alle deltakerne. Det er litt mer enn vanlig. Og så får alle en medalje helt utenom det vanlig godt forankret i den lokale historien på Hole. Og ikke nok med det: Inne i medaljen er det et "sølvsmykke" til de fleste, mens 100 får et "gullsmykke" som gir dem en ekstrapremie.



Det er en trend i mange løp i dag til at en del løpere sier "nei takk" til medaljen. Mange løp leverer ut masseproduserte standardmedaljer som sier ingenting om løpet - om stedet eller løpets historie. Det er kanskje en løper på forsiden av medaljen, men ofte er ikke en gang årstallet for løpet på den. Da kan restlageret brukes igjen neste år. Ikke rart at noen da sier "nei takk". Hytteplanmila har gjort medaljen til et samlerobjekt som gjør det verdifullt og kobler løpet sammen med stedets historie.





42.30-fartsholdere: Erlen B Jensen (310) og Richard Grønlie (311) holdt farten perfekt og kom inn på 42.28 og 42.30! (Foto: Kjell Vigestad)



Fartsholdere med stil

Det er fartsholdere for hver 2,5 min i sluttid fra 35 min. Siste fartsholder løper/går til en sluttid på 1 t og 40 min. I hver gruppe er flere fartsholdere. De er godt merket med sine faner og holder løperne orientert om km-passeringene underveis. Det er usedvanlig mange som følger fartsholderne, som ikke bare holder riktig fart, men som oppmuntrer og inspirerer deltakerne. Og de er plassert i startfeltet slik at det er lett å finne rett fartsholder.



Tidtaking, løypemerking og løypemåling

Vi opplever stadig arrangørtabber i løp: for kort løype, feilløping, manglende vakter osv. Det har Hytteplanmila unngått takket være en robust organisasjon. Vaktholdet i løypa kan oppleves som overdimensjonert fordi det er få steder det er mulig å løpe feil - selv uten vakter. Men når noe uventet skjer, da er det viktig ikke å være alene på post. De viktigste oppgavene for vaktene er dessuten ofte før eller etter løpet, mens man rekker å heie på løperne under løpet.



Moderat startkontingent

Hytteplanmila er blant få løp hvor etterspørselen er stor og litt høyere startkontingent hadde skremt bort få. Startkontingenten for neste år er kr 499 minus rabatt til Kondis-medlemmer. Og det inkluderer friidrettsforbundets startavgift. Det er omtrent det samme eller litt mindre enn for 10 km i Sentrumsløpet eller "10 for Grete" i Oslo Maraton. Den inkluderer også en gratis og velorganisert parkering. Men billig er det ikke lenger, men man får mye igjen for startkontingenten.



Da er noen nevnt av mange gode grunner til å delta - også for dem som ikke skal sette personlig rekord og eller komme høyt på årsstatistikken.



Tilbake i konkurranse: Karoline Grøvdal - løpets store stjerne med startnummer 1, her omkranset av menn - var tilbake etter ryggtrøbbelet som gjorde at hun måtte bryte 5000 m under EM i München. (Foto: Kjell Vigestad).



Mange gode veteranprestasjoner for kvinner

I dameklassene var det ett resultat som står i særklasse. I en alder av 63 år løper Syøve Brox på 39.00 som i forhold til aldersrekorder gir over 100 %, dvs. bedre enn gjeldende aldersrekorder. Vi noterer også veldig gode resultater av flere både i klasse 40-44 år og 45-49 år og solide vinnertider i klasse 65-69 år og 70-74 år.



Sterk topptrio: I klasse 40-44 år var nivået for de tre på pallen veldig god, men likevel var det to i klassen i år som har løpt enda fortere. (Foto: Per Inge Østmoen)



I Bergen City Milen løp Rebecca Hilland på 34.36 og i Rekordløpet i Skaun løp Kristin W. Opland på 34.56, men så kommer de tre på pallen på de neste plassene på veteranstatistikken i klassen.

