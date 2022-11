Tetduo ut fra start på halvmaraton: Kristoffer Nordhus, Haugesund IL (508) ble nr 2, mens Thomas Asgautsen, Spirit friidrettsklubb (503) vant. (Foto: Turid Veggeland)

Forholdene var nesten så gode som de kan bli på værutsatte Karmøy i slutten av november med 9-10 grader, "akseptable" vindforhold, stort sett oppholdsvær og noen solgløtt.

81 av de 86 startende fullførte maraton, akkurat 200 gjennomførte halvmaraton og 106 tok 10 kilometeren. I tillegg var det også barneløp. Deltakerrekorden er på 484 fullførende og ble satt i 2019. Fjorårets løp var ikke så mye dårligere med 465 løpere.

Maraton

På maraton løp 11 menn under 3 timer der Frode Tjelta, Sandnes IL med 2:38:19 hadde vel seks minutters margin til Oskar Andreassen, Trondheim og den doble differansen ned til treeren Sjur Ferkingstad, Spirit Friidrettsklubb.

Blant de tre best kvinnene var det et kvarters forskjell med Maryna Novik, IF Klypetussen som klar vinner på 3:00:41. Oddveig Odland, Varhaug og Kristine Os, GTI Friidrettsklubb tok de andre pallplassene.

Ti beste kvinner maraton: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Maryna Novik IF Klypetussen K40-44 03:00:41 00:00 2 Oddveig Odland VARHAUG K40-44 03:15:38 14:57 3 Kristine Os GTI Friidrettsklubb K45-49 03:30:55 30:14:00 4 Linda Ausdal NEDSTRAND K40-44 03:37:07 36:26:00 5 Gro Anita Aartun Imsland Team Imsland K45-49 03:37:42 37:01:00 6 Esther Svardal Vardenes ski K50-54 03:44:06 43:25:00 7 Ingrid Solem Vardenes ski K50-54 03:46:44 46:03:00 8 Caroline Viste OSLO K23-34 03:47:19 46:38:00 9 Eirin Kvadsheim GTI K40-44 03:48:01 47:20:00 10 Turi Hanssen STAVANGER K35-39 03:52:52 52:11:00 Ti beste menn maraton: 1 Frode Tjelta Sandnes IL M45-49 02:38:19 00:00 2 Oskar Andreassen TRONDHEIM M23-34 02:44:23 06:04 3 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb M40-44 02:45:18 06:59 4 Sølve E Salte Undheim IL M45-49 02:50:52 12:33 5 Ole Martin Vedøy Spirit Friidrettsklubb M40-44 02:51:27 13:08 6 Kenneth Westerheim Stord IL M50-54 02:51:50 13:31 7 Marius Omlid KVERNALAND M23-34 02:57:10 18:51 8 Glenn Solvang Kopervik IL M45-49 02:57:19 19:00 9 Svein Lier HAUGESUND M23-34 02:57:25 19:06 10 Øystein Wergeland Sandnes IL M35-39 02:57:34 19:15

Kristine Os, GTI Friidrettsklubb (55) ble nr 3 på maraton. Her ut fra start ved siden av klubbvenninnen Eirin Kvadsheim. (Foto: Turid Veggeland)

Isabel Aarnes fra Romerike Ultraløperklubb valgte maraton på Karmøy foran 24-timers på Bislett denne hElga. (Foto: Turid Veggeland)

Marie Hornnes fra Otra IL på de siste meterne på sin maraton. ​(Foto: Turid Veggeland)

Halvmaraton:

Thomas Asgautsen, Spirit Friidrettsklubb ble vinner av halvmaraton med 1:12:09, tett fulgt av Kristoffer Nordhus, Haugesund Idrettslag som ble 43 sekunder bak etter 21,1 km. Ronny Hatletveit, Equinor og Espen Helgeland, Kortlaget fikk begge 1:18:15 med førstnevnte på 3. plassen på totallista.

På lista for kvinner er det opplagt noe som ikke stemmer, men Helena Hope, Spirit Friidrettsklubb ble utvilsomt vinneren med 1:27:38. Vinneren av helgas Bislett 24-timers, Annette Velde Sande (!), står midlertid oppført på 2. plass. Vi satser derfor på at det er Ann Kristin Mosbron, Haugesund Triatlonklubb som er den rettmessige toeren med 1:28:26 og Bente Hellevik, Trio treeren med 1:28:55.

