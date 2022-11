Oslo Bergen Trail ble en stor suksess med masse oppmerksomhet da løpet ble arrangert for første gang i 2021. Team Rett Vest Endurence bestående av tre spreke vestlendinger vant på 157 timer, 34 minutter og 17 sekunder. Det løpes i ett, og klokka går sjøl om deltakerne legger inn overnattinger eller andre sovepauser. Hvert lag består av to eller tre personer, og kvinneklassen er reservert for lag med bare kvinner på laget. Så er det i tillegg en felles klasse for mikslag og herrelag.

Påmeldingen til neste års løp er allerede åpna, og løpsleder Mona Kjeldsberg som i sommer løp Norge på langs på sti, forteller til Kondis at de håper å fylle opp alle tilgjengelige plasser på 100 lag. På spørsmål om det vil bli noen endringer fra 2021-løpet nevner hun fire punkt:

Sperretiden i mål er utvidet fra 200 timer til 224 timer

Det blir noen løypeendringer i starten for å få en mer rett linje til Noresund.

Servicestasjonen som var på Torsetlia i 2021, blir flyttet til Vasstulan i 2023, ca. 5 km lenger sør. Det medfører også en liten justering av traseen, hvor tungløpt myr blir erstattet med fin flytsti.

Det blir innendørs servicestasjon på CP7 Kvitingen

Mona Kjeldsberg forteller også at hovedkomiteen for løpet jobber jevnt og trutt med planleggingen av neste års løp.

– Vi har bekledd de fleste sentrale oppgavene, men vi ønsker oss fortsatt mange frivillige hjelpere til små og store oppgaver. Her er det gode muligheter for å være en del av Norges lengste løp! Frivillige får et innblikk i hva som skjer bak kulissene i ultraløp og får mulighet til å bli godt kjent med andre ultraløpere. Dette er også en gyllen anledning til å kombinere med en Norgesferie ett eller flere steder mellom Oslo og Bergen, og kanskje også selv prøve ut deler av traseen.



Løypekart og informasjon om hvordan man melder seg som frivillig finnes her





Løypa er ca. 500 km lang med 18000 høydemeter å forsere. Dette er løypekartet som ble brukt i 2021. Til 2023-løpet vil det bli noen mindre endringer.



Ås Kadavers med Wendy og Jo Inge Fjellstad fullførte fjorårets løp og fikk ikke skrekken. De er allerede påmeldt 2023-løpet. (Foto: Olav Engen)