Kvinner 40-44 år pl st. nr. navn klubb tid 1 50 Asta Ellingvåg Vidar SK 35:06 2 31 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen LK 35:39 3 75 Marie Kloster Skjalg IL 36:11 4 3967 Jori Mørkve Voss IL 39:34 5 1234 Anna Stenvaag Asker Sk Friidrett 40:52 6 4404 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 41:08 7 2748 Emilie Jul - Larsen Aas Oseberg skilag 41:14 8 769 Mette Ottesen Bergh Kniveåsen Rønners 41:18 9 3042 Lene Haug Bamford1869 41:25 10 1735 Anette Isabelle Jensen Team Superbakrill 42:08



Stor bredde: Klasse damer 45-49 år hadde hele 9 damer under 40 min med Jessica Gunnarsson øverst på pallen og klubbvenninne i SK Vidar, Hege Njå Bjørkmann, på andreplass. Silje Christiansen ble nr. 3 på samme tid som Lisbeth Pedersen, som hadde en siste formtest før New York Marathon 14 dager seinere.. (Foto: Per Inge Østmoen)

Kvinner 45-49 år pl st. nr. navn klubb tid 1 30 Jessica Gunnarsson Vidar SK 36:24 2 4395 Hege Njå Bjørkmann Vidar SK 37:23 3 902 Silje Christiansen Driv Idrettslag 37:56 4 51 Lisbeth Pedersen Tjalve IK 37:56 5 2719 Cecilie Clement Bækkelagets SK 38:09 6 1437 Brita Cecile Mustad Langesund sykkel/triatlon 38:28 7 2918 Annica Hernes Fossum IF 38:55 8 830 Camilla Solberg Vethe Moss IL 39:39 9 3406 Kjersti C. Moody Romerike ULK 39:40 10 3283 Hanne Lie 40:09

Kvinner 50-54 år pl st. nr. navn klubb tid 1 1317 Monica Ragnvaldsen IL Try 40:13 2 2148 Hanna Blom Breivik Kongsberg IF 41:58 3 479 Hanne Øien 42:18 4 4350 Janicke Bråthe Follo Løpeklubb 42:38 5 2281 Kersti Ekeland Bjurstrøm IL Koll 42:51 6 2368 Mette Eid Løvås Strindheim il 42:59 7 700 Kristina Maria Holm 43:00 8 784 Kristin Benneche Blodsmak 43:03 9 3154 Kirsti Grape 43:45 10 1137 Ingun Yri Asker Sk Friidrett 43:54

Kvinner 55-59 år pl st. nr. navn klubb tid 1 4266 Sidsel Mohn Kongsberg IF 42:20 2 1258 Lillian Simones Grongstad Kongsberg IF 43:04 3 3407 Sylvi Bjørnslett Deloitte BIL 44:10 4 4538 Kari Aven 44:12 5 1547 Ingvild Hjertaas Njård 44:38 6 2658 Marit A. Laulo Equinor BIL 44:49 7 3133 Anne Leseth Sørbråten IL 45:17 8 4500 Hege Gathen Fredrikstad IF 45:24 9 866 Anne Myhr Vidar SK 45:57 10 3259 Merete Bolin SkiLøperne/Sportsm. 46:0

Synøve Brox imponerte mest

Pallen kvinner 60-64 år: 63 år gamle Synøve Brox løp fortere enn alle i dameklassene 50-54 og 55-59 år. Med seg på pallen fikk hun Torunn Holtan, Gjerpen og Gro Reinhardt Aas, Bamford 1869 (th). (Foto: Per Inge Østmoen)

Kvinner 60-64 år pl st. nr. navn klubb tid 1 1993 Synøve Brox Vidar SK 39:00 2 2143 Torunn Holtan Gjerpen IF Allianse 44:39 3 761 Gro Reinhardt Aas Bamford1869 45:52 4 2360 Gro Strande Ringkollen Marathon 45:57 5 2738 Ann Elisabeth Gunnulfsen Ros IL 46:32 6 908 Anne Karine Solli Seland Sørild FIK 47:16 7 3872 Torild Wickstrøm Polarstjernen IL 48:25 8 743 Linda Waatevik Gjerpen IF Allianse 48:27 9 2268 Hege Leikanger 49:32 10 1054 Kari Kristoffersen Asker Skiklubb 49:58





