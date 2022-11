(Alle foto: Arne Dag Myking)

På det første løpet i sesongens Necon Vinterkarusell på Fana Stadion var det både god stemning og god oppslutning, faktisk så god at vi må tilbake til tiden før koronapandemien for å finne like stor oppslutning.

I forrige sesong var den gjennomsnittlige deltakelsen på rundt 370, og sesongen før det var det mange avlysninger på grunn av pandemien. Så nå virker det som om Vinterkarusellen er tilbake med fynd og klem, vi kunne i hvert fall se masse løpsglede og entusiasme i dette første løpet.

Det var utmerkede løpsforhold denne høstkvelden, med 10 grader og lite vind. Ekstra kjekt var det også at veiearbeidene rundt Flyplassveien nå er avsluttet og karusellen har fått tilbake sin gamle løpstrase uten plagsomme omveier.

Tilbake var også noen av Vinterkarusellens gamle vinnere, med Marius Sørli som vinner av 10 km på den sterke tiden 32:58. Men ikke så langt bak ham kom Daniel Melling, også på en sterk tid. Og vinner av 5 km ble en annen gullgrossist i Vinterkarusell-sammenheng, Tor-Aanen Kallekleiv, som etter å ha fulgt Marius Sørli ut fra start bestemte seg for å løpe 5 km da han så at Marius valgte 10 km. Så da fikk vi ikke den duellen altså.

Og den som har tenkt å utfordre Renate Galleberg på gateløp skal ha formen inne, hun var her ganske suveren på 10 km. Hun måtte vente nesten 5 minutter på Silje Lindstad på andreplass, som nå er tilbake etter å ha vært utenlands i en del år. Vi husker blant annet Silje for sitt samløp med Karoline Bjerkeli Grøvdal da Karoline satte norgesrekord på 3000 meter hinder i 2017.

Beste kvinne på 5 km ble Tonja Johansen som klarte å forhindre at det ble dobbelt for familien Galleberg denne gangen, da hun klarte å holde Mathea Galleberg bak seg.



Det var mange som var ivrige etter å komme i gang med å løpe i Vinterkarusellen. Det var flere puljestarter som sikret at alle fikk løpe sammen med omtrent like gode løpere, og som forhindret kø ut av Fana Stadion.

Det er mange som mobiliserer kolleger og venner for å delta i Vinterkarusellen. Her er noen fra DNB-laget som hadde totalt med 45 løpere denne kvelden.



Vinterkarusellen har en langsiktig hovedsponser, og her overrekker Necon-sjefen Frode Vatnelid et gavekort verd 500 kroner til vinner Renate Galleberg. Beste kvinne og mann på de to distansene fikk et slikt gavekort. Og Frode Vatnelid er en ivrig løper selv også.



Her går starten i det første løpet av den kommende sesongens Necon Vinterkarusell.



De tre beste kvinner på 5 km var disse: Mathea Galleberg, Tonja Johansen og Kaja Theis.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 422 Tonja Johansen Oilfield, Schlumberger K20-34 19:51 2 107 Mathea Galleberg Fana il K15-19 20:32 3 128 Kaja Theis BERGEN K20-34 20:33 4 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 20:53 5 282 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL K15-19 21:07 6 5283 Elis Angeli Fana IL K15-19 21:49 7 5260 Marie Hultgren Sjøstrøm BERGEN K20-34 22:23 8 47 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 22:32 9 567 Cecilie Gjengedal Aker Bergen BIL K40-44 22:49 10 212 Victoria Osen Varegg Fleridrett K1-14 22:57 11 5253 Ida Hultgren Sjøstrøm OS K20-34 23:12 12 141 Tuva Sandlund Fyllingen IL K1-14 23:24 13 87 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 23:33 14 775 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 23:35 15 605 Rosa-Linn Laastad Dnb-Klubben K45-49 23:51



Premiepallen menn 5 km: Tord Andresen, Tor-Aanen Kallekleiv og Magnus Kallanger.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 505 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience M35-39 16:41 2 773 Tord Andresen Gneist, IL M15-19 17:20 3 426 Magnus Kallanger Cameron, Schlumberger M20-34 17:36 4 316 Sondre Haukanes Gneist Friidrett M1-14 17:42 5 127 Ole-Jacob Birkeli BLOMSTERDALEN M35-39 18:12 6 5261 Nikolai Fjellbakk OS M20-34 18:16 7 821 Didrik Stuhaug Hatlelid BERGEN M15-19 18:21 8 406 Sjur Grevsgård BJØRNDALSTRÆ M20-34 18:39 9 559 Hans Engum Aker Bergen BIL M20-34 18:50 10 193 Oskar Heksem Fana IL Orientering M15-19 18:51 11 774 Magnus Hauge Øyen Gneist, IL M1-14 19:05 11 350 Sakarias Breivik Ask Friidrett M15-19 19:05 13 437 Svenn Ove Flo Hoem Cameron, Schlumberger M20-34 19:08 14 351 Hector Breivik Ask Friidrett M1-14 19:16 15 79 Anders Søyland Viking, TIF / Tif Viking M50-54 19:17



På vei ut maratonporten fra Fana Stadion. Thomas Ødegaard har startnummer 6.



Silje Lindstad og Renate Galleberg ble nummer 2 og 1 på 10 km. Den tredje beste kvinnen, Anne Tveten Søyland, var ikke til stede her.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 108 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 38:34 2 776 Silje Lindstad Varegg Fleridrett / Varegg K20-34 43:31 3 304 Anne Tveten Søyland TIF Viking K45-49 44:08 4 785 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 44:29 5 189 Cathrine Ø. Mellingen BERGEN K20-34 47:11 6 4 Lena Rå Bergensavisen K45-49 47:52 7 5296 Annemarie B Aarnes Cowi AS K40-44 48:08 8 5322 Kristin Steine RÅDAL K20-34 48:17 9 330 Hege Bussesund RÅDAL K40-44 48:28 10 509 Tine Reksten Holme LYSEKLOSTER K35-39 48:32 11 363 Madelen Eide Isaksen Odfjell Drilling B.I.L. K20-34 48:42 12 331 Monica Rekdal NESTTUN K35-39 49:31 13 5315 Monica Moe Loddefjordløperne K50-54 49:40 14 275 Svanhild Wisth Necon K45-49 50:42 15 318 Annbjørg Haga Necon K50-54 50:43



Premiepallen menn 10 km: Daniel Melling, Marius Garmann Sørli og Magne Knudsen.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse 1 5317 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M20-34 2 5257 Daniel Melling Varegg Fleridrett M20-34 3 549 Magne Knudsen Okea M35-39 4 5275 Steffen Kjønnås BRØTTUM M35-39 5 339 Anders Aarvold Fana IL M35-39 6 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 7 11 Steffen Opheim Bergensavisen M35-39 8 378 Jostein Hannisdal SANDSLI M20-34 9 798 Fredrik Meyer-Lampe RÅDAL M45-49 10 317 Hugo-Jan Olsen Necon M50-54 11 183 Trygve Halsne Norwegian Meteorological Institute M20-34 12 5271 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 13 5266 Kevin Thai KOKSTAD M20-34 14 427 Robert Fjellhaug Cameron, Schlumberger M20-34 15 5318 Kurt Brekke Varegg Fleridrett M50-54



Hvis det hadde vært premiering av de meste entusiastiske og sprudlende deltakerne så hadde disse damene sikkert kommet på premiepallen!

Neste løp i Vinterkarusellen går 28. november.