Tre av de fire største favorittene til å vinne juniorklassen i EM terrengløp møtes allerede kommende søndag. Det skjer i det tradisjonsrike terrengløpet Warandecross i Nederland. Abdullahi Dahir Rabi og Joel Ibler Lillesø har hatt mange dueller, og stort sett har Rabi hatt overtaket i terrenget og på lengre løp.

I Hytteplanmila i år ble Rabi nummer to med 28.23 og Lillesø nummer fire med 28.38. I EM terrengløp i fjor ble Rabi nummer to og Lillesø nummer tre, mens de i nordisk terrengløp i fjor ble nummer én og tre med Rabi som vinner.

Spent på formen

På spørsmål fra Kondis om hvordan treningen har gått etter Hytteplanmila, svarer Rabi:

– Jeg fikk covid etter Hytteplanmila, men fikk trent ok allikevel, så jeg er veldig spent på formen.

Nederlands "wonderboy"

En som ikke stiller til start i Warandecross, men som er forventa å gjøre det i EM, er Lillesøs landsmann, Axel Vang Christensen. Han vant EM i fjor og ble nummer to i nordisk.

Men om Christensen mangler, stiller til gjengjeld Nederlands "wonderboy", bare 17 år gamle Niels Laros. Han ble europeisk U18-mester på både 3000 m og 1500 m i sommer, og 3000 m-persen hans er så sterk som 7.48,25. Det blir meget spennende å se hva han kan få til i terrenget. Guttene i U20-klassen for menn løper ei 6,2 km lang løype.

I tillegg til Abdullahi Dahir Rabi er også Thea Charlotte Knutsen og Philip Massacand fra Norge påmeldt. Knutsen løper i U20-klassen og Massacand løper i seniorklassen siden det ikke er noen U23-klasse i dette løpet. Både Knudsen og Massacand ble tatt ut på det norske laget til EM terrengløp i fjor.

Sarah Lahti løper

Sverige stiller også med tre sterke løpere i Warandecross. Sarah Lahti er en av favorittene i kvinneklassen og Napoleon Solomon har også flere ganger vist seg som en god terrengløper. Albin Gezelius løper i U20-klassen, men må antakelig se langt etter sine konkurrenter fra Danmark og Norge.

Det norske uttaket til EM gjøres 28. november, altså dagen etter Warandecross. Det er forventa at Norge stiller med en stor og sterk tropp i EM som går i Torino i Italia 11. desember.





Niels Laros vant både 3000 m og 1500 m i U18-EM i Jerusalem i sommer. På søndag prøver han seg i terrenget i Tilburg. (Foto: European Athletics' streaming fra EM)



Startliste i Warandecross





Axel Vang Christiansen som her leder an foran Rabi og Lillesø under nordisk i fjor, stiller ikke i Nederland, men forhåpentligvis er han på plass under EM i Italia. (Foto: Arne Dag Myking)