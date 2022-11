Det manglet noen gode norske herreløpere da starten gikk for seniorherrene, ettersom Magnus Tuv Myhre, Jacob Boutera og Abdullahi Dahir Rabi ikke stilte. Allikevel hadde vi et svært solid lag på plass, i tillegg til noen sterke løpere som stilte utenfor konkurransen.

Max Peter Bejmer fra Sverige tar initiativet ut fra start.



Norges lag:

Kasper Fosser, IL Heming

Erik Udø Pedersen, Ull/Kisa IL

Mathias Flak, Steinkjer FIK

Even Brøndbo Dahl, FIK Orion

Ibrahim Buras, IK Tjalve

Awet Nftalem Kibrab, Ull/Kisa

Erik Udø Pedersen, Kasper Fosser og Awet Nftalem Kibrab.

Norske utfordrere tok kommandoen

Fra starten av var det Merih Solomon Hallemichael og Senay Fissehatsion fra Ull/Kisa og Norge som tok kommandoen på feltet. Det spesielle er at ingen av de stilte i det nordiske mesterskapet. Etter den første og andre runden hadde vi også, som ventet, vår allsidige løper Kasper Fosser med i tetgruppa. Awet Kibrab, Ibrahim Buraas, Mathias Flak og Trym Tønnessen var også godt med. Det samme var Even Brøndbo Dahl og Erik Udø Pedersen.

Etter 6 kilometer hadde to svenske løpere tatt kontroll foran. Mohammadreza Abootorabi hadde noen meter til sin lagkompis Max Peter Bejmer. Kasper Fosser var godt med på tredjeplass, og hadde fortsatt godt driv. Videre hadde vi Senay Fissehatsion med på fjerdeplass. Tydelig at Fissehatsion vil plassere skapet og vise at han burde vært med på laget. Flak, Buraas, Tønnessen og Brøndbo Dahl lå her på 6. til 9. plass, med kun 3 kilometer igjen. Udø Pedersen, Kibrab og Hallemichael lå på 11. til 13. plass. Norge fortsatte å markere seg godt i nordisk!



Svensk gull og sølv - Fissehatsion med tredjeplass

Abootorabi hadde fortsatt teten med tre sekunder til gode da det gjenstod en runde, med Senay Fissehatsion og Kasper Fosser ti sekunder bak. Danske Simonsen fulgte deretter, med et kobbel av norske resultatsultne løpere bak seg.

Inn på oppløpet etter 9 kilometer var det klart at svenskene skulle ta dobbeltseier i herrenes seniorklasse. Abootorabi vant på 33.49, åtte sekunder foran landsmannen Bejmer. Senay Fissehatsion, som altså ikke stilte på det norske laget, løp inn til tredjeplass 15 sekunder bak vinneren.





Svenske Abootorabi vant herrenes seniorklasse.



Kasper Fosser tok fjerdeplass, mens Mathias Flak løp inn til 6. plass, Brøndbo Dahl 7. plass og Tønnessen 8. plass. Nok en solid norsk innsats!

- Det var høy fart fra start og kun om å gjøre og henge med, fortalte Kasper Fosser etter målgang.

- Bejmer tok teten på andrerunden og dro på skikkelig, så jeg måtte slippe noen meter som jeg aldri greide å ta igjen. Så passerte Senay meg etter hvert, og jeg klarte ikke å ta igjen ham heller. Men jeg er godt fornøyd med fjerdeplass og tredjeplass offisielt. Løypa var kul og variert, og akkurat slik en terrengløype skal være, fortalte han.

Han sa også videre at kombinasjon mellom o-løp og friidrett er noe han ønsker å fortsette med. Utpå høsten er o-løpssesongen gjerne over, og da synes han det passer bra å stille opp i gate- og baneløp.

Mathias Flak som ble nummer 6, og nummer 5 offisielt, hadde ikke trodd det skulle gå såpass bra i dag.

- Jeg liker når det blir bløtt og gjørmete. Jeg synes jeg holdt en god rytme og sprang jevnt underveis. Jeg har mye erfaring fra løping i myr, så jeg er jo en utholdende type med grei kondis. Jeg bør derfor gjøre det bra i terrenget, fortalte Flak etter målgang.



PL. BIB NAVN LAND KLUBB/STED TID BAK 1 161 Mohammadreza Abootorabi SWE 33:49.0 0:00.0 2 160 Max Peter Bejmer SWE 33:57.0 0:08.0 3 206 Senay Fissehatsion NOR Ullensaker/Kisa IL 34:04.0 0:15.0 4 144 Kasper Fosser NOR OSLO 34:06.0 0:17.0 5 105 Jacob Sommer Simonsen DEN 34:13.0 0:24.0 6 143 Mathias Flak NOR STEINKJER 34:21.0 0:32.0 7 141 Even Brøndbo Dahl NOR OSLO 34:27.0 0:38.0 8 209 Trym Tønnessen NOR Halden IL 34:29.0 0:40.0 9 159 Arvid Oskar Örn SWE 34:30.0 0:41.0 10 142 Ibrahim Buras NOR LILLEHAMMER 34:41.0 0:52.0 11 140 Erik Udø Pedersen NOR OSLO 34:59.0 1:10.0 12 139 Awet Nftalem Kibrab NOR 35:35.0 1:46.0 13 205 Merih Solomon Hallemichael NOR Ullensaker/Kisa IL 35:36.0 1:47.0 ...20 207 Gabriel Ingebretsen NOR Kristiansand LK 40:30.0 6:41.0



Max Peter Bejmer drar på det som er en tetkvartett gjennom de våte partiene av løypen.



Kasper Fosser henger på halen av denne kvartetten.



Awet Nftalem Kibrab, Ibrahim Buras og Mathias Flak følger litt bak teten.



Mohammadreza Abootorabi overtar etter hvert initiativet.



Mathias Flak sjekker at Ibrahim Buras henger på.

Premiepallen med norsk tredjeplass: Max Peter Bejmer, Mohammadreza Abootorabi og Kasper Fosser.

Sverige vant lagkomkurransen med Norge og Danmark på de neste plassene.