Bedre og bedre med årene: Kirsti M Johnsen vant klasse 65-69 år i år også. (Foto: Bjørg Vaage)



På Kondis-statistikken for de beste veteranene "gjennom alle tider" er Kirsti Johnsen, Tjøme Løpeklubb, nr. 9 i klasse 55-59 år med 41.06 fra 2011. I klasse 60-64 er hun nr. 3 med 42.18 fra 2013. Da løp hun 10 km-løpet som innleder Etape Bornholm hvert år. I klasse 65-69 år topper hun statistikken med sin aldersrekord fra Hytteplanmila i 2019 på 44.45. Nå, i sitt siste år i klasse 65-69 år, vant hun igjen og topper også årsstatistikken for veteranene i 2022, selv om hennes yngre konkurrenter i klassen kryper inn på.

Kvinner 65-69 år pl st. nr. navn klubb tid 1 3279 Kirsti M Johnsen Tjøme Løpeklubb 47:21 2 1881 Kristin Isachsen Asker Sk Friidrett 48:11 3 1022 Anne Søbstad Rye GE Healthcare/Kondis 50:04 4 2081 Ingjerd Buer Løvås Halden IL 52:16 5 1441 Ellen Bø Kippersund Jutul IL 54:46 6 1530 Svendsen Bente Skjelstad 57:32



God tid i klasse 70-74 år: Toril Gylterud (nr. 1888) vant klassen med god margin og løp på den nest beste tiden i klassen noensinne. Kun Katharina Mo Berge, som løp på 48.04 i 2015, har løpt fortere. (Foto: arrangøren)

Kvinner 70-74 år pl st. nr. navn klubb tid 1 1388 Toril Gylterud Jutul IL 49:07 2 1549 Ingunn Ytrehus Romerike ULK 53:31 3 3385 Else Husa Ullensaker/Kisa IL 1:04:30 4 1884 Unni Osbak MOSSjonistene 1:07:52 5 1057 Sidsel Elisabeth Olsen Team Olsen 1:08:15

Kvinner 75-79 år pl st. nr. navn klubb tid 1 1309 Torunn Andersen 58:51 2 1666 Magnhild Reddy Sørensen Northern Runners 1:12:12

De beste veteranene for menn



Klasseseier: Andreas Penne Nygård fra GTI i Stavanger tok en klar seier i klassen på sterke 30.41. (Foto: Per Inge Østmoen)

Menn 40-44 år pl st. nr. navn klubb tid 1 120 Andreas Penne Nygård GTI Friidrettsklubb 30:41 2 1517 Espen Kristiansen Gular IL 32:31 3 270 Odd Arne Engesæter Oksen Ferdinand 32:32 4 3899 Tor Holager Rødde Røa IL 32:33 5 4293 Henrik Fleisje 32:45 6 4317 Håkon Urdal Rygge IL 32:53 7 3461 Jørgen Tresselt Team Raske Gutter 33:06 8 4043 Marius Borger Spydeberg IL 33:12 9 3284 Chad Augustine 33:24 10 3024 Dag Skretteberg Team Skretteberg 33:26 11 4337 Bjørn T K Taranger BFG Bergen LK 33:43 12 595 Marius Stengle-Håkonsen Romerike ULK 34:19 13 1522 Ole-Jacob Følling Røa IL 34:22 14 3529 Bendik Hegna Lørenskog FIL 34:39 15 3835 Kjetil A. B Throndsen Rye SpKl 34:43 16 4469 Jarle Jakobsen Moelven IL 34:49 17 1161 Tomas Langgård MRC Oslo 34:53 18 2460 Erlend Ormbostad Kongen Marina LK 34:55 19 1818 Geir Sandbakken Lillehammer IF 34:58 20 3006 Kristian Bay Næss 34:59 21 4401 Paul Sverdrup Cappelen NGI 34:59 22 2625 John Øystein Ellila Tromsø Løpeklubb 35:00





