Hytteplanmila har i senere år vært det helt dominerende 10 km løpet på Kondis sine statistikker, og så langt i år (per 11. november) er 226 av 601 resultater eller 37.6 % blant menn som har løpt under 35 minutter fra Hytteplanmila, mens tilsvarende tall for kvinner som har løpet under 42 minutter er 154 av 371 resultater eller 41.5%. Ser man på de aller beste finner man videre at henholdsvis 17 og 14 av de 20 beste resultatene for menn og kvinner er fra Hytteplanmila,

Det synes dermed klart at løypa i Hytteplanmila er rask og at de fleste som så langt i år har løpt flere 10 km løp har sin beste tid fra dette løpet. Ut fra dette kan det være av interesse å undersøke litt nærmere hvor mye raskere det eventuelt løpes i Hytteplanmila sammenliknet med andre løp.

En måte man kan gjøre det på er å se på tider til løpere som har resultater fra både Hytteplanmila og ett eller flere andre løp. Ser man på tider under 35 minutter for menn og 42 minutter for kvinner får man følgende antall løpere og tider som kan sammenliknes:

Antall løpere Sammenliknbare tider Menn 113 186 Kvinner 82 131 Totalt 195 317

Ut fra tabellen framgår det at de fleste som har løpt Hytteplanmila også har løpt mer en ett annet løp, tilsvarende et gjennomsnitt som er 2.6 løp for både menn og kvinner.

Ser man i første omgang på hvor mange som har løpt raskere i andre løp enn Hytteplanmila er det for menn 15 av 113, mens tilsvarende tall på kvinnesiden er 9 av 82. Deler man videre tidsdifferansene fra Hytteplanmila og andre løp inn i intervaller får man følgende fordeling hvor minus betyr best tid fra Hytteplanmila (tider i sekunder):

90 s - 0 s Inntil -30 s -30 s til -60 s Mer enn -60 s Sum Menn 19 52 53 62 186 Kvinner 9 17 37 68 131

Den gjennomsnittlige tidsdifferansen for alle løp blir for menn -48 sekunder og for kvinner - 67 sekunder, noe som viser relativt klart at løypa i Hytteplanmila er rask og disponert for gode tider, og også omtrentlig hvor mye raskere den kan regnes å være ut fra årets resultater.