Kvinner halvmaraton: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Helena Hope Spirit Friidrettsklubb K23-34 01:27:38 00:00 2 Ann Kristin Mosbron Haugesund Triatlonklubb K40-44 01:28:26 00:48 3 Bente Hellevik Trio K50-54 01:28:55 01:17 4 Floriana Alija HAUGESUND K35-39 01:32:12 04:34 5 Magnhild Kalstø Åsebøen Løpegruppe K45-49 01:37:13 09:35 6 Trude Sundsteigen Trio K45-49 01:39:18 11:40 7 Mette Conesa Åsebøen Løpegruppe K45-49 01:40:17 12:39 8 TRINE Halsnes HAUGESUND K35-39 01:43:36 15:58 9 Ellen Torland Mannes Åsebøen Løpegruppe K45-49 01:44:42 17:04 10 Line Fjelldalselv Vindafjord IL K40-44 01:44:42 17:04 Ti beste menn halvmaraton: 1 Thomas Asgautsen Spirit Friidrettsklubb M23-34 01:12:09 00:00 2 Kristoffer Nordhus Haugesund Idrettslag M23-34 01:12:52 00:43 3 Ronny Hatletveit Equinor M50-54 01:18:15 06:06 4 Espen Helgeland Kortlaget M35-39 01:18:15 06:06 5 Eirik Støle Krasnapolsk M35-39 01:18:41 06:32 6 Sveinar Vadla Spirit Friidrettsklubb M40-44 01:18:51 06:42 7 Thomas Finshus Stegaberg IL M23-34 01:18:57 06:48 8 Sindre Norgren Grødem Runners M35-39 01:19:18 07:09 9 Steve Acarregui Spirit Friidrettsklubb M35-39 01:20:27 08:18 10 Sindre Vikanes Stord IL M35-39 01:21:12 09:03 ALLE RESULTATER

Randi Trøen fra GTI Friidrettsklubb er i gang med sin halvmaraton. (Foto: Turid Veggeland)

10 km

På mila fikk vi dagens to beste prestasjoner av Morten Gjendem, Haugesund Idrettslag som knep seieren på 30:28, bare sju sekunder foran Lars Lunde, Stord IL/Falk Sport. Harald Kårbø, Stord IL var dagens klare treer.

Jevnt var det også på denne distanse i kvinneklassen der 12 sekunder skilte Oda A. Lundeby, Spirit Friidrettsklubb som vant på 39:07 foran Mari Arnestad, Club Solo. Unge Tuva Alme, Frøyland tok 3. plassen på 40:21.

Ti beste kvinner 10 km: 1 Oda A. Lundeby Spirit Friidrettsklubb K20-22 39:07 00:00 2 Mari Arnestad Club Solo K23-34 39:19 00:12 3 Tuva Alme Frøyland K14-15 40:21 01:14 4 Martine Holstad Lyng VEAVÅGEN K23-34 43:31 04:24 5 Maria Teige HAUGESUND K23-34 44:31 05:24 6 Elisabeth Grov Bømlo Triatlon K40-44 47:22 08:15 6 Signe Hestad Trio K14-15 47:41 08:34 7 Sydney Zywicki Spirit Friidrettsklubb K35-39 48:34 09:27 8 jelena heringa HAUGESUND K45-49 49:15 10:08 9 Marit Hauso Knapphus K50-54 51:15 12:08 10 Martine Skår KOPERVIK K23-34 52:56 13:49 Ti beste menn 10 km: 1 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag M23-34 30:28 00:00 2 Lars Lunde Stord IL / Falk Sport M23-34 30:35 00:07 3 Harald Kårbø Stord IL M23-34 31:58 01:30 4 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M23-34 34:38 04:10 5 Nils Haktor Bua Spirit Friidrettsklubb M23-34 35:11 04:43 6 Kristian Heggebø Vindafjord IL M23-34 35:53 05:25 7 Irek Korfini GVT Team M50-54 37:46 07:18 8 Jarl Magnus Lien Vindafjord IL M23-34 37:20 06:52 9 Stig Toadalen Spirit Friidrettsklubb M23-34 36:46 06:18 10 Kristian Tveit Åsebøen Løpegruppe/Bjoa IL M40-44 38:29 08:01