Menn 45-49 år pl st. nr. navn klubb tid 1 3938 Øystein Mørk Løpeglede 32:12 2 4368 Pål Suhrke 33:33 3 4408 Lars Hauge Hannisdal 33:53 4 4485 Ole André Lukkedal Ørskog IL 33:56 5 4378 Jon Inge Engesmo 33:58 6 2207 Thomas Rotherud 34:03 7 300 Anders Soovik Fartsholder 35:00 34:36 8 2171 Espen Gjøs 34:47 9 4063 Roger Thompson Team Sportsmanden 34:47 10 2708 Christer Hult Halden IL 34:48 11 1738 Håvard Holmedal Team LettOgFin 34:51 12 3983 Knut Nordviken Bøler IF 35:02 13 2455 Gert Moen Vingrom IL 35:05 14 1825 Sven Skuterud Santkhanshaugen LK 35:05 15 1312 Svein Roger Kaspersen Kirkenes skiklubb 35:06 16 535 Endre Hjelseth Ottestad IL 35:07 17 800 Ronny Eriksen Team Raske Gutter 35:13 18 4526 Torbjørn Høvde Norrøna BIL 35:14 19 4291 Tore Berglund Nordre Land IL 35:16 20 626 Jens Aas Ullensaker/Kisa 35:21

Vinner klasse 50-54 år: Kjell Vegard Opheim (2785) vant sekundstrid 2 sekunder foran Arild Hagesveen og 3 sekunder foran Espen Nyland, men det ser ikke ut som de var klar over den tette duellen. (Foto: Kjell Vigestad)

Menn 50-54 år pl st. nr. navn klubb tid 1 2785 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim 34:31 2 3125 Arild Hagesveen Bøler IF 34:33 3 3414 Espen Nyland Ottestad IL 34:34 4 4013 Tom Roger Vege-Tangen Namdal løpeklubb 34:55 5 4289 Henning Pedersen Moss IL 35:17 6 975 Tom Dønnem 35:23 7 3812 Asle Slettemoen BUL IL 35:44 8 1863 Egil Tronstad Spydeberg IL 35:59 9 1220 Erik Syversen Hamar Skiklubb 36:00 10 3080 Halvor Mansåker Thommessen BIL 36:04 11 1289 Per Gunnar Mustad Langesund sykkel/triatlon 36:10 12 4157 Mats Pettersen Orkla BIL 36:54 13 2357 Sverre Sand Piratbirken 37:02 14 2778 Arnulf Tverberg 37:05 15 1990 Even Bratsberg Thommessen BIL 37:05

Menn 55-59 år pl st. nr. navn klubb tid 1 1199 Rune Brustad Tromsø Løpeklubb 35:43 2 2147 Marius Pedersen Nesodden IF 36:01 3 3656 Øyvind Simonsen Snusfabrikken BIL 36:26 4 4020 Rune Kavlie Vidar 36:31 5 562 Jon Nordahl Didriksen 37:00 6 3316 Johnny Stensrud 37:08 7 2046 Einar Bergsholm Ås IL 37:14 8 4315 Per Vidar Fjeld Kongsvinger IL 37:26 9 4499 Helge Holthe Varde IL 37:33 10 485 Haavard Bruland Lyn Ski 38:01 11 1419 Harald Ringen Rustad IL 38:04 12 2280 Trond Inge Carlsen Rustad IL 38:06 13 2154 Morten Garvik Team Driv Trening 38:07 14 4447 Erik Solberg Drøbak-Frogn IL 38:09 15 1251 Arne Gløer Hoel FinKN 38:20



Ny aldersrekord: Kristen Aaby forbedret den norske rekorden for klasse 60-64 år med 47 sekunder til sterke 34.30. Den gamle rekorden ble satt i Hytteplanmila i fjor med 35.17, (Foto: Kjell Vigestad)



Kristen Aaby har fem strake gullsko som årets veteranløper fra årene 2015 til 2019, men har nå tøff konkurranse fra de to siste års beste veteranløper, Ebrahim Abdulaziz (44 år), som også har forbedret seg i år. Ebrahim satte pers på maraton i Sevilla i februar med 2.15.03, som også er et meget sterkt veteranresultat..

