På søndagens andre øvelse ble den en voldsom demonstrasjon av norske løpskrefter!



Norges lag:

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

Mikkel Blikstad Thomassen, IK Tjalve

Simen Gløgård Stensrud, Ull/Kisa IL

Didrik Røssum Jensen, Nittedal IL



Starten har gått, første del går på flatt og snilt underlag.

Norsk maktdemonstrasjon

Etter den første runden hadde vi seks løpere med blant de ni beste, og med én runde igjen (á 1,5 kilometer) var det fire norske løpere i front, med en luke bakover til svenske Karl Ottfalk. Inn på oppløpet var det ingen forandring med tanke på nasjon i front. Norge kom først med to løpere samlet. Vebjørn Hovdejord så ut til å kunne ta det, men Esten Hansen Møllerud Hauen hadde som ventet en litt bedre spurt og sikret gullet foran Hovdejord.

Ti sekunder bak kom enda en norsk duo. Andreas Fjeld Halvorsen var først og hentet hjem bronsemedaljen, før Simen Gløgård Stensrud løp inn til fjerdeplass.

Vebjørn Hovdejord dro feltet i så og si hele løpet bortsett fra de siste 50 metrene hvor Møllerud Hauen spurtet forbi.

- Jeg ville ikke ha Esten ved siden av meg ut på oppløpet, sa Hovdejord til reporteren på streamen etter løpet.

- Det ble norsk seier i hvert fall. Jeg er fornøyd med innsatsen og at det ikke ble svensk seier, fortsatte han.

Vinneren Møllerud Hauen fortalte at han ikke hadde helt trua på å kunne følge Hovedjord helt inn. Han synes farten til Hovdejord var voldsom mot slutten, samtidig som han selv hadde et lite feiltråkk i noe gjørme. Men, det gikk bra.

- Løypa var brutal, men det er sånn et terrengløp skal være. Det ble mye start og stopp, og det er mye mer krevende enn baneløp. Det var en mektig løype, så all respekt for løypa, sa vinneren.

Han ble stilt spørsmål om hvordan han vekter friidrett kontra vinteridrett. Det var ganske tydelig at han har stor interesse for å hevde seg også i sistnevnte, og har absolutt ingen planer om å kutte ut noe framfor noe annet, så vidt vi tolker hans svar.

- Jeg koser meg veldig med vinteridrett, sa han.

Her kan du lese mer om treningen til Møllerud Hauen:

NM-medalje med 30 kilometer løping i uka



Premiepallen nordisk mesterskap terrengløp for menn junior besto av kun norske: Vebjørn Hovdejord, Esten Hansen Møllerud Hauen og Andreas Fjeld Halvorsen.

PL BIB NAVN LAND KLUBB/STED TID BAK 1 135 Esten Hansen-Møllerud Hauen NOR 21:12.9 0:00.0 2 138 Vebjørn Hovdejord NOR NOTODDEN 21:13.8 0:00.9 3 133 Andreas Fjeld Halvorsen NOR NÆRSNES 21:23.8 0:10.9 4 137 Simen Gløgård Stensrud NOR NITTEDAL 21:25.8 0:12.9 5 158 Karl Ottfalk SWE 21:29.5 0:16.6 6 155 Gabriel Claesson SWE 21:42.5 0:29.6 7 118 Mikko Kauppinen FIN 21:52.1 0:39.2 8 101 Malthe Bøgebjerg DEN 21:53.4 0:40.5 9 102 Victor T Jørgensen DEN 22:01.9 0:49.0 10 201 Nahom Tewide NOR Sturla IF 22:09.8 0:56.9 11 136 Mikkel Blikstad Thomassen NOR 22:20.9 1:08,0 12 134 Didrik Røssum Jensen NOR Hakadal 22:31.7 1:18.8 13 203 Kristian Bråthen Børve NOR Ullesaker/Kisa IL 22:44.1 1:31.2 ...16 202 Martin Ukkeblberg Sløgedal NOR Kristiansands IF 23:29.7 2:16.8

Vebjørn Hovdejord var feltets mest dravillige og lå i front store deler av løpet.



Simen Gløgård Stensrud ble nummer fire og bekreftet med det en strålende norsk innsats.



Karl Ottfalk fra Sverige ble beste ikke-norske løper med en femteplass.

Det ble naturlig nok også norsk lagseier, Sverige på andre og Danmark på tredjeplass.



