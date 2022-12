Kondis har omtalt denne etiopiske kvinnen mange ganger og har brukt mange utropstegn! Når en kvinne setter verdensrekorder på tider som vi mest forbinder med mannlige løpere: 5000 m på 14.06 og 10.000 m på 29.01, og deretter løper halvmaraton på 1.02.52, da er det nesten så vi ikke tror det.



Var vi vitne til verdens beste løpsprestasjon noensinne sist søndag?

- Dette var overskriften på kondis.no den 19. november 2019 da Letesenbet Gidey satte bestenotering i verden på 15 km i Zevenheuvelenloop i Nederland.



Har noen noen gang, kvinne eller mann, prestert noe løp på et høyere nivå enn det den etiopiske kvinna gjorde - 44.20 på 15 kontrollmålte og kuperte kilometre? Dette spurte Kondis-redaktør Runar Gilberg seg selv om etter den etiopiske 21-åringens løp i 2019. (Les gjerne hele artikkelen)



Siden har Gidey imponert gang på gang. I 2020 satte hun verdensrekord på 5000 m og i fjor på 10.000 m. På høsten i fjor sto halvmaraton for tur i Valencia. Da satte hun verdensrekord på den «usannsynlig gode tiden» 1.02.52. Det er lett å forstå at arrangøren nå ønsker henne tilbake for å sette verdensrekord på maratondistansen.



Klarer hun det, så skriver hun seg inn i løpshistorien med gullskrift.



Historisk - som Ingrid Kristiansen?

Ingrid Kristiansen hadde verdensrekordene på 5000 m, 10.000 m og maraton samtidig. I tillegg hadde Ingrid da et halvmaratonløp i NM på 1.06.40 (langt bedre enn bestenoteringen i verden), et løp som aldri ble kontrollmålt og dermed heller aldri ble godkjent av IAAF (nå: World Athletics). Ingrids prstasjoner er så definitivt historisk, - et av løpshistoriens høydepunkt.



Det er mye som må klaffe om Letesenbet Gidey skal klare å sette verdensrekord på maraton. Hun er fortsatt ung, 24 år, og har kanskje det meste av karrieren foran seg. I sommer tok hun gull i VM på 10.000 m. Det er ikke enkelt å være i toppform både i juli og i desember. I tillegg må værforholdene være perfekte søndag og dagsformen på topp. Derfor annonserer ikke arrangøren rekord på forhånd, men det er ingen tvil om at de tror at løpets store stjerne kan endelig gi Valencia en verdensrekord også på maratondistansen.



Konkurransen om maratonrekorden er stor. Siden årtusenskiftet er det bare tre maratonløp som har hatt en maratonrekord: Berlin, London og Chicago. Berlin har stort sett hatt rekorden for menn, men den har også vært innom Chicago og London. For kvinner sto Paula Radcliffes rekord på 2.15.25 i London 2003 i hele 16 år før Chicago gjenerobret damerekorden i 2019. Da løp Brigid Kosgei på 2.14.04. Fartsholding og tidsskjema i Valencia søndag er nok rettet inn mot å slå 2.14.04.



Ikke langt fra gullet: I VM i Doha i 2019 var Letesenbet Gidey bare noen meter etter vinneren, Sifan Hassan, som også er født i Etiopia, men konkurrerer for Nederland. Ikke lett å slå en så rask løper i spurten. Ei uke seinere vant Sifan Hassan også 1500 m på 3.51.95. (Foto: Bjørn Johannessen)



Utvist fra skolen - likte ikke løping

Hennes trener, Haile Eyasu, har skrevet en biografi om sin utøver på World Athletics nettsider. Han forteller der om Letesenbets første møte med idretten på skolen i Tigray-provinsen i det nordlige Etiopia. Hun likte ikke gymtimene, skulket dem og ble utvist fra skolen som 13-åringen. Hun likte imidlertid andre skolefag, fikk med seg foreldrene til skolens kontor og fikk rektor til å ta henne tilbake på skolen hvis hun lovte å delta i alle timene. Og det gjorde hun - motvillig.



Idretten ble ingen umiddelbar suksess for henne. Hun husker at året etter stilte hun i et lokalt løp og ble nr. 44. Hun ble enda til tatt igjen med en runde. Men det hele snudde raskt.



Som 16-åring deltok hun i det etiopiske mesterskap på 5000 m og ble nr. 3. Året etter, som 17-åring, vant hun U20-klassen i VM i terrengløp og forsvarte denne juniortittelen to år seinere. Og siden har hennes løperkarriere gått bare en vei - til himmels.



Personlige data:

Letensebet Gidey Etiopia født 20. mars 1998 166 cm høy, 50 kg Personlige rekorder: 3000 m 8:20,97 30. juni 2019 Stanford, USA 5000 m 14:06,62 7. okt. 2020 Valencia, ESP verdensrekord 10.000 m 29.01,02 8. juni 2021, Hengelo, NED verdensrekord 15 km landevei 44:20 14. nov. 2019 Nijmegen, NED verdensrekord Halvmaraton 1:02:52 24. okt. 2021 Valencia, ESP verdensrekord





Ikke bare rekorder: Letsenbet Gidey har allerede i ung alder tatt flere medaljer i internasjonale mesterskap. I VM i Doha i 2019 ble det sølv på 10.000 m, i OL i Tokyo i fjor ble det bronse og i år gull på distansen. I terreng-VM vant hun U20-klassen både som 17- og 19-åring og i 2019 ble det bronse i seniorklassen. (Fotomontasje: VM 2022/WA)



Kondis kommer med mer om søndagens løp hvor ikke bare Letesenbet Gidey debuterer på maraton, Det gjør også Skjalgs Zerei Mezngi og det er nok forhåpninger til vår sølvvinner på 10.000 m i EM i München i august.



Valencia Marathons nettside