Menn 60-64 år pl st. nr. navn klubb tid 1 2664 Kristen Aaby Sigdal Friidrettsklubb 34:30 2 1498 Trond Olav Berg Bøler IF 38:01 3 3344 Rune Eriksen Rygge IL 38:19 4 2757 Espen Kristianen Rustad IL 38:38 5 950 Svein Egil Linnerud Gjøvik Friidrettsklubb 38:53 6 817 Bjørn Vonheim Rindal IL 39:15 7 2604 Vidar Åsly Sør-vekkom lauparlag 39:43 8 900 Otto Gullesen Gjerpen IF Allianse 40:04 9 1221 Vidar Ellefsen Asker Sk Friidrett 40:48 10 1729 Kjell Messenlien 41:14



Blind: Terje Løvaas er en parautøver med internasjonale medaljer i stort antall fra både langrenn og løping. Nå gikk 65-åringen helt til topps i klassen i Hytteplanmila på årets femte beste tid for 65-69-åringer. (Foto: arrangøren)

Menn 65-69 år pl st. nr. navn klubb tid 1 3932 Terje Løvaas Sturla IF 40:42 2 605 Asbjoern Oppegaard Aurskog - Høland FIL 40:58 3 3260 Ola Nyhus IL Jardar 41:44 4 470 Ove Pernes Rustad IL 41:56 5 2142 Svein Stranddal Gjerpen IF Allianse 42:05 6 762 Arne Vilberg 42:10 7 1333 Kjell Christian Martinsen Bjørndal IL 43:27 8 815 Tor Jarle Bolme Rindal IL 43:30 9 2200 Arne Erik Håkonsen Ringerikskraft 43:42 10 1463 Gunnar Lie Gjerpen IF Allianse 43:51

Menn 70-74 år pl st. nr. navn klubb tid 1 475 Øystein Syversen Oppstad IL 41:10 2 1569 Eilif Villanger Ask Friidrett 41:19 3 836 Herbjørn Brennhovd Gol IL 42:51 4 1024 Rolf Karlsen Hitra Løpeklubb 43:21 5 1472 Halvor Hoveid Hoveidteam 44:00 6 2555 Einar Lier Madsen Bodø Bauta Løpeklubb 45:02 7 453 James Godbolt Oseberg skilag 45:28 8 2219 Rolf Meek Romerike Friidrett 47:37 9 2162 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene 49:09 10 2663 Runolv Stegane Sigdal Friidrettsklubb 49:21

Menn 75-79 år pl st. nr. navn klubb tid 1 1959 Henrik Lund Raagaard Fredrikstad IF 44:36 2 4384 Magne Bjørdal Høvikjogg 47:19 3 3278 Inge Vinje Tjøme Løpeklubb 49:43 4 2095 Kjell Ivar Moen Sørild FIK 52:31

Menn 80-84 å r pl st. nr. navn klubb tid 1 649 Tormod Johansen Team Johansen 01:03:39



Mer om årets Hytteplanmil:

Karoline Bjerkeli Grøvdal og Narve Gilje Nordås vant Hytteplanmila

Hytteplanmila - seks historier fra årets raske 10 km

De beste i Hytteplanmila - omregnet etter alder

Raskest opp Pulsbakken - de siste 200 m mot mål

Mange talenter i Hytteplanmila - 15 år gamle Magnus Øyen løp på 30.56.

Blogg: Hytteplanmila

Alle resultater Hytteplanmila 2022

Direktesport - streaming fra løpet fra 2 km og til mål

Forhåndsomtaler 2022:

Hytteplanmila med 4131 løpere og et meget sterkt startfelt

Medalje i særklasse venter alle i Hytteplanmila

Kondis sin samleside for tidligere reportasjer fra Hytteplanmila